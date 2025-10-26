A Balatonalmádi ezúttal nem kegyelmezett

Vármegyei I. osztály, eredmények:

Vármegyei foci: az Ugod öt gólt kapott

Archív fotó: Nagy Lajos/Napló

Péti MTE–Balatonalmádi SE 0–19 (0–8)

Pétfürdő. V.: Bódi Attila.

Péti MTE: Bakos – Lujber P., Lujber R., Nagy L., Nagy R., Nagy R. T., Solymosi, Farkas (Hubay 66.), Miklósi (Csejtei 21.), Szekér, Jónás.

Balatonalmádi SE: Borda – Varga (Balogh 46.), Rédling, Hoffer (Kovács Zs. 46.), Király, Ács, Jánó, Bakó, Bóka, Nagy H.

Gólszerzők: Király (6., 40.), Ács (8., 42., 64., 66., 82., 86.), Kovács N. (14.), Jánó (20., 60., 72.), Bakó (29., 43.), Rédling (51.), Balogh (67., 73.), Bóka (85.), Nagy H. (88.).

A sereghajtó PMTE otthonában a Balatonalmádi FC lehengerlő formát mutatott, 19 gólt szerzett, és ezzel nemcsak a forduló, hanem az egész idény legnagyobb arányú győzelmét aratta. A hazaiaknak nem volt ellenszerük a vendégek lendületére, így a találkozó már korán eldőlt.



FC Zirc–Devecser SE 4–0 (3–0)

Zirc. V.: Gáspár András.

FC Zirc: Nagy M. – Mári, Kutasi, Hegyi (Maxim 67.), Szamarasz, Kovács Á., Szöllősi, Kovács L. (Tehel 82.), Somogyi, Gyurcsek, Winter (Erdősi 74.).

Devecser SE: Dróth – Molnár, Veisz, Bukovics, Sipos, Bencsik, Németh, Szabó (Ménes 79.), Paksai, Horváth (Schell 59.), Nagy.

Gólszerzők: Hegyi (12.), Mári (31.), Kovács L. (41.), Veisz (57., öngól).

Az FC Zirc is magabiztos győzelmet aratott. Már az első játékrészben eldőlt a három pont sorsa, miután a zirci támadósor több alkalommal is eredményes volt. A Devecser nem tudta megállítani a hazaiak lendületét, így Zirc könnyedén tartotta otthon a pontokat.

Várpalotai BSK–Sümeg VSE 0–1 (0–0)

Várpalota. V.: Takács Gergő.

Várpalotai BSK: Kerekes – Uj, Kalapács, Horváth Á., Kustán, Kiss, Porkoláb (Kolki 46.), Molnár G. (Gergely 46.), Merse (Molnár B. 60.), Ihász, Auerbach.

Sümeg VSE: Szabó Á. – Nedelkó, Gyüre Má., Görhes A. (Bolla 87.), Farkas (60., Gyüre M.), Rédei (Laczi 46.), Szakonyi, Fehér, Török, Görhes T. (Horváth A. 67.), Kocsi (79., Szabó Z.).

Gólszerző: Szakonyi (84.).

A Várpalota–Sümeg rangadó is izgalmasan alakult: a hazaiak ugyan jól kezdtek, de egy kiállítás után emberhátrányba kerültek, amit a vendégek ki is használtak, és megszerezték a győzelmet. A három pont különösen fontos volt a sümegiek számára a tabella első feléért vívott küzdelemben.