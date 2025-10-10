október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sport

2 órája

Veszprémi derbit hoz a hétvége

Címkék#labdarúgás#kosárlabda#kézilabda

A kézilabda NB I/B-ben összecsap a két veszprémi együttes. Kiváló mérkőzések várnak ránk ezen a hétvégén is. Íme a sportműsor!

Balogh Dávid

Sportműsor

Sportműsor: izgalmas városi rangadó következik
Sportműsor: izgalmas városi rangadó következik
Fotó: Veszprém Handball Academy/Wolf Attila

Péntek

Futsal. NB I, 18.30: Futsal Veszprém–Nyírbátor B-Kerép.

Szombat

Kézilabda. NB I, 18.00: One Veszprém HC–Gyöngyös. 

Labdarúgás. NB II, női, 10.00: Pápai ELC-Fehérvár FC, 15.00: FC Nagykanizsa-VSC Veszprém. Vármegye I, 15.00: FC Zirc-Sümeg VSE, Péti MTE-Csetény SE, Úrkút SK-Szentantalfa NVSE, Várpalotai BSK-Balatonfüredi USC, TIAC VSE-Tihanyi FC. Vármegye II, 15.00: Badacsonytomaji SE-Magyarpolány SE, Öskü FC-Kamond FC. Vármegye III, észak, 15.00: Perutz FC II.-Kéttornyúlaki SE, Nemesgörzsönyi SE-Nagyteveli SE, 16.00: Borsosgyőri ISE-Vaszar SE. Vármegye III, kelet, 15.00: Litér SE-Várpalotai BSK, Felsőörsi IKSE-Balatonkenesei SK. Vármegye III, nyugat, 15.00: Kolontár-Ajka Kristály SE. Vármegye III, dél, 15.00: Balatonfüredi FC III.-Balatonakali SE.

Teke. Szuperliga, 14.00: Salgóbátony TK-Herend VTK. NB I, 11.00: Szentgotthárdi VSE II.-Ajka Kristály SE, 14.00: Rába ETO Győr SE-Péti MTE, Pápai Vasas TK-Szombathely Topido Nagymizdó SE.

Túra. A Tapolcai-medence Természetjáró SE programja. Táv: Vindornyalak-Öreg-hegy-Bazalt-utca-Kovácsi-erdő-Zalaszántó, kb. 16 km, szintemelkedés kb. 330 m. Találkozó a tapolcai vasútállomáson 7.20-kor. 


Sportműsor: rangadót rendeznek vasárnap

Vasárnap

Kézilabda. NB I/B, 18.00: Veszprémi Kézilabda KFT-Veszprém Handball Academy. 

Kosárlabda. NB I/B, piros csoport, 16.45: Óbudai Kaszások-Insendo Veszprém Kosárlabda Klub. 

Labdarúgás. NB III, 13.00: Balatonfüredi FC-Bicskei TC, Komárom VSE-VSC Veszprém, 16.00: FC Sopron-Perutz FC Pápa. Vármegye I, 15.00: Balatonalmádi SE-Devecser SE. Vármegye II, 15.00: Nemesszalók ESE-Balatonszepezd ÖKSC, Csabrendek FC-Ősi PSK, Káptalanfa SE-Balatonfüredi FC II. Vármegye III, észak, 12.00: Tapolcafői SE-Ugod SE II., 14.00: Takácsi SE-Vanyola SE, 15.00: Malomsok SE-Lovászpatona SE, Adászteveli SE-Csót SE. Vármegye III, kelet, 12.30: Tótvázsonyi SE-PMTE Peremarton, 15.00: Hajmáskéri SE-Bakonynána, Bakonybél SZSE-Balatonalmádi SE II., Dudar-Csetény SE – Jásd SE, Atlaskotro-T-BSZ SE – Váralja SE. Vármegye III, nyugat, 15.00: Hárskút SE-Somló SC, Mezőlaki SE-Marcalgergelyi SE, Nyárád SE-Herendi PSK, Nyirádi KSE-Adorjánháza SE, Apácatorna LC-Szentgál FC. Vármegye III, dél, 10.00: Tapolcai ÖFC-Révfülöp NKSE, 15.00: Lesenceistvánd-Uzsa SE – Kinizsi TE Nagyvázsony, Zalahalápi ISE-Taliándörögd SE, Balatonederics SC-Káptalantóti LKE, Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE – Sümegprágai SE, Monostorapáti SE-Nemesvita SE.


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu