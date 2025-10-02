október 2., csütörtök

57 perce

Vármegyei rangadó következik az NB III-ban!

Címkék#labdarúgás#kosárlabda#kézilabda

Hétvégén a VSC Veszprém hazai pályán fogadja a Balatonfüredi FC-t a labdarúgó NB III-ban. Ezúttal is érdemes a Veszprém vármegyei programok között böngészni. Íme a sportműsor!

Balogh Dávid

Sportműsor:

Sportműsor: a Balatonfüredet fogadja a Veszprém
Archív fotó: Nagy Lajos

Péntek

Kézilabda. NB I/B, 18.00: Veszprém Handball Academy U21–PTE PEAC

Szombat

Kézilabda. NB I, 16.30: Balatonfüredi KSE–Mol Tatabánya KC. NB I/B, 18.00: DEAC–VKKFT.

Kosárlabda. NB I/B piros, 18.00: Insedo Veszprém Kosárlabda Klub–TF BP

Labdarúgás. Vármegye I, 15.00: Sümeg VSE-Péti MTE, Balatonfüredi USC-TIAC VSE. Vármegye II, 13.00: Magyarpolány SE-Öskü FC, 15.00: Balatonszepezd ÖKSC-Badacsonytomaji SE, Balatonfüredi FC II.-Nemesszalók ESE, Kamond FC-Ősi PSK. Vármegye III, észak, 14.00: Ugod SE II.-Perutz FC II. Vármegye III, kelet, 15.00: PMTE Peremarton-Dudar Csetény SE, Várpalotai BSK II.-Balatonkenesei SK, Balatonalmádi SE II.-Tótvázsonyi SE. Vármegye III, nyugat, 15.00: Adorjánháza SE-Apácatorna LC, Ajka Kristály SE-Nyirád KSE. Vármegye III, dél, 15.00: Révfülöp NKSE-Zalahalápi ISE.

Túra. A Tapolcai-medence Természetjáró SE programja. Táv: Uzsa-Szapocsa-Ördög-kövek-Barát-rét-dűlő-Malomtelep-Lápos-rét-Zalaszántó, kb. 18 km, szintemelkedés kb. 350 m. Találkozó a tapolcai autóbusz-pályaudvaron szombaton reggel 7.30-kor. 

Teke. Szuperliga, 14.00: Herend VTK-Szegedi TE. NB I, 11.00: Ajka Kristály SE-Pápai Vasas TK, 14.00: Péti MTE-Mosonszentmiklós SE.

Sportműsor: komoly erőpróba vár a herendi tekésekre

Vasárnap 

Kézilabda. NB I, 18.00: Budai Farkasok-One Veszprém HC.

Labdarúgás. NB II, 17.00: FC Ajka-Karcag. NB III, 13.00: VSC Veszprém-Balatonfüredi FC, Perutz FC Pápa-Komárom VSE. Vármegye I, 15.00: Csetény SE-Balatonalmádi SE, Tihanyi FC-FC Zirc, Szentantalfa NVSE-Várpalotai BSK, Ugod SE-Úrkút SK. Vármegye II, 15.00: Csabrendek FC-Káptalanfa SE. Vármegye III, észak, 12.00: Vanyola SE-Borsosgyőri ISE, 15.00: Csót SE-Nemesgörzsönyi SE, Kéttornyúlaki SE-Adászteveli SE, Malomsok SE-Tapolcafői SE, Nagyteveli SE-Takácsi SE, Lovászpatona SE-Vaszar SE. Vármegye III, kelet, 15.00: Jásd SE-Atlaskotro-T-BSZ SE, Hajmáskéri SE-Bakonybél SZSE, Váralja SE-Litér SE, Bakonynána SE-Felsőörsi IKSE. Vármegye III, nyugat, 12.00: Hárskút SE-Mezőlaki SE, 14.00: Marcalgergelyi SE-Külsővat SE, 15.00: Somló SC-Szentgál FC, 16.00: Herendi PSK-Kolontár. Vármegye III, dél, 12.30: Taliándörögd SE-Balatonederics SC, 15.00: Lesenceistvánd Uzsa SE-Balatonakali SE, Sümegprágai SE-Monostorapáti SE, Nemesgulács Kisapáti Kvarc SE-Káptalantóti LKE, Balatonfüredi FC III.-Nemesvita SE.

Hétfő

Futsal. NB I, 20.30: H.O.P.E. Futsal-Futsal Veszprém.

 

