október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A labdarúgáson lesz a hangsúly

37 perce

Sportműsor: jöhetnek a mérkőzések!

Címkék#sportműsor#labdarúgás#Veszprém

Ezen a hétvégén is izgalmas sportesemények várnak ránk. Az FC Ajka ismét hazai pályán bizonyíthat.

Balogh Dávid

A hétvége sportműsora:

Sportműsor: a bajnokságban javíthat az Ajka
Sportműsor: a bajnokságban javíthat az Ajka 
Fotó: Gyarmati László/Napló

Péntek

Futsal. NB I, 18.30: Futsal Veszprém-Nyíregyháza.

Röplabda. Extraliga, 18.00: SZBRA-TFSE.

Szombat

Kosárlabda. NB I/B, piros csoport, 18.00: Insedo Veszprém Kosárlabda Klub-Jászberényi KSE.

Labdarúgás. Vármegye I, 12.00: Tihanyi FC-Ugod SE, 13.30: Devecser SE-TIAC VSE, Sümeg VSE-Úrkút SK, Balatonfüredi USC-Szentantalfa NVSE. Vármegye II, 13.30: Ösü FC-Nemesszalók ESE, Ősi PSK-Magyarpolány SE, Kamond FC-Balatonszepezd ÖKSC. Vármegye III, észak, 13.30: Borsosgyőri ISE-Nemesgörzsönyi SE. Vármegye III, kelet, 13.30: PMTE Peremarton-Balatonalmádi SE II., Felsőörsi IKSE – Dudar-Csetény SE, Várpalotai BKS II.-Tótvázsonyi SE. Vármegye III, nyugat, 13.30: Adorjánháza SE-Külsővat SE, Ajka Kristály SE-Mezőlaki SE. Vármegye III, dél, 13.30: Révfülöp NKSE-Kinizsi TE Nagyvázsony. 

Röplabda. NB I, 16.00: VESC-Szegedi RSE. 

Sportműsor: hazai pályán játszik a VESC

Vasárnap

Futsal. NB II, női, 16.30: ELTE BEAC-VESC.

Labdarúgás. NB II, 17.00: FC Ajka-Mezőkövesd Zsóry FC. NB II, női, 13.00: ZTE FC-Pápai ELC, VSC Veszprém-PVSK. NB III, 13.00: VSC Veszprém-Budaörs, Perutz FC Pápa-Újpest FC II., 15.00: Gyirmót FC Győr-Balatonfüredi FC. Vármegye I, 13.30: Balatonalmádi SE-FC Zirc, Csetény SE-Várpalotai BSK. Vármegye II, 13.30: Káptalanfa SE-Badacsonytomaji SE, Csabrendek FC-Balatonfüredi FC II. Vármegye III, észak, 10.30: Csót SE-Malomsok SE, Nagyteveli SE-Tapolcafői SE, 13.30: Kéttornyúlaki SE-Ugod SE II., Adászteveli SE-Vaszar SE, Vanyola SE-Perutz FC II., Lovászpatona SE-Takácsi SE. Vármegye III, kelet, 13.30: Jásd SE-Hajmáskéri SE, Atlaskotro-T-BSZ SE – Balatonkenesei SK, Váralja SE-Bakonybél SZSE, Bakonynána SE-PD Truck Litér SE. Vármegye III, nyugat, 13.30: Herendi PSK-Hárskút SE, Apácatorna LC-Kolontár, Szentgál FC-Nyárád SE, Somló SC-Nyirádi KSE. Vármegye III, dél, 10.00: Nemesvita SE-Zalahalápi ISE, 10.30: Monostorapáti SE-Balatonederics SC, 13.30: Taliándörögd SE-Balatonakali SE, Sümegprágai SE-Tapolcai ÖFC, Lesenceistvánd-Uzsa SE – Káptalantóti LKE, Balatonfüredi FC III. - Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu