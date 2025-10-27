Továbbjutottak a Görgey Kupán

Ajkán 16 versenyző vett részt, akik zirci, pápai és ajkai iskolákból neveztek. Ők nyílt irányzékú légpuska rugós és hajtógázos kategóriában mérték össze tudásukat. A versenyt az Ajkai Technikai Tömegsport Egyesület nemrég megválasztott új elnöke, Nagy Gábor nyitotta meg, a lövészetvezető Sárközi Tamás, a versenybíró Szellem Tamás volt. Az országos döntőt Ácson tartják november 15-én.

A III.-IV. korcsoportban rugós puska kategóriában Berzsák Kornél győzött 159 köregységgel, gázos puskában Tarrósi Bertalan 118 köregységgel lett első helyezett, a lányoknál Primász Réka győzött 157 köregységgel.

Az V.-IV. korcsoportban rugós puskában Molnár Vanda 162 köregységgel, Meiczinger Kitti 151 köregységgel, Havasi Viktória 130 köregységgel jutott tovább, gázosban Megyeri Bálint 169 köregységgel győzött, a lányoknál Kardos Zsanett (152 köregység) és Bertalan Lara Mia (148 köregység) lett a sorrend.

Open kategóriában a III.-IV. korcsoportban Kishalmi Lili Eszter (171), valamint Czuppon Patrik (179) és Tőth-Marton Barnabás (159) ért el helyezést. Az V.-VI. korcsoportban Kurdi Mátyás (179), Horváth Levente (171) és Bognár Tamás (162) végzett az élen. Az iskolai csapatban a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium diákjai – Megyeri Bálint, Molnár Vanda és Meiczinger Kitti – jutottak tovább. Területi csapatban Berzsák Kornél, Primász Réka és Havasi Viktória vesz részt az országos bajnokságon.