Újra van női kosárlabdacsapat Veszprémben

Hosszú idő után újra van felnőtt női kosárlabdakör a királynék városában: a Fo-Pu-Mix VESC hétvégén az amatőr NB I/B Piros csoportban debütált, ahol, ha tudnak egymásért is küzdeni, elérhetik a céljukat: a bennmaradást. A holt idényben a tervezett munkát kondicionálisan és szakmai értelemben elvégezték, de náluk a közösségi szempontok érvényesülésének is van jelentősége.

Király Ferenc
Újra van női kosárlabdacsapat Veszprémben

A keretet elsősorban középiskolás diákok alkotják

Forrás: VESC

Vármegyeszékhelyünkön a nyolcvanas évek elején három esztendőn át – Petőfi Lajos vezetőedző irányításával, a helyi Volán SE égisze alatt – funkcionált egy első osztályú női kosárlabdacsapat, majd másfél évtized múlva a Veszprémi Egyetemi SC is működtetett egy NB II-es társaságot, ám a városban az elmúlt negyedszázadban nem tartottak nyilván felnőtt női kosárlabdázókat.

A VESC női kosár-szakosztálya négy éve, Mérész Csaba vezetésével alakult újjá, s idén már az U11-es, az U12-es, az U14-es, az U16-os és az U18-as országos bajnokságban is indítottak gárdákat. Miután a mögöttünk hagyott években több mifelénk tanuló sportolójuk „kiöregedett” a korosztályos csapataiból, igényként felmerült, hogy egy felnőtt közösséggel is színre léphetnének. A szakember nemrég úgy döntött, hogy elküldi a nevezésüket a hazai szövetségbe, ahol aztán áldásukat adták az újraszerveződött hölgykoszorú indulására. A Fo-Pu-Mix VESC így a tízcsapatos amatőr NB I/B Piros csoportba került, ahol a fővárosi MAFC és BEAC mellett többek között bajai, pécsi, tatabányai és zalaegerszegi ellenfelekkel kell majd farkasszemet nézniük.

A keretüket elsősorban 15-18 éves diákok alkotják, a rutint egy 31 és egy 35 éves játékos adja. A fiatalok nyáron, Mérész-edző jóvoltából olyan terhelést kaptak, hogy bírják a csoport küzdelmeit. A csapat tagjait nem kellett félteni: jól álltak a közös munkához. Szerencsére nem a nulláról indult az építkezés, hiszen a koncepció korábbról adott volt. Sok más mellett tanultak védekezési játékelemeket, gyakoroltak stílust, finomhangoltak taktikai részeket, majd kipróbáltak szerepeket és rotációs terveket, hogy teljességgel felkészülhessenek, alkalmazkodni tudjanak, illetve méltó ellenfelei legyenek a többieknek. A bajnoki rajtra a legjobb tudásuk szerint összeszedték magukat, ám a rutinszerű dolgok kialakulásáig minden bizonnyal el kell telni néhány párharcnak. A nyári munkának értelemszerűen voltak jó és rossz periódusai – nyilván utóbbiból a kevesebb –, a tesztmérkőzések pedig feltártak hibákat, de az elemzésekkor számos dologra megtalálták a gyógyírt. Összességében hasznosan telt számukra az előszezon.

Mérész Csaba edzőtől komoly terhelést kaptak a felkészülés során a fiatalok
Forrás: VESC

A Fo-Pu-Mix VESC egyelőre nem ismeri pontosan a vetélytársait, de három-négy forduló elteltével látszódnak majd a most még homályos erőviszonyok. A még nem kész veszprémiek konkrét helyezést nem, inkább a bennmaradást fogalmazták meg célként, amit nem lesz könnyű elérniük, de ígéretükhöz híven dolgozni fognak érte. Mindig a saját feladataikra és a következő összecsapásra koncentrálnak, és majd meglátják, hogy ez mire lesz elég. A szurkolóik már annak is örülnének, ha mindenkivel szemben kemény és kellemetlen ellenfelek lennének, de a csapat ennél többre vágyik: a pontvadászatban úgy szeretnének „pattogtatni”, hogy a helyi sportbarátoknak érdemes legyen kilátogatni az egyetemi tornacsarnokban rendezendő fellépéseikre.

 

