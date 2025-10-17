október 17., péntek

Sport

1 órája

Sportműsor: vármegyei derbi következik a női labdarúgóknál

Címkék#sportműsor#veszprém#sport

A női labdarúgók rangadót játszanak, az FC Ajka férfi csapata pedig Tiszakécskére látogat. A következő sportprogramokat ajánljuk erre a hétvégére. Íme a sportműsor!

Balogh Dávid

Sportműsor

Sportműsor: az Ajka idegen környezetben lép pályára
Sportműsor: az Ajka idegen környezetben lép pályára
 Archív fotó: Gyarmati Laszló

Szombat 

Kézilabda. NB I/B, 18.00: Veszprém Handball Academy U21-Csépe Salgótarjáni SKC.

Kosárlabda. NB I/B, piros csoport, 18.00: Insedo Veszprém Kosárlabda Klub-Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK. 

Labdarúgás. NB II, női, 16.00: VSC Veszprém-Pápai ELC. NB III, 13.00: Perutz FC Pápa-Puskás Akadémia FC II.

Túra. A Tapolcai-medence Természetjáró SE programja. Táv: Zamárdi-Szamárkő-Kő-hegyi kilátó-Vaskereszt-Kishorog-Balatonendréd-Endrédi-patak-Horgásztó-Zamárdi, „Dél-balatoni várak", kb. 18 km, szintemelkedés kb. 250 m. A túrát Balatonendréden, kb. 10 km-nél meg lehet szakítani. Találkozó a tapolcai vasútállomáson szombaton reggel 7.10-kor.


Vasárnap 

Kézilabda. NB I/B, 15.30: Ferencvárosi TC U21-Veszprém Kézilabda KFT.

Labdarúgás. NB II, 17.00: Tiszakécskei LC-FC Ajka. NB III, 13.00: Dorogi FC-Balatonfüredi FC, VSC Veszprém-FC Sopron. Vármegye I, 14.30: Devecser SE-Péti MTE, Csetény SE-FC Zirc, Sümeg VSE-TIAC VSE, Tihanyi FC-Várpalotai BSK, Balatonfüredi USC-Úrkút SK, Szentantalfa NVSE-Ugod SE. Vármegye II, 14.30: Badacsonytomaji SE-Öskü FC, Magyarpolány SE-Nemesszalók ESE, Balatonszepezd ÖKSC-Káptalanfa, Csabrendek FC-Kamond FC, 17.00: Balatonfüredi FC II.-Ősi PSK. Vármegye III, észak, 11.30: Kéttornyúlaki SE-Tapolcafői SE, Vanyola SE-Nemesgörzsönyi SE, Lovászpatona SE-Borsosgyőri ISE, 14.00: Takácsi SE-Vaszar SE, 14.30: Csót SE-Perutz FC II, Malomsok SE-Ugod SE II., Nagyteveli SE-Adászteveli SE. Vármegye III, kelet, 11.30: PMTE-Peremarton – Bakonybél SZSE, Felsőörsi IKSE-Litér SE, 14.00: Jásd SE-Tótvázsonyi SE, 14.30: Várpalotai BSK II. – Atlaskotro-T-BSZ SE, Váralja SE – Dudar-Csetény SE, Bakonynána SE-Balatonkenesei SK, Balatonalmádi SE II.-Hajmáskéri SE. Vármegye III, nyugat, 11.30: Szentgál FC-Nyirádi KSE, Ajka Kristály SE-Nyárád SE, 14.00: Marcalgergelyi SE-Hárskút SE, 14.30: Herendi PSK-Külsővat SE, Adorjánháza SE-Kolontár, Somló SC-Apácatorna LC. Vármegye III, dél, 10.00: Nemesvita SE – Nemesgulács Kisapáti Kvarc SE, 11.30: Kinizsi TE Nagyvázsony-Balatonakali SE, Sümegprágai SE-Balatonederics SC, 14.30: Taliándörögd SE-Tapolcai ÖFC, Révfülöp NKSE – Lesenceistvánd-Uzsa SE, Zalahalápi ISE-Káptalantóti LKE, Balatonfüredi FC III.-Monostorapái SE. 

Sportműsor: vasárnap a labdarúgásé lesz a főszerep


 


 

 

