Sikeres évet zárt a Tudós Boxing SE

2 órája

Berhidáról a magyar bajnoki dobogóra (+ videó)

Idén megalakult a Tudós Boxing Sportegyesület, amely már első évében komoly eredményeket ért el a hazai és nemzetközi ökölvívómezőnyben. A fiatal, de rendkívül elhivatott csapat öt versenyzőből áll, akik Berhida, Pétfürdő, Inota és Peremarton településről érkeznek, és példát mutatnak kitartásból, sportszerűségből és alázatból. Tudós Gábor bokszedzővel beszélgettünk.

Horváth Gábor

Tudós Gábor bokszedző, a klub alapítója, vezetője kiemelte, hogy az eredmények mellett számára a legfontosabb értékek az alázat, a tisztelet, a becsületesség, a kitartás és az akarat, hiszen a sport ezekre nevel, és ezek segítik a fiatalokat abban, hogy felnőttként is megállják a helyüket.

Klubot alapított Tudós Gábor bokszedző, aki Berhida és környéki fiatalokkal ér el szép sikereket, többek között magyar bajnoki érmeket, helyezéseket.
Tudós Gábor bokszedző mellett Németh Franciska (a képen balra) és Kiss Zsófia
Fotó: Tudós Boxing SE

A 2025-ös U13–U17 Ökölvívó Magyar Bajnokságot október elején rendezték meg Hajdúhadházon, ahol a Tudós Boxing versenyzői bátran és példamutatóan küzdöttek.

Németh Franciska, a csapat legrégebbi tagja már kilencéves kora óta bokszol, és 2023-ban kezdte meg versenyzői pályafutását. A bajnokságon az elődöntőig jutott, ahol szoros, 3:2-es megosztott pontozással maradt alul egy Európa-bajnoki harmadik helyezett ellenféllel szemben, így a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Hatalmas csatában kapott ki, emelt fővel léphetett ki a ringből, hiszen sokak szerint az ő kezét kellett volna a magasba emelni. Emellett serdülő magyar bajnoki ezüstérmet és Magyar Kupa második helyet is szerzett.

A videón 1:35-től látható Németh Franciska mérkőzése

Kiss Zsófia, aki korábban kick-boxban és taekwondóban is számos sikert ért el, 2024-ben a Tudós Boxing színeiben az ökölvívásban is bizonyított. Két győztes mérkőzéssel megszerezte második junior magyar bajnoki címét, továbbá a Bornemissza Gergely Nemzetközi Emlékversenyen első helyet, valamint az Olimpiai Reménységek Tornáján második helyet ért el.

A magyar bajnokság előtt Zsófi három bronzérmet szerzett a Jesolóban megrendezett Kick-box Európa-bajnokságon, a versenyt követően pedig részt vett a taekwondo-világbajnokságon, ahol ötödik helyen végzett, ezzel több sportágban is bizonyította rendkívüli tehetségét és elhivatottságát.

A lányok ezzel a fantasztikus teljesítménnyel kivívták a részvétel jogát a decemberben Németországban megrendezendő junior Európa-bajnokságra, ahol a kontinens legjobbjaival mérhetik össze tudásukat.

A fiúk mezőnyében Tóth Krisztián, a klub legkisebb súlyú versenyzője, serdülő magyar bajnok és nemzetközi érmes kick-boxos, míg az újonnan csatlakozott Kadlicskó Zalán és Deák Zsombor szintén kiválóan teljesítettek. Zalán élete első versenyén lépett ringbe, és nagyot küzdött a tapasztalt ellenfelek között.

A csapat szakmai fejlődését és felkészülését nagyban segíti a Halker–Király Team támogatása, különösen Jároszkievicz Krisztián, korábbi sokszoros világ- és Európa-bajnok kick-boxos, szakágvezető, aki mentorként és szakmai tanácsadóként áll az egyesület mellett.

Tudós Gábor bokszedző csapatának felkészülését a Halker-Király Team támogatja szakmailag 
Forrás: Tudós Boxing SE

Tudós Gábor bokszedző büszke csapatára

– Mérhetetlenül büszke vagyok a csapatomra. Fantasztikus látni, ahogy ezek a fiatalok küzdenek, fejlődnek és a ringben is példát mutatnak. A sport nemcsak a győzelemről szól, hanem arról is, hogy alázattal, tisztelettel és kitartással éljünk, ezek az értékek határozzák meg a Tudós Boxing közösségét – mondta az egyesület edzője.

 

