Szép sikerek, dobogós helyek az SVSE csapatától

Az U14-esek kezdték a szereplést, a lányok két kilométert, a fiúk három km-t futottak. Két dobogós hely született a korosztályban, Polgár Soma ezüstérmet vehetett át 11:18-as idővel, míg Pfenning Örs a harmadik helyen zárt 11:25-tel. U15 korcsoportban, 4 km-es versenyben Kingl Marcell állhatott a dobogó legfelső fokára (15:47), Fehér Benedek lett a második (16:10), és Keller Márton zárt harmadikként (16:20). Az U16-osoknál Gaál Kolos szerezte meg az ezüstöt (15:01).

Az U18-as korosztály már 5 km-t teljesített, ahol Szirbek Titusz fölényesen győzött 16:54-es időeredménnyel. U20-ban (7 km) testvére, Szirbek Albert a második helyezést érte el 22:38-cal, aki az összetett versenyben bronzérmesként végzett. A felnőttek között Palkovits István 21:47-tel vehette át a bajnoki címet, míg a nőknél Varga Gréta 18:49-cel a második helyen ért be az ötkörös távon.

Szép sikerek, jó eredmények születtek

Fotó: SVSE

A nap zárásaként a legkisebb kölyökatléták is megmutatták, hogy milyen kitartás van bennük. Az U8-asok 1 km-t teljesítettek, ahol a lányoknál Egri Emília, a fiúknál Péterfia Dáriusz lett a bajnok. Az U10 és U12 korcsoport két kört futott, a kisebbeknél Liebhauser Lilla győzött, a nagyobbaknál Schindler Dóra lett a bajnok, Schindler Luca másodikként zárt, a fiúknál Nyemcsok Dorián ért be első helyen, míg Horváth Dominik lett az ezüstérmes. A két km-es távot Horváth Olivér, Jenei Marcell, Kovács Mimi, Farkas Gréti és Hajdu Csenge is eredményesen teljesítette.