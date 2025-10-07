október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

40 perce

Száz pont felett dobtak a veszprémiek

Címkék#Veszprém Kosárlabda Klub#Krkljes#Budapest#Veszprém

Magabiztos, nagyarányú győzelemmel mutatkozott be saját közönsége előtt – a napokban vezetőedzőt váltott – Insedo Veszprém KK a kosárlabda NB I/B Piros csoportban.

Király Ferenc

Mint arról lapunk is beszámolt: a bakonyiak a héten közös megegyezéssel szerződést bontottak a szakvezetőjükkel, a görög Kostis Fivos-szal, akinek a helyét ideiglenesen a klub sportigazgatója, Naményi Márk vette át a kispadon.

A felek a tavaszi, veszprémi szempontból sikertelen osztályozó „visszavágójának” elején fej-fej mellett haladtak (8-8), és noha a hazaiak egyszer némiképp megléptek (20-14), a játékrész szorosan alakult (22-20). Később alaposan feljavult a VKK védekezése (29-20), így tovább nőtt a csapatok közötti eltérés (37-24), a nagyszünetben már húsz ponttal vezettek a híveik által buzdított Boniferték (49-29).

A fordulás után következett egy nem túl magas színvonalú, pontszegény felvonás (61-44), majd a záró etapban ismét felpörögtek a veszprémiek: a 34. percben harminc (77-46), míg a 37. percben már negyven ponttal álltak jobban (89-48). A végén már csak az volt a kérdés, hogy vajon elérik a bűvös százpontos határt, ami sikerült is nekik.

Insedo Veszprém Kosárlabda Klub–TF-Budapest 102-53 (22-20, 27-9, 16-15, 37-9)

Veszprém, 300 néző. Vezette: Esztergályos, Kiss, Fülöp. Veszprém: Kass 18/12, Tóth D. 2, Bonifert 24/18, Kocsis 13, Bogdán B. 13/3 Csere: Kuttor 2, Frank 10/6, Krkljes 8/3, Lintner, Gera 10, Kelechi 2. Megbízott vezetőedző: Naményi Márk.

TF: Molnár 12, Polster 11, Hegedüs 8, Heimann 14/3, Reményi. Csere: Szentgyörgyi, Pilinszki 3/3, Bene 2, Hansági, Bogdán D., Kiss D. 1, Kalmár 2. Vezetőedző: Beák Gábor.

Naményi Márk: - Köszönjük a szurkolóinknak, hogy ilyen szép létszámban nézték meg az első hazai fellépésünket. Ám a csapatnak is hálás lehetek, mert jól reagáltak a hét eleji történésekre: fegyelmezetten tették a dolgukat a pályán, aminek meg is lett az eredménye.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu