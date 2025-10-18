október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

2 órája

SZBRA: a Békéscsaba elvitte a pontokat

Címkék#röplabda extraliga#Szent Benedek RA#röplabda

Tartotta magát a füredi csapat, de az esélyesebb vendégek 3–0 arányban nyertek. Az SZBRA a második szettben tanúsította a legnagyobb ellenállást a Békéscsaba ellen az Extraligában.

Balogh Dávid

SZBRA–MBH-Békéscsaba 0-3 (-19, -22, -21)

SZBRA: vereség hazai pályán
SZBRA: vereség hazai pályán
Fotó: SZBRA/Ivánkovics István

Balatonfüred, 200 néző. V.: dr. Árpás Krisztina, Halász Enikő.
Szent Benedek RA: Hőbe 2, Perotto 13, Clarke 13, Szabó K. 6, Berkó 5, Faki 9. Csere: Fáth (liberó), Katsitadze. Edző: Varga Tomas.
Békéscsaba: Krivosijszka 8, Allard 2, Isanovic 21, Orosz 3, Németh L. 8, Vilela 13. Csere: Kertész (liberó). Edző: Nagy Péter.

Clarke pontjával indult az MBH-Békéscsaba elleni találkozó Balatonfüreden, de a vendégek gyorsan átvették a kezdeményezést. 8-9-nél még szoros volt a küzdelem, majd a Békéscsaba négy ponttal ellépett, ami időkérésre késztette Varga Tomas vezetőedzőt. Faki és Perotto szép megmozdulásai ellenére a vendégek megtartották előnyüket, és 19-25-tel behúzták az első szettet.

A második játszma fordulatos, látványos labdameneteket hozott. A fürediek 8-6-nál vezettek, de a vendégek hamar egalizáltak. 13-16-nál ismét a Békéscsaba került előnybe, amit nagy küzdelem árán 17-17-re sikerült ledolgozni. A hajrában azonban néhány hiba eldöntötte a szettet: 22-25-tel a vendégek duplázták előnyüket.

A harmadik felvonásban is a hazaiak kezdtek jobban, de 7-7-nél újra kiegyenlített lett a játék. 15-19-nél Varga ismét időt kért, amire Clarke és Perotto válasza három pontot ért, ám a Békéscsaba végül jobban koncentrált a végjátékban. A hazaiak két szettlabdát hárítottak, de a vendégek 21-25-tel lezárták a mérkőzést, 3-0-s győzelmet aratva Balatonfüreden.

SZBRA-Békéscsaba 0-3

Varga Tomas: Nem örülök neki, hogy kikaptunk, de annak igen, hogy az előző mérkőzéshez képest sok mindenben fejlődni tudtunk. A számok is ezt mutatták. Nem volt sok időnk felkészülni erre a mérkőzésre, de szerettünk volna néhány dologban fejlődést mutatni, ami sikerült is! 

Nagy Péter: Az első szett gyenge nyitásfogadásait jó kontratámadásokkal kompenzáltuk. Aztán a 2. szettől kisebb agresszivitással játszottunk és ez vezetett a szorosabb játszmákhoz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu