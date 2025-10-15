23 perce
Meglepte a Takácsit az első pontját szerző Vanyola (képekkel)
A sereghajtó Vanyola meglepetésre az élcsapat Takácsi ellen szerezte meg első pontját ebben az idényben. A Bakonynána szezonbeli nyolcadik bajnoki mérkőzését is megnyerte. Íme a vármegyei foci harmadik vonal legfrissebb eredményei.
A nyolcadik fordulót rendezték meg a Veszprém vármegyei foci harmadik vonalban. Az északi csoportban a Vanyola Takácsiban ért el bravúrt. A keleti csoportban tovább menetelt a Bakonynána, a nyugati mezőnyben a Somló, a déliben a Nagyvázsony százszázalékos. A Somló és a Nagyvázsony egyaránt megharcolt az újabb sikerért, egy-egy góllal nyert.
Eredmények, vármegyei foci, harmadik vonal
Északi csoport: Frutti Drink-Perutz FC II–Kéttornyúlaki SE 1-4, Nemesgörzsönyi SE–Nagyteveli SE 2-1, Borsosgyőri ISE–Vaszar SE 2-1, Tapolcafői SE–Ugod SE II 2-5, Takácsi SE–Vanyola SE 3-3, Malomsok SE–Lovászpatona SE 5-3, Adászteveli SE–Csót SE 3-2.
Az állás
- Borsosgyőri ISE 22 pont
- Takácsi SE 20 pont
- Lovászpatona SE 18 pont
- Nemesgörzsönyi SE 18 pont
- Kéttornyúlaki SE 17 pont
- Malomsok SE 12 pont
- Ugod SE II 10 pont
- Adászteveli SE 10 pont
- Nagyteveli SE 8 pont
- Frutti Drink-Perutz FC II 7 pont
- Vaszar SE 6 pont
- Csót SE 4 pont
- Tapolcafői SE 4 pont
- Vanyola SE 1 pont
Keleti csoport: PD Truck Litér SE–Várpalotai BSK II 5-2, Felsőörsi IKSE–Balatonkenesei SK 5-3, Tótvázsonyi SE–PMTE Peremarton 0-2, Hajmáskéri SE–Bakonynána SE 1-3, Bakonybél SZSE–Balatonalmádi SE II 3-3, Dudar-Csetény SE–Jásd SE 7-4, Atlaskotro-T-BSZ SE–Váralja SE 6-3.
Az állás
- Bakonynána SE 24 pont
- Atlaskotró-T-BSZ SE 21 pont
- Felsőörsi IKSE 21 pont
- PD Truck Litér SE 19 pont
- Dudar-Csetény SE 16 pont
- PMTE Peremarton 12 pont
- Balatonkenesei SK 11 pont
- Várpalotai BSK II 10 pont
- Tótvázsonyi SE 7 pont
- Váralja SE 6 pont
- Balatonalmádi SE II 6 pont
- Hajmáskéri SE 4 pont
- Jásd SE 3 pont
- Bakonybél SZSE 1 pont
Tótvázsony–Peremarton megye III-as fociFotók: Fülöp Ildikó
Nyugati csoport: Bujdos Electric Solar-Kolontár–Ajka Kristály SE 2-5, Hárskút SE–Somló SC-Kiss Birtok 0-1, Mezőlaki SE–Marcalgergelyi SE 3-1, Nyárád SE–Herendi PSK 1-7, Nyirádi KSE–Adorjánháza SE 6-0, Apácatorna LC–Szentgál FC 3-1.
Az állás
- Somló SC-Kiss Birtok 24 pont
- Herendi PSK 19 pont
- Külsővat SE 18 pont
- Hárskút SE 16 pont
- Ajka Kristály SE 14 pont
- Mezőlaki SE 12 pont
- Nyirádi KSE 9 pont
- Bujdos Electric Solar-Kolontár 7 pont
- Apácatorna LC 7 pont
- Marcalgergelyi SE 5 pont
- Szentgál FC 4 pont
- Adorjánháza SE 3 pont
- Nyárád SE 1 pont
Déli csoport: Balatonfüredi FC III–Balatonakali SE 2-2, Tapolcai ÖFC–Révfülöp NKSE 2-4, Lesenceistvánd-Uzsa SE–Kinizsi TE Nagyvázsony 2-3, Zalahalápi ISE–Taliándörögd SE 0-6, Balatonederics SC–Káptalantóti LKE 6-0, Nemesgulács-Kisapáti KVARC SE–Sümegprágai SE 3-1, Monostorapáti SE–Nemesvita SE 2-1.
Az állás
- Kinizsi TE Nagyvázsony 21 pont
- Taliándörögd SE 21 pont
- Lesenceistvánd-Uzsa SE 19 pont
- Révfülöp NKSE 19 pont
- Nemesgulács-Kisapáti KVARC SE 11 pont
- Balatonederics SC 11 pont
- Monostorapáti SE 10 pont
- Tapolcai ÖFC 9 pont
- Balatonakali SE 8 pont
- Balatonfüredi FC III 7 pont
- Nemesvita SE 5 pont
- Sümegprágai SE 5 pont
- Káptalantóti LKE 5 pont
- Zalahalápi ISE 0 pont