4 órája
Balatonfüredre látogat a Pick Szeged
Ezúttal is érdemes a Veszprém vármegyei programok között böngészni. Íme a hétvégi sportműsor!
Sportműsor
Péntek
Futsal. NB II, női, 19.00: VESC-Csepel.
Szombat
Kézilabda. NB I, 18.00: One Veszprém HC-Szigetszentmiklósi KSK. NB I/B, 18.00: Mezőkövesdi KC-Veszprém Handball Academy U21, Veszprémi Kézilabda KFT-Pick Szeged U21.
Labdarúgás. NB II, női, 12.00: Paksi SE-VSC Veszprém, 16.00 Pápai ELC-Soproni Egyetem. Vármegyei I, 14.00: FC Zirc-Devecser SE, Péti MTE-Balatonalmádi SE, Úrkt SK-Tihanyi FC, Várpalotai BSK-Sümeg VSE, TIAC VSE-Csetény SE. Vármegye II, 14.00: Kamond FC-Balatonfüredi FC II., Öskü FC-Csabrendek FC. Vármegye III, észak, 14.00: Perutz FC II-Nagyteveli SE, Nemesgörzsönyi SE-Vaszar SE. Vármegye III, kelet, 14.00: Balatonalmádi SE II.-Bakonynána SE, Litér SE-Balatonkenesei SK. Vármegye III, nyugat, 14.00: Kolontár-Szentgál FC. Vármegye III, dél, 14.00: Révfülöp NKSE-Balatonakali SE.
Teke. Szuperliga, 14.00: Herend VTK-Zalaegerszegi Teke Klub. NB I, 14.00: Ajka Kristály SE-TSE, Sárvári Kinizsi SE-Pápai Vasas TK, Péti MTE-Bábolna SE.
Vasárnap
Kézilabda. NB I, 18.00: Balatonfüredi KSE-PICK Szeged.
Kosárlabda. NB I/B, piros csoport, 18.00: Insendo Veszprém Kosárlabda Klub-DEAC U23.
Labdarúgás. NB II, 17.00: FC Ajka – HR-Rent Kozármisleny. NB III, 11.00: Puskás Akadémia II.-VSC Veszprém, 13.00: Balatonfüredi FC – ETO Akadémia, Budaörs-Perutz FC Pápa. Vármegyei I, 14.00: Ugod SE-Balatonfüredi USC. Vármegye II, 14.00: Nemesszalók ESE-Badacsonytomaji SE, Ősi PSK-Balatonszepezd ÖKSC, Káptalanfa SE-Magyarpolány SE. Vármegye III, észak, 14.00: Lovászpatona SE-Ugod SE II., Malomsok SE-Kéttornyúlaki SE, Tapolcafői SE-Csót SE, Adászteveli SE-Vanyola SE, Takácsi SE-Borsosgyőri ISE. Vármegye III, kelet, 14.00: Hajmáskéri SE-PMTE Peremarton, Bakonybél SZSE-Jásd SE, Tótvázsonyi SE-Váralja SE, Dudar-Csetény SE – Várpalotai BSK II., Atlaskotro-T-BSZ SE – Felsőörsi IKSE. Vármegye III, nyugat, 14.00: Marcalgergelyi SE-Somló SC, Mezőlaki SE-Herendi PSK, Külsővat SE-Ajka Kristály SE, Nyárád SE-Adorjánháza SE, Nyirádi KSE-Apácatorna LC. Vármegye III, dél, 10.00: Tapolcai ÖFC-Káptalantóti LKE, 14.00: Lesenceistvánd-Uzsa SE – Taliándörögd SE, Zalahalápi ISE-Sümegprágai SE, Balatonederics SC-Nemesvita SE, Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE – Monostorapáti SE, Kinizsi TE Nagyvázsony-Balatonfüredi FC III.
Sportműsor: hétfőn is lesz mérkőzés
Hétfő
Futsal. NB I, 18.30: MVFC Berettyóújfalu-Futsal Veszprém.