október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vívás

45 perce

Tapolcai olimpiai érmesekkel lett második a magyar katonai válogatott

Címkék#Siklósi Gergely#Rédli András#Spanyolországban#világbajnokság#párbajtőrcsapat

A magyar fiúk három kemény meccset vívtak és csak a döntőben maradtak alul. Siklósi Gergelyék Spanyolországban léptek pástra.

Horváth Gábor

A Siklósi Gergely, Rédli András, Buta Levente összeállítású magyar párbajtőrcsapat Lengyelországot, majd Svájcot győzte le kemény meccsen, végül az ukránok elleni fináléban alulmaradt a katonai világbajnokságon.

A Siklósi Gergely, Rédli András, Buta Levente összeállítású magyar párbajtőrcsapat ezüstérmet szerzett a Spanyolországban rendezett katonai világbajnokságon.
A Siklósi Gergely, Rédli András, Buta Levente összeállítású magyar párbajtőrcsapat ezüstérmet szerzett a Spanyolországban rendezett katonai világbajnokságon
Forrás: hunfencing.hu

Szoros asszókat vívtak Siklósi Gergelyék

Az eseménynek a spanyolországi Sevilla adott otthont. A párbajtőrözők fináléját 45-43-ra nyerte Ukrajna, a mieink előtte 28-26-ra verték Lengyelországot, 38-37-re Svájcot.

A magyar trióból Siklósi Gergely és Rédli András egyaránt tapolcai származású, a városból indult sportpályafutásuk is. Mind a ketten olimpiai érmesek, a sok-sok más eredmény között. A 28 éves Siklósi tavaly, Párizsban aranyat ünnepelhetett a magyar válogatottal, 2021-ben egyéniben lett ezüstérmes Tokióban. A 41 esztendős Rédli 2016-ban szerzett bronzot csapatban. Mind a ketten világ-, és Európa-bajnoki címekkel büszkélkedhetnek, nem volt tehát könnyű dolguk az ellenfeleknek.

A magyar vívók összesen egy-egy aranyat, ezüstöt és bronzot szereztek Sevillában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu