Van még benne nagy eredmény

Mint egy tüske, úgy maradt meg Főczény Károlyban, a bakonyi műhely legjobbjában az előző évad, amit eredmények: érmek és diadalok híján kudarcként volt kénytelen elkönyvelni. Talán az is megfordult a fejében, hogy abbahagyja az egészet, s hátat fordít a hibrid küzdősportnak – ahol addig oly’ sok dicsőség érte –, ám kiváltképp a családja és az edzője tartotta benne a lelket. Mivel ő sem mindig hitt magában, nehéz volt megtalálni a motivációt, aztán lehajtott fejjel mégis ment előre és végigcsinálta a felkészülést. És ahogy az ilyenkor lenni szokott: beérett a kemény munka gyümölcse.

Főczény Károly a dobogó tetején

Fotó: a szervezők

– Mindent megtettem azért, hogy a sikeresnek tekinthető 2025-ös idényem utolsó versenyein is jól szerepeljek: csak az járt a fejemben, hogy a jászberényi ob-fordulóról, majd a budapesti döntőről sem térhetek haza medálok nélkül – mondta a mérlegen közel egy mázsát nyomó sportoló, majd dicséretes hozzáállásáról, szorgalmáról és elszántságáról tanúbizonyságot téve jelezte, hogy nem a levegőbe beszél. Jászberényben a nogi haladó kategóriában két győzelmet aratva a legjobb lett a súlycsoportjában, a nyílt mezőnyben pedig harmadikként „intették le”. A Végh Norbert szakmai irányítása mellett iparkodó harcos a fináléban, a százkilósok között esélyt sem adott a riválisoknak, majd elindult a 130 kilósoknál is, ahol csak egyszer kapott ki: az aranycsata hajrájára elkészült az erejével, a súlyhátrányát már nem volt képes kompenzálni. Így pontozásos vereséget szenvedett, noha általában technikák sokasága áll a rendelkezésére, hogy az ellenfeleit jobb belátásra bírja. Az „óriásölő” nyakába tehát egy arany- és egy ezüstérem került, úgy, hogy hat mérkőzésből csak egyet vesztett el, míg négyet kopogtatással nyert meg.

– Sajnos hiába kvalifikáltam magam a válogatottba, a vb-re nem tudtam előteremteni a nevezési díjat, de már annyira nem is bánom, mert megpróbálom magam kárpótolni a decemberi kempovilágkupán. Mindent egybevetve elégedett vagyok a szezonommal, talán a legtöbbet sikerült kihoznom magamból. Azt érzem, hogy van még bennem nagy eredmény, s azon leszek, hogy ezzel a jövőben elő is rukkoljak – tette hozzá a tréningeken teljes intenzitással dolgozó, a szőnyegen a szívét-lelkét kitevő sportoló.