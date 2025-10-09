Újra van női kosárlabdacsapat Veszprémben

Vármegyeszékhelyünkön a nyolcvanas évek elején három esztendőn át – Petőfi Lajos vezetőedző irányításával, a helyi Volán SE égisze alatt – funkcionált egy első osztályú női kosárlabdacsapat, majd másfél évtized múlva a Veszprémi Egyetemi SC is működtetett egy NB II-es társaságot, ám a városban az elmúlt negyedszázadban nem tartottak nyilván felnőtt női kosárlabdázókat.

A VESC női kosár-szakosztálya négy éve, Mérész Csaba vezetésével alakult újjá, s idén már az U11-es, az U12-es, az U14-es, az U16-os és az U18-as országos bajnokságban is indítottak gárdákat. Miután a mögöttünk hagyott években több mifelénk tanuló sportolójuk „kiöregedett” a korosztályos csapataiból, igényként felmerült, hogy egy felnőtt közösséggel is színre léphetnének. A szakember nemrég úgy döntött, hogy elküldi a nevezésüket a hazai szövetségbe, ahol aztán áldásukat adták az újraszerveződött hölgykoszorú indulására. A Fo-Pu-Mix VESC így a tízcsapatos amatőr NB I/B Piros csoportba került, ahol a fővárosi MAFC és BEAC mellett többek között bajai, pécsi, tatabányai és zalaegerszegi ellenfelekkel kell majd farkasszemet nézniük.

A keretüket elsősorban 15-18 éves diákok alkotják, a rutint egy 31 és egy 35 éves játékos adja. A fiatalok nyáron, Mérész-edző jóvoltából olyan terhelést kaptak, hogy bírják a csoport küzdelmeit. A csapat tagjait nem kellett félteni: jól álltak a közös munkához. Szerencsére nem a nulláról indult az építkezés, hiszen a koncepció korábbról adott volt. Sok más mellett tanultak védekezési játékelemeket, gyakoroltak stílust, finomhangoltak taktikai részeket, majd kipróbáltak szerepeket és rotációs terveket, hogy teljességgel felkészülhessenek, alkalmazkodni tudjanak, illetve méltó ellenfelei legyenek a többieknek. A bajnoki rajtra a legjobb tudásuk szerint összeszedték magukat, ám a rutinszerű dolgok kialakulásáig minden bizonnyal el kell telni néhány párharcnak. A nyári munkának értelemszerűen voltak jó és rossz periódusai – nyilván utóbbiból a kevesebb –, a tesztmérkőzések pedig feltártak hibákat, de az elemzésekkor számos dologra megtalálták a gyógyírt. Összességében hasznosan telt számukra az előszezon.