1 órája
Veszprémi derbit hoz a hétvége
A kézilabda NB I/B-ben összecsap a két veszprémi együttes. Kiváló mérkőzések várnak ránk ezen a hétvégén is. Íme a sportműsor!
Sportműsor
Péntek
Futsal. NB I, 18.30: Futsal Veszprém–Nyírbátor B-Kerép.
Szombat
Kézilabda. NB I, 18.00: One Veszprém HC–Gyöngyös.
Labdarúgás. NB II, női, 10.00: Pápai ELC-Fehérvár FC, 15.00: FC Nagykanizsa-VSC Veszprém. Vármegye I, 15.00: FC Zirc-Sümeg VSE, Péti MTE-Csetény SE, Úrkút SK-Szentantalfa NVSE, Várpalotai BSK-Balatonfüredi USC, TIAC VSE-Tihanyi FC. Vármegye II, 15.00: Badacsonytomaji SE-Magyarpolány SE, Öskü FC-Kamond FC. Vármegye III, észak, 15.00: Perutz FC II.-Kéttornyúlaki SE, Nemesgörzsönyi SE-Nagyteveli SE, 16.00: Borsosgyőri ISE-Vaszar SE. Vármegye III, kelet, 15.00: Litér SE-Várpalotai BSK, Felsőörsi IKSE-Balatonkenesei SK. Vármegye III, nyugat, 15.00: Kolontár-Ajka Kristály SE. Vármegye III, dél, 15.00: Balatonfüredi FC III.-Balatonakali SE.
Teke. Szuperliga, 14.00: Salgóbátony TK-Herend VTK. NB I, 11.00: Szentgotthárdi VSE II.-Ajka Kristály SE, 14.00: Rába ETO Győr SE-Péti MTE, Pápai Vasas TK-Szombathely Topido Nagymizdó SE.
Túra. A Tapolcai-medence Természetjáró SE programja. Táv: Vindornyalak-Öreg-hegy-Bazalt-utca-Kovácsi-erdő-Zalaszántó, kb. 16 km, szintemelkedés kb. 330 m. Találkozó a tapolcai vasútállomáson 7.20-kor.
Vasárnap
Kézilabda. NB I/B, 18.00: Veszprémi Kézilabda KFT-Veszprém Handball Academy.
Kosárlabda. NB I/B, piros csoport, 16.45: Óbudai Kaszások-Insendo Veszprém Kosárlabda Klub.
Labdarúgás. NB III, 13.00: Balatonfüredi FC-Bicskei TC, Komárom VSE-VSC Veszprém, 16.00: FC Sopron-Perutz FC Pápa. Vármegye I, 15.00: Balatonalmádi SE-Devecser SE. Vármegye II, 15.00: Nemesszalók ESE-Balatonszepezd ÖKSC, Csabrendek FC-Ősi PSK, Káptalanfa SE-Balatonfüredi FC II. Vármegye III, észak, 12.00: Tapolcafői SE-Ugod SE II., 14.00: Takácsi SE-Vanyola SE, 15.00: Malomsok SE-Lovászpatona SE, Adászteveli SE-Csót SE. Vármegye III, kelet, 12.30: Tótvázsonyi SE-PMTE Peremarton, 15.00: Hajmáskéri SE-Bakonynána, Bakonybél SZSE-Balatonalmádi SE II., Dudar-Csetény SE – Jásd SE, Atlaskotro-T-BSZ SE – Váralja SE. Vármegye III, nyugat, 15.00: Hárskút SE-Somló SC, Mezőlaki SE-Marcalgergelyi SE, Nyárád SE-Herendi PSK, Nyirádi KSE-Adorjánháza SE, Apácatorna LC-Szentgál FC. Vármegye III, dél, 10.00: Tapolcai ÖFC-Révfülöp NKSE, 15.00: Lesenceistvánd-Uzsa SE – Kinizsi TE Nagyvázsony, Zalahalápi ISE-Taliándörögd SE, Balatonederics SC-Káptalantóti LKE, Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE – Sümegprágai SE, Monostorapáti SE-Nemesvita SE.