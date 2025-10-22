Berhidáról a magyar bajnoki dobogóra (+ videó)

Tudós Gábor bokszedző, a klub alapítója, vezetője kiemelte, hogy az eredmények mellett számára a legfontosabb értékek az alázat, a tisztelet, a becsületesség, a kitartás és az akarat, hiszen a sport ezekre nevel, és ezek segítik a fiatalokat abban, hogy felnőttként is megállják a helyüket.

Tudós Gábor bokszedző mellett Németh Franciska (a képen balra) és Kiss Zsófia

Fotó: Tudós Boxing SE

A 2025-ös U13–U17 Ökölvívó Magyar Bajnokságot október elején rendezték meg Hajdúhadházon, ahol a Tudós Boxing versenyzői bátran és példamutatóan küzdöttek.

Németh Franciska, a csapat legrégebbi tagja már kilencéves kora óta bokszol, és 2023-ban kezdte meg versenyzői pályafutását. A bajnokságon az elődöntőig jutott, ahol szoros, 3:2-es megosztott pontozással maradt alul egy Európa-bajnoki harmadik helyezett ellenféllel szemben, így a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Hatalmas csatában kapott ki, emelt fővel léphetett ki a ringből, hiszen sokak szerint az ő kezét kellett volna a magasba emelni. Emellett serdülő magyar bajnoki ezüstérmet és Magyar Kupa második helyet is szerzett.

A videón 1:35-től látható Németh Franciska mérkőzése

Kiss Zsófia, aki korábban kick-boxban és taekwondóban is számos sikert ért el, 2024-ben a Tudós Boxing színeiben az ökölvívásban is bizonyított. Két győztes mérkőzéssel megszerezte második junior magyar bajnoki címét, továbbá a Bornemissza Gergely Nemzetközi Emlékversenyen első helyet, valamint az Olimpiai Reménységek Tornáján második helyet ért el.

A magyar bajnokság előtt Zsófi három bronzérmet szerzett a Jesolóban megrendezett Kick-box Európa-bajnokságon, a versenyt követően pedig részt vett a taekwondo-világbajnokságon, ahol ötödik helyen végzett, ezzel több sportágban is bizonyította rendkívüli tehetségét és elhivatottságát.

A lányok ezzel a fantasztikus teljesítménnyel kivívták a részvétel jogát a decemberben Németországban megrendezendő junior Európa-bajnokságra, ahol a kontinens legjobbjaival mérhetik össze tudásukat.

A fiúk mezőnyében Tóth Krisztián, a klub legkisebb súlyú versenyzője, serdülő magyar bajnok és nemzetközi érmes kick-boxos, míg az újonnan csatlakozott Kadlicskó Zalán és Deák Zsombor szintén kiválóan teljesítettek. Zalán élete első versenyén lépett ringbe, és nagyot küzdött a tapasztalt ellenfelek között.