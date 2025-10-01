Tapolcai olimpiai érmesekkel lett második a magyar katonai válogatott

A Siklósi Gergely, Rédli András, Buta Levente összeállítású magyar párbajtőrcsapat Lengyelországot, majd Svájcot győzte le kemény meccsen, végül az ukránok elleni fináléban alulmaradt a katonai világbajnokságon.

Szoros asszókat vívtak Siklósi Gergelyék

Az eseménynek a spanyolországi Sevilla adott otthont. A párbajtőrözők fináléját 45-43-ra nyerte Ukrajna, a mieink előtte 28-26-ra verték Lengyelországot, 38-37-re Svájcot.

A magyar trióból Siklósi Gergely és Rédli András egyaránt tapolcai származású, a városból indult sportpályafutásuk is. Mind a ketten olimpiai érmesek, a sok-sok más eredmény között. A 28 éves Siklósi tavaly, Párizsban aranyat ünnepelhetett a magyar válogatottal, 2021-ben egyéniben lett ezüstérmes Tokióban. A 41 esztendős Rédli 2016-ban szerzett bronzot csapatban. Mind a ketten világ-, és Európa-bajnoki címekkel büszkélkedhetnek, nem volt tehát könnyű dolguk az ellenfeleknek.

A magyar vívók összesen egy-egy aranyat, ezüstöt és bronzot szereztek Sevillában.