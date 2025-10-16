Hesam űrteljesítménye mellett is elbukott a Veszprém Lisszabonban

Érdekesnek ígérkezett, és érdekesen is kezdődött (és végződött) a Sporting–Veszprém összecsapás a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének ötödik fordulójában.

Fordulatos, változatos, sokszor öldöklő csatát hozott a Sporting–Veszprém mérkőzés a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében.

Fotó: Nagy Lajos/archív

A fordulatok félideje volt

Mint ismeretes, a Sporting bő egy évvel ezelőtt hazai pályán meglepte a Veszprémet, és a portugálok most hasonlóan jól kezdtek. Alig telt el öt perc, amikor már 7-2-t mutatott az eredményjelző. Bejött a rohanás a házigazdának, míg a megfontoltan, kissé körülményesen kezdő magyar bajnoknál csak Remili és Elísson volt ebben az időszakban eredményes.

A Sportingnak még emberhátrányban is sikerült betalálnia, Appelgren váltotta Corralest a bakonyiak kapujában és bejött a csere. A svéd szinte azonnal védett, emellett támadásban is feljavultak a vendégek, 8-3 után 8-7 lett az állás.

Ezután megint a portugálok percei következtek, 11-7, aztán ismét felzárkózott a Veszprém, 11-10.

Az egyenlítés végül a 20. percben jött össze, Thiagus Petrus helyezett az üres kapuba, emberelőnyben játszott ekkor a vendéggárda. A fiatal portugál csapat lelassult és többször is hibázott, Remiliéket pedig nem olyan fából faragták, hogy ne használják ki az ilyen helyzeteket. Átvette a vezetést a Veszprém (12-13), Appelgren többször is jól avatkozott játékba, időközben Hesham „belőtte magát”, távoli bombái mind utat találtak a hazai hálóba.

Persze Francisco Costát sem kellett félteni, a még mindig csak 20 éves sztárátlövő fantasztikus cselek után lőtt gólt, a Sporting egyenlíteni tudott, 15-15. Appelgren hetest is védett, még fordítottak a hazaiak, a félidő végén Hesam egalizált.

Hatalmas küzdelemben bukott el a magyar bajnok

Két veszprémi találattal indult a második játékrész, egyenlített a Sporting, 21-21. Kristensen sem akart lemaradni veszprémi kollégájától, védése után Thorlkelsson visszaszerezte a vezetést a portugáloknak.

Fordítottak a bakonyiak, hasonló volt a játék képe, mint a szünet előtt. Azzal a különbséggel, hogy a magyar bajnoknak ezúttal sikerült háromra növelni az előnyt, 41. perc: 22-25.

A házigazdának problémái adódtak támadásban, futni kevésbé tudott, mert a Veszprém jól támadott, felállt fal ellen pedig nem volt hatékony a Sporting.