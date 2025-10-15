Meglepte a Takácsit az első pontját szerző Vanyola (képekkel)

A nyolcadik fordulót rendezték meg a Veszprém vármegyei foci harmadik vonalban. Az északi csoportban a Vanyola Takácsiban ért el bravúrt. A keleti csoportban tovább menetelt a Bakonynána, a nyugati mezőnyben a Somló, a déliben a Nagyvázsony százszázalékos. A Somló és a Nagyvázsony egyaránt megharcolt az újabb sikerért, egy-egy góllal nyert.

Három hibátlan együttes is akad még a Veszprém vármegyei foci harmadosztályban, az aktuális szezonban. Sokgólos fordulót rendeztek

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Eredmények, vármegyei foci, harmadik vonal

Északi csoport: Frutti Drink-Perutz FC II–Kéttornyúlaki SE 1-4, Nemesgörzsönyi SE–Nagyteveli SE 2-1, Borsosgyőri ISE–Vaszar SE 2-1, Tapolcafői SE–Ugod SE II 2-5, Takácsi SE–Vanyola SE 3-3, Malomsok SE–Lovászpatona SE 5-3, Adászteveli SE–Csót SE 3-2.

Az állás

Borsosgyőri ISE 22 pont Takácsi SE 20 pont Lovászpatona SE 18 pont Nemesgörzsönyi SE 18 pont Kéttornyúlaki SE 17 pont Malomsok SE 12 pont Ugod SE II 10 pont Adászteveli SE 10 pont Nagyteveli SE 8 pont Frutti Drink-Perutz FC II 7 pont Vaszar SE 6 pont Csót SE 4 pont Tapolcafői SE 4 pont Vanyola SE 1 pont



Keleti csoport: PD Truck Litér SE–Várpalotai BSK II 5-2, Felsőörsi IKSE–Balatonkenesei SK 5-3, Tótvázsonyi SE–PMTE Peremarton 0-2, Hajmáskéri SE–Bakonynána SE 1-3, Bakonybél SZSE–Balatonalmádi SE II 3-3, Dudar-Csetény SE–Jásd SE 7-4, Atlaskotro-T-BSZ SE–Váralja SE 6-3.

Az állás