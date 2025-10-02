Harminc év után térnek vissza a Fradi sztárjai Tapolcára

Megírtuk, alapításának 30 éves jubileumát ünnepli a Tapolca Öregfiúk FC, amely a Ferencváros öregfiúk csapatát hívta meg a szombati ünnepre. Érdekesség, hogy éppen 30 évvel ezelőtt volt egy Tapolca–Ferencváros barátságos összecsapás, ennek emlékét idézzük most meg korabeli tudósításunk alapján.

Éppen 30 évvel ezelőtt rendeztek Tapolca–Ferencváros labdarúgó-mérkőzést, és a zöld-fehér sztárcsapatból most többen is visszatérnek a helyi öregfiúk jubileumi ünnepségére.

Forrás: tempofradi.hu

Négyezer ember a lelátókon

1995. július 22-én csordultig megtelt a tapolcai futballstadion. A Ferencváros ugyan csupán egy barátságos meccsre érkezett a városba, a nem sokkal később a Bajnokok Ligájában vitézkedő zöld-fehérek népszerűségét jól mutatja, hogy a helyi érdeklődőkön kívül rengeteg FTC-szimpatizáns utazott távolabbról is a találkozóra. A Napló tudósítása szerint négyezren zsúfolódtak össze a lelátókon. Sokan tartottak tőle, hogy a fővárosiak fanatikus tábora, amelynek egy része már órákkal korábban megjelent a helyszínen, balhézik, ennek szerencsére nyoma sem volt. A drukkerek remek hangulatot teremtettek a mérkőzésen, amely érdekesen alakult.

Az NB III-as Tapolca egészen jól tartotta magát, nagyjából egy órán át bírták az iramot a hazaiak. Az FTC az első játékrészt követően 3-1-re vezetett, fordulás után szépített a Bauxit, 2-3.

Ezt követően azonban a Fradi berámolt még hármat, így összesen nyolc találatot láthatott a nagyérdemű. A vendégek góljait Lisztes Krisztián, Nagy Zsolt, Hrutka János, Páling Zsolt, Zavadszky Gábor és Nyilas Elek szerezte. Mondani sem kell, mindegyikük válogatott volt, a társak között pedig ott szerepelt többek között Simon Tibor, Keller József, Vincze Ottó és Telek András is.

Nagyszerű csapatot alkotott a Novák Dezső irányította Ferencváros, amely – mint említettük – nemzetközi porondon is letette a névjegyét. A kiváló futballisták közül pedig sokan most ismét pályára lépnek Tapolcán.

Az 1995-ös mérkőzés jegyzőkönyve: Ferencváros–Tapolca Bauxit ISE 6:2 (3:1). Tapolca, 4 ezer néző. V.: Polgár. FTC: Hajdú – Telek – Kuznyecov (Milanovics), Hrutka (Kecskés) – Simon, Vincze (Zavadszky), Lisztes (Páling), Keller, Nyilas – Kuntics, Nagy Zs. (Neagoe). Edző: Novák Dezső.