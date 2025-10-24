október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A sport és az inklúzió ereje

2 órája

Pápai sikerek a speciális olimpián

Címkék#marokkói#Balla DSE#verseny#Magyar Speciális Olimpia Szövetség

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség, az értelmi fogyatékossággal élő sportolók legnagyobb hazai szervezete, ismét nemzetközi sikereket ünnepelhet. A magyar sportolók a Spanyolországban és Marokkóban léptek pályára, a két esemény nem csupán sportesemény volt, hanem az inklúzió ünnepe is – a befogadás, elfogadás és esélyegyenlőség értékeinek megtestesülése.

Haraszti Gábor

A több mint 2000 sportolót és számos önkéntest tömörítő Speciális Olimpia Szövetség célja, hogy minden sportoló megmutathassa tehetségét, kitartását és sport iránti szeretetét – függetlenül attól, milyen képességekkel rendelkezik. A szövetség sportolói először Castellónba utaztak, ahol atlétikai és padel versenyszámokban léptek pályára. 

Speciális olimpia: Pápai sikerek Spanyolországban és Marokkóban
A spanyol speciális olimpia magyar sikerektől volt hangos
Forrás: MSOSZ

A speciális olimpia eszmeisége túlmutat a versenyen

A magyar válogatott nagyszerű eredményeket ért el: összesen nyolc érmet – köztük két aranyat, öt ezüstöt és egy bronzot – hozott haza. A csapat tagjai között Pápa városát is képviselte a Balla DSE sportolója, Balazatics Szófia Júlia, valamint edzője, Szautner Mihály, a szövetség szakágvezetője.
Szófiát külön megtiszteltetés érte, hiszen ő vihette az olimpiai lángot a verseny megnyitóján – ez a szerep a sportolói közösségen belül a legnagyobb elismerések egyike. A fiatal pápai atléta 100 méteres síkfutásban és távolugrásban egyaránt ezüstérmet szerzett.

A versenyek a befogadás, az elfogadás és az esélyegyenlőség jegyében zajlottak
Forrás: MSOSZ

Orbán-Sebestyén Katalin, a delegáció vezetője a szövetség közösségi oldalán így értékelte a csapat teljesítményét:

Sportolóink életét a sport segítségével tesszük színesebbé, boldogabbá. A legtöbb ember nem tudja, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük az értelmi fogyatékossággal élőknek. A mi feladatunk, hogy hírét vigyük sikereiknek, és ezzel segítsük az elfogadást.

Zsidai Milán (kékben) a futsal válogatott kapuját védte 
Forrás: MSOSZ

A nemzetközi megmérettetések sora ezzel nem ért véget: a Balla DSE újabb sportolója, Zsidai Milán is lehetőséget kapott, hogy Marokkóban, a Speciális Olimpia által szervezett barátságos futsal mérkőzésen képviselje Magyarországot. A marokkói-magyar futsal bemutatómérkőzést Rabatban rendezték meg. Ez az esemény is az együttműködés és az inklúzió jegyében zajlott, és a sportszerű küzdelem szellemében ért véget. A mérkőzés 4–1-es marokkói győzelemmel zárult, de a sport igazi győztese ezúttal az összefogás és az elfogadás volt. A találkozón jelen volt Őexcellenciája Tromler Miklós, Magyarország marokkói nagykövete, valamint Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnöke is, akik személyesen gratuláltak a sportolóknak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu