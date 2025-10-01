41 perce
Videón a bombagól! Szabadrúgásból is betalál a négy találatot jegyző felsőörsi focista
Nem fukarkodott a gólokkal a Felsőörs és a Várpalota a keleti csoportban, a hazaiaknál Vizkelety Attila négyszer is eredményes volt, egyik gólja élményszámba ment. Ez történt a vármegyei foci III legutóbbi játéknapján.
A vármegyei foci harmadik vonal északi csoportjában a Csótnak sem volt esélye megállítani a menetelő Takácsit. A keleti csoportban a már említett Felsőörs és a Bakonynána fej fej mellett halad, mind a két együttes hibátlan hat kört követően. A nyugati csoportban a Somló száz százalékos. A Szentgál először nyert a szezonban, kiütéses sikert aratott a csapat, amelynek kapuját a 72 esztendős Egri József védte. A déli mezőnyben az éllovas Nagyvázsony szoros meccsen szerezte meg a pontokat, a Balatonederics és a Révfülöp nyolc gólos döntetlent játszott egymással.
Eredmények: vármegyei foci III, 6. forduló
Északi csoport
Frutti Drink-Perutz FC II.–Malomsok SE 2-3, Nemesgörzsönyi SE–Kéttornyúlaki SE 3-3, Borsosgyőri ISE–Nagyteveli SE 2-1, Takácsi SE–Csót SE 8-1, Tapolcafői SE–Lovászpatona SE 1-6, Adászteveli SE–Ugod SE II. 4-2, Vanyola SE–Vaszar SE 1-2.
Az állás:
- Takácsi SE 18 pont
- Borsosgyőri ISE 16
- Lovászpatona SE 15
- Nemesgörzsönyi SE 12
- Kéttornyúlaki SE 11
- Nagyteveli SE 7
- Frutti Drink-Perutz FC II. 7
- Adászteveli SE 7
- Malomsok SE 6
- Vaszar SE 6
- Ugod SE II. 4
- Csót SE 4
- Tapolcafői SE 4
- Vanyola SE 0
Keleti csoport
PD Truck Litér SE–Jásd SE 6-1, Felsőörsi IKSE–Várpalotai BSK II. 7-4, Atlaskotro-T-BSZ SE–PMTE Peremarton 3-2, Bakonybél SZSE–Bakonyjána SE 2-7, Tótvázsonyi SE–Hajmáskéri SE 0-0, Dudar-Csetény SE–Balatonalmádi SE II. 6-4, Váralja SE–Balatonkenesei SK 3-2.
Az állás:
- Bakonynána SE 18 pont
- Felsőörsi IKSE 18
- Atlaskotro-T-BSZ SE 15
- PD Truck Litér SE 13
- Dudar-Csetény SE 12
- Balatonkenesei SK 11
- PMTE Peremarton 8
- Tótvázsonyi SE 7
- Várpalotai BSK II. 7
- Váralja SE 6
- Jásd SE 3
- Balatonalmádi SE II. 2
- Hajmáskéri SE 1
- Bakonybél SZSE 0
Nyugati csoport
Nyárád SE–Marcalgergelyi SE 3-3, Mezőlaki SE–Somló SC - Kiss Birtok 0-2, Külsővat SE–Hárskút SE 4-0, Nyirádi KSE–Herendi PSK 2-3, Apácatorna LC–Ajka Kristály SE 3-3, Szentgál FC–Adorjánháza SE 9-1.
Az állás:
- Somló SC - Kiss Birtok 18 pont
- Külsővat SE 15
- Herendi PSK 13
- Hárskút SE 13
- Mezőlaki SE 9
- Ajka Kristály SE 8
- Bujdos Electric Solar-Kolontár 7
- Nyirádi KSE 6
- Marcalgergelyi SE 5
- Apácatorna LC 4
- Szentgál FC 4
- Nyárád SE 1
- Adorjánháza SE 0
Déli csoport
Tapolcai ÖFC–Balatonakali SE 1-0, Nemesvita SE–Sümegprágai SE 2-2, Zalahalápi ISE–Kinizsi TE Nagyvázsony 1-2, Balatonederics SC–Révfülöp NKSE 4-4, Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE–Taliándörögd SE 2-0, Monostorapáti SE–Káptalantóti LKE 3-1, Lesenceistvánd-Uzsa SE–Balatonfüredi FC III. 11-2.
Az állás:
- Kinizsi TE Nagyvázsony 18 pont
- Lesenceistvánd-Uzsa SE 16
- Taliándörögd SE 15
- Révfülöp NKSE 13
- Tapolcai ÖFC 9
- Balatonederics SC 8
- Balatonakali SE 7
- Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE 7
- Balatonfüredi FC III. 6
- Monostorapáti SE 6
- Káptalantóti LKE 4
- Sümegprágai SE 4
- Nemesvita SE 2
- Zalahalápi ISE 0