Sportműsor: jöhetnek a mérkőzések!
Ezen a hétvégén is izgalmas sportesemények várnak ránk. Az FC Ajka ismét hazai pályán bizonyíthat.
A hétvége sportműsora:
Péntek
Futsal. NB I, 18.30: Futsal Veszprém-Nyíregyháza.
Röplabda. Extraliga, 18.00: SZBRA-TFSE.
Szombat
Kosárlabda. NB I/B, piros csoport, 18.00: Insedo Veszprém Kosárlabda Klub-Jászberényi KSE.
Labdarúgás. Vármegye I, 12.00: Tihanyi FC-Ugod SE, 13.30: Devecser SE-TIAC VSE, Sümeg VSE-Úrkút SK, Balatonfüredi USC-Szentantalfa NVSE. Vármegye II, 13.30: Ösü FC-Nemesszalók ESE, Ősi PSK-Magyarpolány SE, Kamond FC-Balatonszepezd ÖKSC. Vármegye III, észak, 13.30: Borsosgyőri ISE-Nemesgörzsönyi SE. Vármegye III, kelet, 13.30: PMTE Peremarton-Balatonalmádi SE II., Felsőörsi IKSE – Dudar-Csetény SE, Várpalotai BKS II.-Tótvázsonyi SE. Vármegye III, nyugat, 13.30: Adorjánháza SE-Külsővat SE, Ajka Kristály SE-Mezőlaki SE. Vármegye III, dél, 13.30: Révfülöp NKSE-Kinizsi TE Nagyvázsony.
Röplabda. NB I, 16.00: VESC-Szegedi RSE.
Sportműsor: hazai pályán játszik a VESC
Vasárnap
Futsal. NB II, női, 16.30: ELTE BEAC-VESC.
Labdarúgás. NB II, 17.00: FC Ajka-Mezőkövesd Zsóry FC. NB II, női, 13.00: ZTE FC-Pápai ELC, VSC Veszprém-PVSK. NB III, 13.00: VSC Veszprém-Budaörs, Perutz FC Pápa-Újpest FC II., 15.00: Gyirmót FC Győr-Balatonfüredi FC. Vármegye I, 13.30: Balatonalmádi SE-FC Zirc, Csetény SE-Várpalotai BSK. Vármegye II, 13.30: Káptalanfa SE-Badacsonytomaji SE, Csabrendek FC-Balatonfüredi FC II. Vármegye III, észak, 10.30: Csót SE-Malomsok SE, Nagyteveli SE-Tapolcafői SE, 13.30: Kéttornyúlaki SE-Ugod SE II., Adászteveli SE-Vaszar SE, Vanyola SE-Perutz FC II., Lovászpatona SE-Takácsi SE. Vármegye III, kelet, 13.30: Jásd SE-Hajmáskéri SE, Atlaskotro-T-BSZ SE – Balatonkenesei SK, Váralja SE-Bakonybél SZSE, Bakonynána SE-PD Truck Litér SE. Vármegye III, nyugat, 13.30: Herendi PSK-Hárskút SE, Apácatorna LC-Kolontár, Szentgál FC-Nyárád SE, Somló SC-Nyirádi KSE. Vármegye III, dél, 10.00: Nemesvita SE-Zalahalápi ISE, 10.30: Monostorapáti SE-Balatonederics SC, 13.30: Taliándörögd SE-Balatonakali SE, Sümegprágai SE-Tapolcai ÖFC, Lesenceistvánd-Uzsa SE – Káptalantóti LKE, Balatonfüredi FC III. - Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE.