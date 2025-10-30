Vármegyei foci: keleten kikapott a listavezető

Vármegyei III, 10. forduló

Vármegyei foci: a piros mezes Litér hazai pályán nyert

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Az északi csoport csúcsrangadóján a Borsosgyőr magabiztosan győzte le a dobogóra igyekvő Takácsi SE-t, ezzel tovább erősítve helyét az élmezőnyben. Az Adásztevel négy gólt lőtt a Vanyolának, míg a Nagytevel idegenben, Pápán gyűjtötte be a három pontot. A Nemesgörzsöny hazai környezetben aratott fontos győzelmet.

Eredmények: Nemesgörzsönyi SE–Vaszar SE 3–0, Frutti Drink-Perutz FC II.–Nagyteveli SE 0–3, Lovászpatona SE–Ugod SE II. 2–3, Malomsok SE–Kéttornyúlaki SE 3–1, Tapolcafői SE–Csót SE 0–2, Adászteveli SE–Vanyola SE 4–1, Takácsi SE–Borsosgyőri ISE 2–5.

A keleti csoportban a forduló legnagyobb meglepetését a Balatonalmádi SE II. szolgáltatta, amely legyőzte a listavezető (és addig veretlen) Bakonynánát. A Litér könnyedén múlta felül a Balatonkenesét, míg a Hajmáskér bravúros döntetlent ért el a PMTE Peremarton ellen.

Eredmények: Balatonalmádi SE II.–Bakonynána SE 1–0, PD Truck Litér SE–Balatonkenesei SK 3–0, Hajmáskéri SE–PMTE Peremarton 1–1, Bakonybél SZSE–Jásd SE 0–5, Tótvázsonyi SE–Váralja SE 1–2, Dudar-Csetény SE–Várpalotai BSK II. 6–3, Atlaskotro-T-BSZ SE–Felsőörsi IKSE 2–2.

A nyugati csoportban a Somló SC igazi gólparádét rendezett, hiszen 7-0-ra győzte le a Marcalgergelyit. A Kolontár, a Nyárád és a Nyirád is hatszor volt eredményes, így a forduló a támadójátékok ünnepévé vált ebben a csoportban.

Vármegyei III. osztály: hetet lőtt a Somló SC

Eredmények: Bujdos Electric Solar-Kolontár–Szentgál FC 6–3, Marcalgergelyi SE–Somló SC-Kiss Birtok 0–7, Mezőlaki SE–Herendi PSK 2–1, Külsővat SE–Ajka Kristály SE 1–3, Nyárád SE–Adorjánháza SE 6–1, Nyirádi KSE–Apácatorna LC 6–0.

Délen sem maradtak el a látványos eredmények. A Nagyvázsony magabiztosan múlta felül a Balatonfüredi FC harmadik számú csapatát, a Révfülöp NKSE pedig lehengerlő, 7-0-s győzelmet aratott a Balatonakali ellen.

Eredmények: Révfülöp NKSE–Balatonakali SE 7–0, Tapolcai ÖFC–Káptalantóti LKE 4–0, Lesenceistvánd-Uzsa SE–Taliándörögd SE 1–2, Zalahalápi ISE–Sümegprágai SE 1–4, Balatonederics SC–Nemesvita SE 1–1, Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE–Monostorapáti SE 4–0, Kinizsi TE Nagyvázsony–Balatonfüredi FC III. 6–1.