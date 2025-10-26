október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

35 perce

A Balatonalmádi ezúttal nem kegyelmezett

Címkék#vármegyei foci#labdarúgás#megye I

A Balatonalmádi hengerelt, a Sümeg pedig emberelőnyben nyert. A hétvégén a 11. fordulóval folytatódott a Veszprém vármegyei labdarúgó-bajnokság, amelyben több találkozón is bőven potyogtak a gólok.

Balogh Dávid

Vármegyei I. osztály, eredmények

Vármegyei foci: az Ugod öt gólt kapott
Vármegyei foci: az Ugod öt gólt kapott
Archív fotó: Nagy Lajos/Napló

Péti MTE–Balatonalmádi SE 0–19 (0–8)

Pétfürdő. V.: Bódi Attila.

Péti MTE: Bakos – Lujber P., Lujber R., Nagy L., Nagy R., Nagy R. T., Solymosi, Farkas (Hubay 66.), Miklósi (Csejtei 21.), Szekér, Jónás.

Balatonalmádi SE: Borda – Varga (Balogh 46.), Rédling, Hoffer (Kovács Zs. 46.), Király, Ács, Jánó, Bakó, Bóka, Nagy H.

Gólszerzők: Király (6., 40.), Ács (8., 42., 64., 66., 82., 86.), Kovács N. (14.), Jánó (20., 60., 72.), Bakó (29., 43.), Rédling (51.), Balogh (67., 73.), Bóka (85.), Nagy H. (88.).

A sereghajtó PMTE otthonában a Balatonalmádi FC lehengerlő formát mutatott, 19 gólt szerzett, és ezzel nemcsak a forduló, hanem az egész idény legnagyobb arányú győzelmét aratta. A hazaiaknak nem volt ellenszerük a vendégek lendületére, így a találkozó már korán eldőlt.


FC Zirc–Devecser SE 4–0 (3–0)

Zirc. V.: Gáspár András.
FC Zirc: Nagy M. – Mári, Kutasi, Hegyi (Maxim 67.), Szamarasz, Kovács Á., Szöllősi, Kovács L. (Tehel 82.), Somogyi, Gyurcsek, Winter (Erdősi 74.).
Devecser SE: Dróth – Molnár, Veisz, Bukovics, Sipos, Bencsik, Németh, Szabó (Ménes 79.), Paksai, Horváth (Schell 59.), Nagy.
Gólszerzők: Hegyi (12.), Mári (31.), Kovács L. (41.), Veisz (57., öngól).

Az FC Zirc is magabiztos győzelmet aratott. Már az első játékrészben eldőlt a három pont sorsa, miután a zirci támadósor több alkalommal is eredményes volt. A Devecser nem tudta megállítani a hazaiak lendületét, így Zirc könnyedén tartotta otthon a pontokat.

 

Várpalotai BSK–Sümeg VSE 0–1 (0–0)

Várpalota. V.: Takács Gergő.

Várpalotai BSK: Kerekes – Uj, Kalapács, Horváth Á., Kustán, Kiss, Porkoláb (Kolki 46.), Molnár G. (Gergely 46.), Merse (Molnár B. 60.), Ihász, Auerbach.

Sümeg VSE: Szabó Á. – Nedelkó, Gyüre Má., Görhes A. (Bolla 87.), Farkas (60., Gyüre M.), Rédei (Laczi 46.), Szakonyi, Fehér, Török, Görhes T. (Horváth A. 67.), Kocsi (79., Szabó Z.).
Gólszerző: Szakonyi (84.).

A Várpalota–Sümeg rangadó is izgalmasan alakult: a hazaiak ugyan jól kezdtek, de egy kiállítás után emberhátrányba kerültek, amit a vendégek ki is használtak, és megszerezték a győzelmet. A három pont különösen fontos volt a sümegiek számára a tabella első feléért vívott küzdelemben.

 

Úrkút SK–Tihanyi FC 3–2 (2–1)

Úrkút. V.: Ákos Dávid.

Úrkút SK: Kádár – Lang, Szabados, Zágor, Varga (Boromisza 83.), Bencsik, Udvardi (Kopácsi 46.), Vér, Kuti, Horváth (Bencsik Á. 74.), Sáringer.

Tihanyi FC: Mayer – Dévényi, Petres, Fehér (Szente 81.), Pápai (Sudár 51.), Wittmann (Henn 51.), Tar, Vojnity (Kovács Á. 76.), Redencki, Hriczu (Hideghéti 81.), Auerbach.

Gólszerzők: Zágor (14.), Szabados (25.), Lang (51.), ill. Redencki (18., 73.).

Az Úrkút és a Tihanyi FC összecsapása kiélezett párharcot hozott, de végül az úrkútiak örülhettek: a hajrában szerzett találattal otthon tartották a három pontot.

 

TIAC VSE–Csetény SE 3–7 (1–5)

Tapolca. V.: Kocsis Attila.

TIAC VSE: Ságvári – Szekér, Szabó (Kiss P. 71.), Maróti (Bedics 73.), Szőke (Makacsek-Molnár 46.), Horváth, Dobján, Marton, Piros (Péter 46.), Morauszki, Kiglics.

Csetény SE: Hornich – Szarvas, Juhász, Szántó, Nagy K. (Szemmelveisz 46.), Kaufman (Danó 61.), Arany, Kalányos, Katóka, Farkas (Szehoffner 46.), Dávid.

Gólszerzők: Horváth (35.), Makacsek-Molnár (87.), Kiglics (89.), ill. Dávid (3.), Farkas (4.), Szarvas (22.), Szántó (28., 45.), Szehoffner (61.), Katóka (63.).

Nem indult jól a találkozó a TIAC VSE számára, hiszen a 28. percben már 0–4 állt az eredményjelzőn a Csetény javára. Bár a tapolcaiak a második félidőben igyekeztek felzárkózni, végül 3–7-re maradtak alul.

Vármegyei I. osztály: a BUSC is simán nyert

 

Ugod SE–Balatonfüredi USC 0–5 (0–1)

Ugod. V.: Győry Patrik.

Ugod SE: Márkus – Nagy L. (Kundi 59.), Sári, Kiss, Zsirai, Szécsi, Szalay, Czere (Nagy Á. 67.), Szivós, Farkas, Zsoldos (Nagy L. 64.).

Balatonfüredi USC: Bognár – Kiliti, Varga, Simon, Tóth (Poráczki 71.), Koltai, Kovács, Dallos, Molnár (Molnár K. 74.), Leidl (Juhász 82.), Karsai.

Gólszerzők: Karsai (40., 76.), Koltai (56., 78.), Molnár K. (90.).

Az élmezőny állása:

  1. Balatonalmádi SE 28 pont
  2. Sümeg VSE 23
  3. Balatonfüredi USC 21



 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu