1 órája
Berhidáról a magyar bajnoki dobogóra (+ videó)
Idén megalakult a Tudós Boxing Sportegyesület, amely már első évében komoly eredményeket ért el a hazai és nemzetközi ökölvívómezőnyben. A fiatal, de rendkívül elhivatott csapat öt versenyzőből áll, akik Berhida, Pétfürdő, Inota és Peremarton településről érkeznek, és példát mutatnak kitartásból, sportszerűségből és alázatból. Tudós Gábor bokszedzővel beszélgettünk.
Tudós Gábor bokszedző, a klub alapítója, vezetője kiemelte, hogy az eredmények mellett számára a legfontosabb értékek az alázat, a tisztelet, a becsületesség, a kitartás és az akarat, hiszen a sport ezekre nevel, és ezek segítik a fiatalokat abban, hogy felnőttként is megállják a helyüket.
A 2025-ös U13–U17 Ökölvívó Magyar Bajnokságot október elején rendezték meg Hajdúhadházon, ahol a Tudós Boxing versenyzői bátran és példamutatóan küzdöttek.
Németh Franciska, a csapat legrégebbi tagja már kilencéves kora óta bokszol, és 2023-ban kezdte meg versenyzői pályafutását. A bajnokságon az elődöntőig jutott, ahol szoros, 3:2-es megosztott pontozással maradt alul egy Európa-bajnoki harmadik helyezett ellenféllel szemben, így a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Hatalmas csatában kapott ki, emelt fővel léphetett ki a ringből, hiszen sokak szerint az ő kezét kellett volna a magasba emelni. Emellett serdülő magyar bajnoki ezüstérmet és Magyar Kupa második helyet is szerzett.
A videón 1:35-től látható Németh Franciska mérkőzése
Kiss Zsófia, aki korábban kick-boxban és taekwondóban is számos sikert ért el, 2024-ben a Tudós Boxing színeiben az ökölvívásban is bizonyított. Két győztes mérkőzéssel megszerezte második junior magyar bajnoki címét, továbbá a Bornemissza Gergely Nemzetközi Emlékversenyen első helyet, valamint az Olimpiai Reménységek Tornáján második helyet ért el.
A magyar bajnokság előtt Zsófi három bronzérmet szerzett a Jesolóban megrendezett Kick-box Európa-bajnokságon, a versenyt követően pedig részt vett a taekwondo-világbajnokságon, ahol ötödik helyen végzett, ezzel több sportágban is bizonyította rendkívüli tehetségét és elhivatottságát.
A lányok ezzel a fantasztikus teljesítménnyel kivívták a részvétel jogát a decemberben Németországban megrendezendő junior Európa-bajnokságra, ahol a kontinens legjobbjaival mérhetik össze tudásukat.
A fiúk mezőnyében Tóth Krisztián, a klub legkisebb súlyú versenyzője, serdülő magyar bajnok és nemzetközi érmes kick-boxos, míg az újonnan csatlakozott Kadlicskó Zalán és Deák Zsombor szintén kiválóan teljesítettek. Zalán élete első versenyén lépett ringbe, és nagyot küzdött a tapasztalt ellenfelek között.
A csapat szakmai fejlődését és felkészülését nagyban segíti a Halker–Király Team támogatása, különösen Jároszkievicz Krisztián, korábbi sokszoros világ- és Európa-bajnok kick-boxos, szakágvezető, aki mentorként és szakmai tanácsadóként áll az egyesület mellett.
Tudós Gábor bokszedző büszke csapatára
– Mérhetetlenül büszke vagyok a csapatomra. Fantasztikus látni, ahogy ezek a fiatalok küzdenek, fejlődnek és a ringben is példát mutatnak. A sport nemcsak a győzelemről szól, hanem arról is, hogy alázattal, tisztelettel és kitartással éljünk, ezek az értékek határozzák meg a Tudós Boxing közösségét – mondta az egyesület edzője.