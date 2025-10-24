Pápai sikerek a speciális olimpián

A több mint 2000 sportolót és számos önkéntest tömörítő Speciális Olimpia Szövetség célja, hogy minden sportoló megmutathassa tehetségét, kitartását és sport iránti szeretetét – függetlenül attól, milyen képességekkel rendelkezik. A szövetség sportolói először Castellónba utaztak, ahol atlétikai és padel versenyszámokban léptek pályára.

A spanyol speciális olimpia magyar sikerektől volt hangos

Forrás: MSOSZ

A speciális olimpia eszmeisége túlmutat a versenyen

A magyar válogatott nagyszerű eredményeket ért el: összesen nyolc érmet – köztük két aranyat, öt ezüstöt és egy bronzot – hozott haza. A csapat tagjai között Pápa városát is képviselte a Balla DSE sportolója, Balazatics Szófia Júlia, valamint edzője, Szautner Mihály, a szövetség szakágvezetője.

Szófiát külön megtiszteltetés érte, hiszen ő vihette az olimpiai lángot a verseny megnyitóján – ez a szerep a sportolói közösségen belül a legnagyobb elismerések egyike. A fiatal pápai atléta 100 méteres síkfutásban és távolugrásban egyaránt ezüstérmet szerzett.

A versenyek a befogadás, az elfogadás és az esélyegyenlőség jegyében zajlottak

Forrás: MSOSZ

Orbán-Sebestyén Katalin, a delegáció vezetője a szövetség közösségi oldalán így értékelte a csapat teljesítményét:

Sportolóink életét a sport segítségével tesszük színesebbé, boldogabbá. A legtöbb ember nem tudja, milyen nehézségekkel kell megküzdeniük az értelmi fogyatékossággal élőknek. A mi feladatunk, hogy hírét vigyük sikereiknek, és ezzel segítsük az elfogadást.

Zsidai Milán (kékben) a futsal válogatott kapuját védte

Forrás: MSOSZ

A nemzetközi megmérettetések sora ezzel nem ért véget: a Balla DSE újabb sportolója, Zsidai Milán is lehetőséget kapott, hogy Marokkóban, a Speciális Olimpia által szervezett barátságos futsal mérkőzésen képviselje Magyarországot. A marokkói-magyar futsal bemutatómérkőzést Rabatban rendezték meg. Ez az esemény is az együttműködés és az inklúzió jegyében zajlott, és a sportszerű küzdelem szellemében ért véget. A mérkőzés 4–1-es marokkói győzelemmel zárult, de a sport igazi győztese ezúttal az összefogás és az elfogadás volt. A találkozón jelen volt Őexcellenciája Tromler Miklós, Magyarország marokkói nagykövete, valamint Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnöke is, akik személyesen gratuláltak a sportolóknak.