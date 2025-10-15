október 15., szerda

Labdarúgás

53 perce

Meglepte a Takácsit az első pontját szerző Vanyola (képekkel)

Címkék#Veszprém#Nemesvita SE#Vármegye III#Sümegprágai SE#vármegyei foci#Frutti Drink-Perutz FC II

A sereghajtó Vanyola meglepetésre az élcsapat Takácsi ellen szerezte meg első pontját ebben az idényben. A Bakonynána szezonbeli nyolcadik bajnoki mérkőzését is megnyerte. Íme a vármegyei foci harmadik vonal legfrissebb eredményei.

Horváth Gábor

A nyolcadik fordulót rendezték meg a Veszprém vármegyei foci harmadik vonalban. Az északi csoportban a Vanyola Takácsiban ért el bravúrt. A keleti csoportban tovább menetelt a Bakonynána, a nyugati mezőnyben a Somló, a déliben a Nagyvázsony százszázalékos. A Somló és a Nagyvázsony egyaránt megharcolt az újabb sikerért, egy-egy góllal nyert.

Három hibátlan együttes is akad még a Veszprém vármegyei foci harmadosztályban, az aktuális szezonban. Sokgólos fordulót rendeztek.
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Eredmények, vármegyei foci, harmadik vonal

Északi csoport: Frutti Drink-Perutz FC II–Kéttornyúlaki SE 1-4, Nemesgörzsönyi SE–Nagyteveli SE 2-1, Borsosgyőri ISE–Vaszar SE 2-1, Tapolcafői SE–Ugod SE II 2-5, Takácsi SE–Vanyola SE 3-3, Malomsok SE–Lovászpatona SE 5-3, Adászteveli SE–Csót SE 3-2.

Az állás

  1. Borsosgyőri ISE 22 pont
  2. Takácsi SE 20 pont
  3. Lovászpatona SE 18 pont
  4. Nemesgörzsönyi SE 18 pont
  5. Kéttornyúlaki SE 17 pont
  6. Malomsok SE 12 pont
  7. Ugod SE II 10 pont
  8. Adászteveli SE 10 pont
  9. Nagyteveli SE 8 pont
  10. Frutti Drink-Perutz FC II 7 pont
  11. Vaszar SE 6 pont
  12. Csót SE 4 pont
  13. Tapolcafői SE 4 pont
  14. Vanyola SE 1 pont


Keleti csoport: PD Truck Litér SE–Várpalotai BSK II 5-2, Felsőörsi IKSE–Balatonkenesei SK 5-3, Tótvázsonyi SE–PMTE Peremarton 0-2, Hajmáskéri SE–Bakonynána SE 1-3, Bakonybél SZSE–Balatonalmádi SE II 3-3, Dudar-Csetény SE–Jásd SE 7-4, Atlaskotro-T-BSZ SE–Váralja SE 6-3.

Az állás

  1. Bakonynána SE 24 pont
  2. Atlaskotró-T-BSZ SE 21 pont
  3. Felsőörsi IKSE 21 pont
  4. PD Truck Litér SE 19 pont
  5. Dudar-Csetény SE 16 pont
  6. PMTE Peremarton 12 pont
  7. Balatonkenesei SK 11 pont
  8. Várpalotai BSK II 10 pont
  9. Tótvázsonyi SE 7 pont
  10. Váralja SE 6 pont
  11. Balatonalmádi SE II 6 pont
  12. Hajmáskéri SE 4 pont
  13. Jásd SE 3 pont
  14. Bakonybél SZSE 1 pont

Tótvázsony–Peremarton megye III-as foci

Fotók: Fülöp Ildikó

Nyugati csoport: Bujdos Electric Solar-Kolontár–Ajka Kristály SE 2-5, Hárskút SE–Somló SC-Kiss Birtok 0-1, Mezőlaki SE–Marcalgergelyi SE 3-1, Nyárád SE–Herendi PSK 1-7, Nyirádi KSE–Adorjánháza SE 6-0, Apácatorna LC–Szentgál FC 3-1.

Az állás

  1. Somló SC-Kiss Birtok 24 pont
  2. Herendi PSK 19 pont
  3. Külsővat SE 18 pont
  4. Hárskút SE 16 pont
  5. Ajka Kristály SE 14 pont
  6. Mezőlaki SE 12 pont
  7. Nyirádi KSE 9 pont
  8. Bujdos Electric Solar-Kolontár 7 pont
  9. Apácatorna LC 7 pont
  10. Marcalgergelyi SE 5 pont
  11. Szentgál FC 4 pont
  12. Adorjánháza SE 3 pont
  13. Nyárád SE 1 pont

 

Déli csoport: Balatonfüredi FC III–Balatonakali SE 2-2, Tapolcai ÖFC–Révfülöp NKSE 2-4, Lesenceistvánd-Uzsa SE–Kinizsi TE Nagyvázsony 2-3, Zalahalápi ISE–Taliándörögd SE 0-6, Balatonederics SC–Káptalantóti LKE 6-0, Nemesgulács-Kisapáti KVARC SE–Sümegprágai SE 3-1, Monostorapáti SE–Nemesvita SE 2-1.

Az állás

  1. Kinizsi TE Nagyvázsony 21 pont
  2. Taliándörögd SE 21 pont
  3. Lesenceistvánd-Uzsa SE 19 pont
  4. Révfülöp NKSE 19 pont
  5. Nemesgulács-Kisapáti KVARC SE 11 pont
  6. Balatonederics SC 11 pont
  7. Monostorapáti SE 10 pont
  8. Tapolcai ÖFC 9 pont
  9. Balatonakali SE 8 pont
  10. Balatonfüredi FC III 7 pont
  11. Nemesvita SE 5 pont
  12. Sümegprágai SE 5 pont
  13. Káptalantóti LKE 5 pont
  14. Zalahalápi ISE 0 pont

 

