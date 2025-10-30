október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Vármegyei foci: keleten kikapott a listavezető

Címkék#eredmények#labdarúgas#foci

Több pályán is kiütéses győzelmek születtek, a Somló SC és a Révfülöp NKSE lőtte a legtöbb gólt. A Veszprém vármegyei labdarúgó-bajnokság III. vonalának 10. fordulójában ismét izgalmas és gólokban gazdag mérkőzéseket láthattak a szurkolók.

Balogh Dávid

Vármegyei III, 10. forduló

Vármegyei foci: a piros mezes Litér hazai pályán nyert
Vármegyei foci: a piros mezes Litér hazai pályán nyert
Fotó: Nagy Lajos / Napló

Az északi csoport csúcsrangadóján a Borsosgyőr magabiztosan győzte le a dobogóra igyekvő Takácsi SE-t, ezzel tovább erősítve helyét az élmezőnyben. Az Adásztevel négy gólt lőtt a Vanyolának, míg a Nagytevel idegenben, Pápán gyűjtötte be a három pontot. A Nemesgörzsöny hazai környezetben aratott fontos győzelmet.

Eredmények: Nemesgörzsönyi SE–Vaszar SE 3–0, Frutti Drink-Perutz FC II.–Nagyteveli SE 0–3, Lovászpatona SE–Ugod SE II. 2–3, Malomsok SE–Kéttornyúlaki SE 3–1, Tapolcafői SE–Csót SE 0–2, Adászteveli SE–Vanyola SE 4–1, Takácsi SE–Borsosgyőri ISE 2–5.

A keleti csoportban a forduló legnagyobb meglepetését a Balatonalmádi SE II. szolgáltatta, amely legyőzte a listavezető (és addig veretlen) Bakonynánát. A Litér könnyedén múlta felül a Balatonkenesét, míg a Hajmáskér bravúros döntetlent ért el a PMTE Peremarton ellen.

Eredmények: Balatonalmádi SE II.–Bakonynána SE 1–0, PD Truck Litér SE–Balatonkenesei SK 3–0, Hajmáskéri SE–PMTE Peremarton 1–1, Bakonybél SZSE–Jásd SE 0–5, Tótvázsonyi SE–Váralja SE 1–2, Dudar-Csetény SE–Várpalotai BSK II. 6–3, Atlaskotro-T-BSZ SE–Felsőörsi IKSE 2–2.

A nyugati csoportban a Somló SC igazi gólparádét rendezett, hiszen 7-0-ra győzte le a Marcalgergelyit. A Kolontár, a Nyárád és a Nyirád is hatszor volt eredményes, így a forduló a támadójátékok ünnepévé vált ebben a csoportban.

Vármegyei III. osztály: hetet lőtt a Somló SC

Eredmények: Bujdos Electric Solar-Kolontár–Szentgál FC 6–3, Marcalgergelyi SE–Somló SC-Kiss Birtok 0–7, Mezőlaki SE–Herendi PSK 2–1, Külsővat SE–Ajka Kristály SE 1–3, Nyárád SE–Adorjánháza SE 6–1, Nyirádi KSE–Apácatorna LC 6–0.

Délen sem maradtak el a látványos eredmények. A Nagyvázsony magabiztosan múlta felül a Balatonfüredi FC harmadik számú csapatát, a Révfülöp NKSE pedig lehengerlő, 7-0-s győzelmet aratott a Balatonakali ellen.

Eredmények: Révfülöp NKSE–Balatonakali SE 7–0, Tapolcai ÖFC–Káptalantóti LKE 4–0, Lesenceistvánd-Uzsa SE–Taliándörögd SE 1–2, Zalahalápi ISE–Sümegprágai SE 1–4, Balatonederics SC–Nemesvita SE 1–1, Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE–Monostorapáti SE 4–0, Kinizsi TE Nagyvázsony–Balatonfüredi FC III. 6–1.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu