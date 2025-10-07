Száz pont felett dobtak a veszprémiek

Mint arról lapunk is beszámolt: a bakonyiak a héten közös megegyezéssel szerződést bontottak a szakvezetőjükkel, a görög Kostis Fivos-szal, akinek a helyét ideiglenesen a klub sportigazgatója, Naményi Márk vette át a kispadon.

A felek a tavaszi, veszprémi szempontból sikertelen osztályozó „visszavágójának” elején fej-fej mellett haladtak (8-8), és noha a hazaiak egyszer némiképp megléptek (20-14), a játékrész szorosan alakult (22-20). Később alaposan feljavult a VKK védekezése (29-20), így tovább nőtt a csapatok közötti eltérés (37-24), a nagyszünetben már húsz ponttal vezettek a híveik által buzdított Boniferték (49-29).

A fordulás után következett egy nem túl magas színvonalú, pontszegény felvonás (61-44), majd a záró etapban ismét felpörögtek a veszprémiek: a 34. percben harminc (77-46), míg a 37. percben már negyven ponttal álltak jobban (89-48). A végén már csak az volt a kérdés, hogy vajon elérik a bűvös százpontos határt, ami sikerült is nekik.

Insedo Veszprém Kosárlabda Klub–TF-Budapest 102-53 (22-20, 27-9, 16-15, 37-9)

Veszprém, 300 néző. Vezette: Esztergályos, Kiss, Fülöp. Veszprém: Kass 18/12, Tóth D. 2, Bonifert 24/18, Kocsis 13, Bogdán B. 13/3 Csere: Kuttor 2, Frank 10/6, Krkljes 8/3, Lintner, Gera 10, Kelechi 2. Megbízott vezetőedző: Naményi Márk.

TF: Molnár 12, Polster 11, Hegedüs 8, Heimann 14/3, Reményi. Csere: Szentgyörgyi, Pilinszki 3/3, Bene 2, Hansági, Bogdán D., Kiss D. 1, Kalmár 2. Vezetőedző: Beák Gábor.

Naményi Márk: - Köszönjük a szurkolóinknak, hogy ilyen szép létszámban nézték meg az első hazai fellépésünket. Ám a csapatnak is hálás lehetek, mert jól reagáltak a hét eleji történésekre: fegyelmezetten tették a dolgukat a pályán, aminek meg is lett az eredménye.