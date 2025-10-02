október 2., csütörtök

Retró foci és jubileum

2 órája

Harminc év után térnek vissza a Fradi sztárjai Tapolcára

Címkék#Novák Dezső#Tapolca ÖFC#Lisztes#Telek#labdarúgas#fc ferencváros#öregfiúk fc#jubileum#Tapolca

Időközben a zöldár ellepte a lelátókat, s valljuk be: a tapolcai foci legszebb napjaiban – vagy tíz évvel ezelőtt, az NB II-ben – volt ennyi ember a nézőtéren... – írtuk 30 évvel ezelőtti tudósításunkban, amikor az ország legnépszerűbb labdarúgócsapata Tapolcán lépett pályára. A Ferencváros akkori sztárjai közül sokan most visszatérnek a Bauxit Sportközpontba, ahol Tapolca–Ferencváros mérkőzést rendeznek szombaton.

Horváth Gábor

Megírtuk, alapításának 30 éves jubileumát ünnepli a Tapolca Öregfiúk FC, amely a Ferencváros öregfiúk csapatát hívta meg a szombati ünnepre. Érdekesség, hogy éppen 30 évvel ezelőtt volt egy Tapolca–Ferencváros barátságos összecsapás, ennek emlékét idézzük most meg korabeli tudósításunk alapján.

Éppen 30 évvel ezelőtt rendeztek Tapolca–Ferencváros labdarúgó-mérkőzést, és a zöld-fehér sztárcsapatból most többen is visszatérnek a helyi öregfiúk jubileumi ünnepségére.
Forrás: tempofradi.hu

Négyezer ember a lelátókon

1995. július 22-én csordultig megtelt a tapolcai futballstadion. A Ferencváros ugyan csupán egy barátságos meccsre érkezett a városba, a nem sokkal később a Bajnokok Ligájában vitézkedő zöld-fehérek népszerűségét jól mutatja, hogy a helyi érdeklődőkön kívül rengeteg FTC-szimpatizáns utazott távolabbról is a találkozóra. A Napló tudósítása szerint négyezren zsúfolódtak össze a lelátókon. Sokan tartottak tőle, hogy a fővárosiak fanatikus tábora, amelynek egy része már órákkal korábban megjelent a helyszínen, balhézik, ennek szerencsére nyoma sem volt. A drukkerek remek hangulatot teremtettek a mérkőzésen, amely érdekesen alakult.

Az NB III-as Tapolca egészen jól tartotta magát, nagyjából egy órán át bírták az iramot a hazaiak. Az FTC az első játékrészt követően 3-1-re vezetett, fordulás után szépített a Bauxit, 2-3.

Ezt követően azonban a Fradi berámolt még hármat, így összesen nyolc találatot láthatott a nagyérdemű. A vendégek góljait Lisztes Krisztián, Nagy Zsolt, Hrutka János, Páling Zsolt, Zavadszky Gábor és Nyilas Elek szerezte. Mondani sem kell, mindegyikük válogatott volt, a társak között pedig ott szerepelt többek között Simon Tibor, Keller József, Vincze Ottó és Telek András is.

Nagyszerű csapatot alkotott a Novák Dezső irányította Ferencváros, amely – mint említettük – nemzetközi porondon is letette a névjegyét. A kiváló futballisták közül pedig sokan most ismét pályára lépnek Tapolcán.

Az 1995-ös mérkőzés jegyzőkönyve: Ferencváros–Tapolca Bauxit ISE 6:2 (3:1). Tapolca, 4 ezer néző. V.: Polgár. FTC: Hajdú – Telek – Kuznyecov (Milanovics), Hrutka (Kecskés) – Simon, Vincze (Zavadszky), Lisztes (Páling), Keller, Nyilas – Kuntics, Nagy Zs. (Neagoe). Edző: Novák Dezső.

Bauxit ISE: Gelencsér – Németh (Oszterman), Wágner (Szabó Zs.), Albrecht (Farkas II) – Farkas I (Farkas III) – Orbán S., Kasza, Bakler, Molnár (Lencz) – Berta, Voller. Edző: Für Mihály. Gólszerzők: Lisztes, Nagy Zs., Hrutka, Páling, Zavadszky, Nyilas, ill. Molnár, Berta.

Tudósításunk a 30 évvel ezelőtti Naplóban
Forrás: Arcanum Digitális Tudománytár

Egy videó az 1995-ös Ferencvárosról

Tapolca–Ferencváros október 4-én

A Tapolca Öregfiúk FC és a Ferencváros öregfiúk mérkőzés szombaton 15.30-kor kezdődik. A szervezők tájékoztatása szerint a vendégeknél többek között pályára lép a 30 évvel ezelőtti csapatból Telek, Lisztes és Keller, mellettük ott lesz még Fischer Pál és Bánki József is.

Ezt a meccset is nagy érdeklődés kíséri, a program 14 órakor indul a Bauxit Sportcentrumban, ahol lehetőség lesz autogramokat gyűjteni, közös fotókat készíteni.

Beszámoltunk róla, a rendezvény jótékony célt is szolgál, a házigazda egy aláírt Ferencváros-mezt bocsátott licitálásra. A bevételből egy 10 éves leukémiás kisfiú, Horváth Ákos gyógykezelését támogatják a szervezők.

A szombati esemény programja
Forrás: Tapolca ÖFC

– A licitek és felajánlások alapján a támogatás már eléri az egymillió forintot. Egyéni támogatást adni a helyszínen elhelyezett gyűjtőládában vagy a Tapolca VSE számlájára utalással, Ákos támogatása közleménnyel lehet. A szervezők szeretettel várnak minden segítő szándékú és focit szerető szurkolót – tudta meg lapunk Boczkó Gyulától, a Tapolcai Öregfiúk elnökétől.

A licit október 3-ig tart, a mez a gálameccs előtt talál gazdára.

 

