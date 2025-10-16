1 órája
Hesam űrteljesítménye mellett is elbukott a Veszprém Lisszabonban
Úgy tűnt, a magyar bajnoknak áll a meccs, mégsem tudtak pontot szerezni a bakonyiak Lisszabonban. Sporting–Veszprém: egy gól döntött egy rendkívül izgalmas meccsen.
Érdekesnek ígérkezett, és érdekesen is kezdődött (és végződött) a Sporting–Veszprém összecsapás a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában.
A fordulatok félideje volt
Mint ismeretes, a Sporting bő egy évvel ezelőtt hazai pályán meglepte a Veszprémet, és a portugálok most hasonlóan jól kezdtek. Alig telt el öt perc, amikor már 7-2-t mutatott az eredményjelző. Bejött a rohanás a házigazdának, míg a megfontoltan, kissé körülményesen kezdő magyar bajnoknál csak Remili és Elísson volt ebben az időszakban eredményes.
A Sportingnak még emberhátrányban is sikerült betalálnia, Appelgren váltotta Corralest a bakonyiak kapujában és bejött a csere. A svéd szinte azonnal védett, emellett támadásban is feljavultak a vendégek, 8-3 után 8-7 lett az állás.
Ezután megint a portugálok percei következtek, 11-7, aztán ismét felzárkózott a Veszprém, 11-10.
Az egyenlítés végül a 20. percben jött össze, Thiagus Petrus helyezett az üres kapuba, emberelőnyben játszott ekkor a vendéggárda. A fiatal portugál csapat lelassult és többször is hibázott, Remiliéket pedig nem olyan fából faragták, hogy ne használják ki az ilyen helyzeteket. Átvette a vezetést a Veszprém (12-13), Appelgren többször is jól avatkozott játékba, időközben Hesham „belőtte magát”, távoli bombái mind utat találtak a hazai hálóba.
Persze Francisco Costát sem kellett félteni, a még mindig csak 20 éves sztárátlövő fantasztikus cselek után lőtt gólt, a Sporting egyenlíteni tudott, 15-15. Appelgren hetest is védett, még fordítottak a hazaiak, a félidő végén Hesam egalizált.
Hatalmas küzdelemben bukott el a magyar bajnok
Két veszprémi találattal indult a második játékrész, egyenlített a Sporting, 21-21. Kristensen sem akart lemaradni veszprémi kollégájától, védése után Thorlkelsson visszaszerezte a vezetést a portugáloknak.
Fordítottak a bakonyiak, hasonló volt a játék képe, mint a szünet előtt. Azzal a különbséggel, hogy a magyar bajnoknak ezúttal sikerült háromra növelni az előnyt, 41. perc: 22-25.
A házigazdának problémái adódtak támadásban, futni kevésbé tudott, mert a Veszprém jól támadott, felállt fal ellen pedig nem volt hatékony a Sporting.
A portugál csapat kettős emberelőnyben zárkózott fel mínusz egyre, Appelgren bravúrja akadályozta meg az egyenlítésben a hazaiakat.
A másik kapuba Alit cserélte be Ricardo Costa, az egyiptomi két honfitársa ellen is csatát nyert, Hesam, majd Adel próbálkozását is hárítani tudta. A 49. percben 27-27 állt az eredményjelzőn.
Felforrósodott a hangulat a pályán, sorban jöttek a kétperces kiállítások, a Sporting kettős emberhátrányban is volt. A felek azonban így sem szakadtak el egymástól, 29-29.
Ali védett nagyot Marguc lövésénél, Appelgren sem fogyott még ki a hárításokból. Három perccel a vége előtt Hesam megszerezte 11 gólját, 30-31, hetesből egyenlített a Sporting.
Hibázott a Veszprém, Francisco Costa vezetést szerzett együttesének, egy perc volt hátra, 32-31. Ki más, Hesam egalizált, majd időt kért a Sporting, amelynek maradt még 14 másodperce.
Nem tudta kivédekezni a Veszprém ezt az időszakot, Thiagus rontott ki a védőfalból, Francisco Costa pedig ezt kihasználta, és az utolsó pillanatban megszerezte a győztes gólt a Sportingnak.
Sporting–Veszprém 33-32 (18-18)
Lisszabon. V.: Marin, Garcia (spanyolok). Sporting CP: Kristensen – Álvarez 2, Suárez, F. COSTA 10, Silva 1, M. Costa 3, THORKELSSON 10 (6). Csere: ALI (kapus), SALVADOR 6, Gurri 1, Martínez, Gassama, Branquinho, Monteiro, Moga, Romero. Edző: Ricardo Costa.
One Veszprém HC: Corrales – Marguc 2, Martinovic 1, Pesmalbek 1, Ligetvári, Ali Zein 2, Elísson 3. Csere: APPELGREN (kapus), Remili 3, Adel 3, HESAM 12, Thiagus 1, Descat 3 (3), Cindric 1, Lenne, el-Dera. Edző: Xavier Pascual.
- Kiállítások: 10, ill. 8 perc.
- Hétméteresek: 7/6, ill. 3/3.
A One Veszprém HC legközelebb hazai pályán szerepel, jövő csütörtökön a Füchse Berlint fogadja a kézilabda BL-ben.