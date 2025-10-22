1 órája
Van még benne nagy eredmény
Ahhoz képest, hogy Főczény Károly, a ZR Team Veszprém harcosa szinte a teljes tavalyi évet kihagyta, remekül tért vissza az országos global grappling bajnokság idei fordulóira. Hosszabb távolléte után újra bizonyította rátermettségét, csalódott csak amiatt lehetett, hogy anyagi okok miatt lemaradt az újvidéki vb-ről.
Mint egy tüske, úgy maradt meg Főczény Károlyban, a bakonyi műhely legjobbjában az előző évad, amit eredmények: érmek és diadalok híján kudarcként volt kénytelen elkönyvelni. Talán az is megfordult a fejében, hogy abbahagyja az egészet, s hátat fordít a hibrid küzdősportnak – ahol addig oly’ sok dicsőség érte –, ám kiváltképp a családja és az edzője tartotta benne a lelket. Mivel ő sem mindig hitt magában, nehéz volt megtalálni a motivációt, aztán lehajtott fejjel mégis ment előre és végigcsinálta a felkészülést. És ahogy az ilyenkor lenni szokott: beérett a kemény munka gyümölcse.
– Mindent megtettem azért, hogy a sikeresnek tekinthető 2025-ös idényem utolsó versenyein is jól szerepeljek: csak az járt a fejemben, hogy a jászberényi ob-fordulóról, majd a budapesti döntőről sem térhetek haza medálok nélkül – mondta a mérlegen közel egy mázsát nyomó sportoló, majd dicséretes hozzáállásáról, szorgalmáról és elszántságáról tanúbizonyságot téve jelezte, hogy nem a levegőbe beszél. Jászberényben a nogi haladó kategóriában két győzelmet aratva a legjobb lett a súlycsoportjában, a nyílt mezőnyben pedig harmadikként „intették le”. A Végh Norbert szakmai irányítása mellett iparkodó harcos a fináléban, a százkilósok között esélyt sem adott a riválisoknak, majd elindult a 130 kilósoknál is, ahol csak egyszer kapott ki: az aranycsata hajrájára elkészült az erejével, a súlyhátrányát már nem volt képes kompenzálni. Így pontozásos vereséget szenvedett, noha általában technikák sokasága áll a rendelkezésére, hogy az ellenfeleit jobb belátásra bírja. Az „óriásölő” nyakába tehát egy arany- és egy ezüstérem került, úgy, hogy hat mérkőzésből csak egyet vesztett el, míg négyet kopogtatással nyert meg.
– Sajnos hiába kvalifikáltam magam a válogatottba, a vb-re nem tudtam előteremteni a nevezési díjat, de már annyira nem is bánom, mert megpróbálom magam kárpótolni a decemberi kempovilágkupán. Mindent egybevetve elégedett vagyok a szezonommal, talán a legtöbbet sikerült kihoznom magamból. Azt érzem, hogy van még bennem nagy eredmény, s azon leszek, hogy ezzel a jövőben elő is rukkoljak – tette hozzá a tréningeken teljes intenzitással dolgozó, a szőnyegen a szívét-lelkét kitevő sportoló.