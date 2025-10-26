35 perce
A Balatonalmádi ezúttal nem kegyelmezett
A Balatonalmádi hengerelt, a Sümeg pedig emberelőnyben nyert. A hétvégén a 11. fordulóval folytatódott a Veszprém vármegyei labdarúgó-bajnokság, amelyben több találkozón is bőven potyogtak a gólok.
Vármegyei I. osztály, eredmények:
Péti MTE–Balatonalmádi SE 0–19 (0–8)
Pétfürdő. V.: Bódi Attila.
Péti MTE: Bakos – Lujber P., Lujber R., Nagy L., Nagy R., Nagy R. T., Solymosi, Farkas (Hubay 66.), Miklósi (Csejtei 21.), Szekér, Jónás.
Balatonalmádi SE: Borda – Varga (Balogh 46.), Rédling, Hoffer (Kovács Zs. 46.), Király, Ács, Jánó, Bakó, Bóka, Nagy H.
Gólszerzők: Király (6., 40.), Ács (8., 42., 64., 66., 82., 86.), Kovács N. (14.), Jánó (20., 60., 72.), Bakó (29., 43.), Rédling (51.), Balogh (67., 73.), Bóka (85.), Nagy H. (88.).
A sereghajtó PMTE otthonában a Balatonalmádi FC lehengerlő formát mutatott, 19 gólt szerzett, és ezzel nemcsak a forduló, hanem az egész idény legnagyobb arányú győzelmét aratta. A hazaiaknak nem volt ellenszerük a vendégek lendületére, így a találkozó már korán eldőlt.
FC Zirc–Devecser SE 4–0 (3–0)
Zirc. V.: Gáspár András.
FC Zirc: Nagy M. – Mári, Kutasi, Hegyi (Maxim 67.), Szamarasz, Kovács Á., Szöllősi, Kovács L. (Tehel 82.), Somogyi, Gyurcsek, Winter (Erdősi 74.).
Devecser SE: Dróth – Molnár, Veisz, Bukovics, Sipos, Bencsik, Németh, Szabó (Ménes 79.), Paksai, Horváth (Schell 59.), Nagy.
Gólszerzők: Hegyi (12.), Mári (31.), Kovács L. (41.), Veisz (57., öngól).
Az FC Zirc is magabiztos győzelmet aratott. Már az első játékrészben eldőlt a három pont sorsa, miután a zirci támadósor több alkalommal is eredményes volt. A Devecser nem tudta megállítani a hazaiak lendületét, így Zirc könnyedén tartotta otthon a pontokat.
Várpalotai BSK–Sümeg VSE 0–1 (0–0)
Várpalota. V.: Takács Gergő.
Várpalotai BSK: Kerekes – Uj, Kalapács, Horváth Á., Kustán, Kiss, Porkoláb (Kolki 46.), Molnár G. (Gergely 46.), Merse (Molnár B. 60.), Ihász, Auerbach.
Sümeg VSE: Szabó Á. – Nedelkó, Gyüre Má., Görhes A. (Bolla 87.), Farkas (60., Gyüre M.), Rédei (Laczi 46.), Szakonyi, Fehér, Török, Görhes T. (Horváth A. 67.), Kocsi (79., Szabó Z.).
Gólszerző: Szakonyi (84.).
A Várpalota–Sümeg rangadó is izgalmasan alakult: a hazaiak ugyan jól kezdtek, de egy kiállítás után emberhátrányba kerültek, amit a vendégek ki is használtak, és megszerezték a győzelmet. A három pont különösen fontos volt a sümegiek számára a tabella első feléért vívott küzdelemben.
Úrkút SK–Tihanyi FC 3–2 (2–1)
Úrkút. V.: Ákos Dávid.
Úrkút SK: Kádár – Lang, Szabados, Zágor, Varga (Boromisza 83.), Bencsik, Udvardi (Kopácsi 46.), Vér, Kuti, Horváth (Bencsik Á. 74.), Sáringer.
Tihanyi FC: Mayer – Dévényi, Petres, Fehér (Szente 81.), Pápai (Sudár 51.), Wittmann (Henn 51.), Tar, Vojnity (Kovács Á. 76.), Redencki, Hriczu (Hideghéti 81.), Auerbach.
Gólszerzők: Zágor (14.), Szabados (25.), Lang (51.), ill. Redencki (18., 73.).
Az Úrkút és a Tihanyi FC összecsapása kiélezett párharcot hozott, de végül az úrkútiak örülhettek: a hajrában szerzett találattal otthon tartották a három pontot.
TIAC VSE–Csetény SE 3–7 (1–5)
Tapolca. V.: Kocsis Attila.
TIAC VSE: Ságvári – Szekér, Szabó (Kiss P. 71.), Maróti (Bedics 73.), Szőke (Makacsek-Molnár 46.), Horváth, Dobján, Marton, Piros (Péter 46.), Morauszki, Kiglics.
Csetény SE: Hornich – Szarvas, Juhász, Szántó, Nagy K. (Szemmelveisz 46.), Kaufman (Danó 61.), Arany, Kalányos, Katóka, Farkas (Szehoffner 46.), Dávid.
Gólszerzők: Horváth (35.), Makacsek-Molnár (87.), Kiglics (89.), ill. Dávid (3.), Farkas (4.), Szarvas (22.), Szántó (28., 45.), Szehoffner (61.), Katóka (63.).
Nem indult jól a találkozó a TIAC VSE számára, hiszen a 28. percben már 0–4 állt az eredményjelzőn a Csetény javára. Bár a tapolcaiak a második félidőben igyekeztek felzárkózni, végül 3–7-re maradtak alul.
Vármegyei I. osztály: a BUSC is simán nyert
Ugod SE–Balatonfüredi USC 0–5 (0–1)
Ugod. V.: Győry Patrik.
Ugod SE: Márkus – Nagy L. (Kundi 59.), Sári, Kiss, Zsirai, Szécsi, Szalay, Czere (Nagy Á. 67.), Szivós, Farkas, Zsoldos (Nagy L. 64.).
Balatonfüredi USC: Bognár – Kiliti, Varga, Simon, Tóth (Poráczki 71.), Koltai, Kovács, Dallos, Molnár (Molnár K. 74.), Leidl (Juhász 82.), Karsai.
Gólszerzők: Karsai (40., 76.), Koltai (56., 78.), Molnár K. (90.).
Az élmezőny állása:
- Balatonalmádi SE 28 pont
- Sümeg VSE 23
- Balatonfüredi USC 21