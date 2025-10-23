Világbajnokságon jártak a tapolcaiak (videóval)

Nagy dolog, hogy a Tapolcai Trappolók két főt is delegált a magyar válogatottba a 24 órás ultrafutó világbajnokságon, amely közel 400 futót vonultatott fel. Az eseményről Földesi József, az egyesület vezetője számolt be lapunknak.

A franciaországi Albi városa adott otthont idén a 24 órás ultrafutó világbajnokságnak, amelyen a magyar válogatott tagjaként két tapolcai is elindult. A képen Szennyai Dorián, Nagy Miklós és Földesi József

Forrás: Facebook/Földesi József

Földesi József két tapolcai versenyzőt, Szennyai Doriánt és Nagy Miklóst frissítette az Albi városában megtartott versenyen. Megtudtuk tőle, hogy a mezőnynek egy 1,5 kilométeres pályán kellett köröznie. Sem a pálya talaja, sem a vonalvezetése nem volt ideális és a szervezésben is bőven akadtak hiányosságok, de a frissítők munkáját igyekeztek a lehető legjobban kiszolgálni a helyiek.

A frissítés egyébként igen komoly, nehéz és időigényes feladat egy 24 órás ultrafutó versenyen, ezt tapasztalta meg Földesi József is, aki ráadásul elvállalta még egy futótárs, Nemes László segítését is az eseményen. Nemes László az 55 éves korosztályban első lett, így egy világbajnokot is frissített a tapolcai sportember.

Amit a Trappolókat illeti, Szennyai Dorián a harmadik legjobb magyar lett (a válogatottat hét férfi és öt nő alkotta) maximálisan felülmúlva a várakozásokat. Ő egy nagyon fiatal futó, akiben még sok van, most 10 kilométerrel javította meg csúcsát.

A rutinos, remek eredményekkel rendelkező Nagy Miklós három héttel az idei, számára kalandosan véget érő Spartathlon után állt rajthoz Franciaországban, azaz nem volt túl friss, akadtak gondjai, de becsülettel teljesítette a megmérettetést.

Bódis Tamás lett a legjobb magyar a 24 órás ultrafutó világbajnokságon

A legjobb magyar Bódis Tamás lett, a klasszis új magyar csúcsot állított fel több mint 279 kilométeres teljesítménnyel. Bódis sokáig vezette a versenyt, de a véghajrára „elfogyott”, és ekkor többen is megelőzték. A végső győzelmet az ukrán Andrij Tkacsuk gyűjtötte be valamivel több, mint 294 kilométerrel.

A 24 órás ultrafutó világbajnokságon szereplő magyar válogatott

Forrás: Facebook/Földesi József

Szennyai Dorián 226.548 kilométert futott 24 óra alatt, Nagy Miklós 178.538 kilométert teljesített. Nemes László 235.55 kilométerig jutott. A magyar férfi csapat (a legjobb három futó összteljesítménye alapján számolják) hetedik lett a vb-n.