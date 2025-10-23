október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
24 óra

6 órája

Világbajnokságon jártak a tapolcaiak (videóval)

Címkék#ultrafutás#Nagy Miklós#Földesi József#Bódis Tamás#Szennyai Doriánt#világbajnokság

Hárman képviselték a tapolcai színeket és nagy élményekkel tértek haza. Izgalmasan alakult a 24 órás ultrafutó világbajnokság, amelyet idén Franciaországban tartottak meg.

Horváth Gábor

Nagy dolog, hogy a Tapolcai Trappolók két főt is delegált a magyar válogatottba a 24 órás ultrafutó világbajnokságon, amely közel 400 futót vonultatott fel. Az eseményről Földesi József, az egyesület vezetője számolt be lapunknak.

Ultrafutó világbajnokságon szerepeltek a Tapolcai Trappolók.
A franciaországi Albi városa adott otthont idén a 24 órás ultrafutó világbajnokságnak, amelyen a magyar válogatott tagjaként két tapolcai is elindult. A képen Szennyai Dorián, Nagy Miklós és Földesi József
Forrás: Facebook/Földesi József

Földesi József két tapolcai versenyzőt, Szennyai Doriánt és Nagy Miklóst frissítette az Albi városában megtartott versenyen. Megtudtuk tőle, hogy a mezőnynek egy 1,5 kilométeres pályán kellett köröznie. Sem a pálya talaja, sem a vonalvezetése nem volt ideális és a szervezésben is bőven akadtak hiányosságok, de a frissítők munkáját igyekeztek a lehető legjobban kiszolgálni a helyiek.

A frissítés egyébként igen komoly, nehéz és időigényes feladat egy 24 órás ultrafutó versenyen, ezt tapasztalta meg Földesi József is, aki ráadásul elvállalta még egy futótárs, Nemes László segítését is az eseményen. Nemes László az 55 éves korosztályban első lett, így egy világbajnokot is frissített a tapolcai sportember.

Amit a Trappolókat illeti, Szennyai Dorián a harmadik legjobb magyar lett (a válogatottat hét férfi és öt nő alkotta) maximálisan felülmúlva a várakozásokat. Ő egy nagyon fiatal futó, akiben még sok van, most 10 kilométerrel javította meg csúcsát.

A rutinos, remek eredményekkel rendelkező Nagy Miklós három héttel az idei, számára kalandosan véget érő Spartathlon után állt rajthoz Franciaországban, azaz nem volt túl friss, akadtak gondjai, de becsülettel teljesítette a megmérettetést.

Bódis Tamás lett a legjobb magyar a 24 órás ultrafutó világbajnokságon

A legjobb magyar Bódis Tamás lett, a klasszis új magyar csúcsot állított fel több mint 279 kilométeres teljesítménnyel. Bódis sokáig vezette a versenyt, de a véghajrára „elfogyott”, és ekkor többen is megelőzték. A végső győzelmet az ukrán Andrij Tkacsuk gyűjtötte be valamivel több, mint 294 kilométerrel.

A 24 órás ultrafutó világbajnokságon szereplő magyar válogatott
Forrás: Facebook/Földesi József

Szennyai Dorián 226.548 kilométert futott 24 óra alatt, Nagy Miklós 178.538 kilométert teljesített. Nemes László 235.55 kilométerig jutott. A magyar férfi csapat (a legjobb három futó összteljesítménye alapján számolják) hetedik lett a vb-n.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu