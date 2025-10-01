Videón a bombagól! Szabadrúgásból is betalál a négy találatot jegyző felsőörsi focista

A vármegyei foci harmadik vonal északi csoportjában a Csótnak sem volt esélye megállítani a menetelő Takácsit. A keleti csoportban a már említett Felsőörs és a Bakonynána fej fej mellett halad, mind a két együttes hibátlan hat kört követően. A nyugati csoportban a Somló száz százalékos. A Szentgál először nyert a szezonban, kiütéses sikert aratott a csapat, amelynek kapuját a 72 esztendős Egri József védte. A déli mezőnyben az éllovas Nagyvázsony szoros meccsen szerezte meg a pontokat, a Balatonederics és a Révfülöp nyolc gólos döntetlent játszott egymással.

A hatodik fordulót rendezték meg a vármegyei foci harmadik vonalban. A játéknap rengeteg találatot hozott. A felsőörsi Vizkelety Attila négyszer volt eredményes

Fotó: Nagy Lajos/archív

Eredmények: vármegyei foci III, 6. forduló

Északi csoport

Frutti Drink-Perutz FC II.–Malomsok SE 2-3, Nemesgörzsönyi SE–Kéttornyúlaki SE 3-3, Borsosgyőri ISE–Nagyteveli SE 2-1, Takácsi SE–Csót SE 8-1, Tapolcafői SE–Lovászpatona SE 1-6, Adászteveli SE–Ugod SE II. 4-2, Vanyola SE–Vaszar SE 1-2.

Az állás:

Takácsi SE 18 pont Borsosgyőri ISE 16 Lovászpatona SE 15 Nemesgörzsönyi SE 12 Kéttornyúlaki SE 11 Nagyteveli SE 7 Frutti Drink-Perutz FC II. 7 Adászteveli SE 7 Malomsok SE 6 Vaszar SE 6 Ugod SE II. 4 Csót SE 4 Tapolcafői SE 4 Vanyola SE 0

Keleti csoport

PD Truck Litér SE–Jásd SE 6-1, Felsőörsi IKSE–Várpalotai BSK II. 7-4, Atlaskotro-T-BSZ SE–PMTE Peremarton 3-2, Bakonybél SZSE–Bakonyjána SE 2-7, Tótvázsonyi SE–Hajmáskéri SE 0-0, Dudar-Csetény SE–Balatonalmádi SE II. 6-4, Váralja SE–Balatonkenesei SK 3-2.

Az állás:

Bakonynána SE 18 pont Felsőörsi IKSE 18 Atlaskotro-T-BSZ SE 15 PD Truck Litér SE 13 Dudar-Csetény SE 12 Balatonkenesei SK 11 PMTE Peremarton 8 Tótvázsonyi SE 7 Várpalotai BSK II. 7 Váralja SE 6 Jásd SE 3 Balatonalmádi SE II. 2 Hajmáskéri SE 1 Bakonybél SZSE 0

Nyugati csoport

Nyárád SE–Marcalgergelyi SE 3-3, Mezőlaki SE–Somló SC - Kiss Birtok 0-2, Külsővat SE–Hárskút SE 4-0, Nyirádi KSE–Herendi PSK 2-3, Apácatorna LC–Ajka Kristály SE 3-3, Szentgál FC–Adorjánháza SE 9-1.

Az állás:

Somló SC - Kiss Birtok 18 pont Külsővat SE 15 Herendi PSK 13 Hárskút SE 13 Mezőlaki SE 9 Ajka Kristály SE 8 Bujdos Electric Solar-Kolontár 7 Nyirádi KSE 6 Marcalgergelyi SE 5 Apácatorna LC 4 Szentgál FC 4 Nyárád SE 1 Adorjánháza SE 0

Déli csoport