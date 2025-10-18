SZBRA: a Békéscsaba elvitte a pontokat

SZBRA–MBH-Békéscsaba 0-3 (-19, -22, -21)

SZBRA: vereség hazai pályán

Fotó: SZBRA/Ivánkovics István

Balatonfüred, 200 néző. V.: dr. Árpás Krisztina, Halász Enikő.

Szent Benedek RA: Hőbe 2, Perotto 13, Clarke 13, Szabó K. 6, Berkó 5, Faki 9. Csere: Fáth (liberó), Katsitadze. Edző: Varga Tomas.

Békéscsaba: Krivosijszka 8, Allard 2, Isanovic 21, Orosz 3, Németh L. 8, Vilela 13. Csere: Kertész (liberó). Edző: Nagy Péter.

Clarke pontjával indult az MBH-Békéscsaba elleni találkozó Balatonfüreden, de a vendégek gyorsan átvették a kezdeményezést. 8-9-nél még szoros volt a küzdelem, majd a Békéscsaba négy ponttal ellépett, ami időkérésre késztette Varga Tomas vezetőedzőt. Faki és Perotto szép megmozdulásai ellenére a vendégek megtartották előnyüket, és 19-25-tel behúzták az első szettet.

A második játszma fordulatos, látványos labdameneteket hozott. A fürediek 8-6-nál vezettek, de a vendégek hamar egalizáltak. 13-16-nál ismét a Békéscsaba került előnybe, amit nagy küzdelem árán 17-17-re sikerült ledolgozni. A hajrában azonban néhány hiba eldöntötte a szettet: 22-25-tel a vendégek duplázták előnyüket.

A harmadik felvonásban is a hazaiak kezdtek jobban, de 7-7-nél újra kiegyenlített lett a játék. 15-19-nél Varga ismét időt kért, amire Clarke és Perotto válasza három pontot ért, ám a Békéscsaba végül jobban koncentrált a végjátékban. A hazaiak két szettlabdát hárítottak, de a vendégek 21-25-tel lezárták a mérkőzést, 3-0-s győzelmet aratva Balatonfüreden.

Varga Tomas: Nem örülök neki, hogy kikaptunk, de annak igen, hogy az előző mérkőzéshez képest sok mindenben fejlődni tudtunk. A számok is ezt mutatták. Nem volt sok időnk felkészülni erre a mérkőzésre, de szerettünk volna néhány dologban fejlődést mutatni, ami sikerült is!

Nagy Péter: Az első szett gyenge nyitásfogadásait jó kontratámadásokkal kompenzáltuk. Aztán a 2. szettől kisebb agresszivitással játszottunk és ez vezetett a szorosabb játszmákhoz.