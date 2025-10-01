október 1., szerda

Vármegyei foci

2 órája

Videón a bombagól! Szabadrúgásból is betalál a négy találatot jegyző felsőörsi focista

Nem fukarkodott a gólokkal a Felsőörs és a Várpalota a keleti csoportban, a hazaiaknál Vizkelety Attila négyszer is eredményes volt, egyik gólja élményszámba ment. Ez történt a vármegyei foci III legutóbbi játéknapján.

Horváth Gábor

A vármegyei foci harmadik vonal északi csoportjában a Csótnak sem volt esélye megállítani a menetelő Takácsit. A keleti csoportban a már említett Felsőörs és a Bakonynána fej fej mellett halad, mind a két együttes hibátlan hat kört követően. A nyugati csoportban a Somló száz százalékos. A Szentgál először nyert a szezonban, kiütéses sikert aratott a csapat, amelynek kapuját a 72 esztendős Egri József védte. A déli mezőnyben az éllovas Nagyvázsony szoros meccsen szerezte meg a pontokat, a Balatonederics és a Révfülöp nyolc gólos döntetlent játszott egymással.

Vármegyei foci: bombagól szabadrúgásból.
A hatodik fordulót rendezték meg a vármegyei foci harmadik vonalban. A játéknap rengeteg találatot hozott. A felsőörsi Vizkelety Attila négyszer volt eredményes
Fotó: Nagy Lajos/archív

Eredmények: vármegyei foci III, 6. forduló

Északi csoport

Frutti Drink-Perutz FC II.–Malomsok SE 2-3, Nemesgörzsönyi SE–Kéttornyúlaki SE 3-3, Borsosgyőri ISE–Nagyteveli SE 2-1, Takácsi SE–Csót SE 8-1, Tapolcafői SE–Lovászpatona SE 1-6, Adászteveli SE–Ugod SE II. 4-2, Vanyola SE–Vaszar SE 1-2. 

Az állás:

  1. Takácsi SE 18 pont
  2. Borsosgyőri ISE 16
  3. Lovászpatona SE 15
  4. Nemesgörzsönyi SE 12
  5. Kéttornyúlaki SE 11
  6. Nagyteveli SE 7
  7. Frutti Drink-Perutz FC II. 7
  8. Adászteveli SE 7
  9. Malomsok SE 6
  10. Vaszar SE 6
  11. Ugod SE II. 4
  12. Csót SE 4
  13. Tapolcafői SE 4
  14. Vanyola SE 0

Keleti csoport

PD Truck Litér SE–Jásd SE 6-1, Felsőörsi IKSE–Várpalotai BSK II. 7-4, Atlaskotro-T-BSZ SE–PMTE Peremarton 3-2, Bakonybél SZSE–Bakonyjána SE 2-7, Tótvázsonyi SE–Hajmáskéri SE 0-0, Dudar-Csetény SE–Balatonalmádi SE II. 6-4, Váralja SE–Balatonkenesei SK 3-2.

Az állás:

  1. Bakonynána SE 18 pont
  2. Felsőörsi IKSE 18
  3. Atlaskotro-T-BSZ SE 15
  4. PD Truck Litér SE 13
  5. Dudar-Csetény SE 12
  6. Balatonkenesei SK 11
  7. PMTE Peremarton 8
  8. Tótvázsonyi SE 7
  9. Várpalotai BSK II. 7
  10. Váralja SE 6
  11. Jásd SE 3
  12. Balatonalmádi SE II. 2
  13. Hajmáskéri SE 1
  14. Bakonybél SZSE 0

Nyugati csoport

Nyárád SE–Marcalgergelyi SE 3-3, Mezőlaki SE–Somló SC - Kiss Birtok 0-2, Külsővat SE–Hárskút SE 4-0, Nyirádi KSE–Herendi PSK 2-3, Apácatorna LC–Ajka Kristály SE 3-3, Szentgál FC–Adorjánháza SE 9-1.

Az állás:

  1. Somló SC - Kiss Birtok 18 pont
  2. Külsővat SE 15
  3. Herendi PSK 13
  4. Hárskút SE 13
  5. Mezőlaki SE 9
  6. Ajka Kristály SE 8
  7. Bujdos Electric Solar-Kolontár 7
  8. Nyirádi KSE 6
  9. Marcalgergelyi SE 5
  10. Apácatorna LC 4
  11. Szentgál FC 4
  12. Nyárád SE 1
  13. Adorjánháza SE 0

Déli csoport

Tapolcai ÖFC–Balatonakali SE 1-0, Nemesvita SE–Sümegprágai SE 2-2, Zalahalápi ISE–Kinizsi TE Nagyvázsony 1-2, Balatonederics SC–Révfülöp NKSE 4-4, Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE–Taliándörögd SE 2-0, Monostorapáti SE–Káptalantóti LKE 3-1, Lesenceistvánd-Uzsa SE–Balatonfüredi FC III. 11-2.

Az állás: 

  1. Kinizsi TE Nagyvázsony 18 pont
  2. Lesenceistvánd-Uzsa SE 16
  3. Taliándörögd SE 15
  4. Révfülöp NKSE 13
  5. Tapolcai ÖFC 9
  6. Balatonederics SC 8
  7. Balatonakali SE 7
  8. Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE 7
  9. Balatonfüredi FC III. 6
  10. Monostorapáti SE 6
  11. Káptalantóti LKE 4
  12. Sümegprágai SE 4
  13. Nemesvita SE 2
  14. Zalahalápi ISE 0

 

