Vármegyei foci: kikaptak az üldözők, nyert a listavezető

Az Öskü a listavezető otthonába látogatott, és bár a vendégek szereztek vezetést, a Badacsonytomaj gyorsan összeszedte magát, és megfordította az állást. A hazaiak magabiztos játékkal tartották otthon a három pontot, amivel megerősítették első helyüket a vármegyei II. osztályban.

Vármegyei foci: a Badacsonytomaj a címvédőt győzte le

Fotó: Nagy Lajos / Napló

A Magyarpolány és a Nemesszalók összecsapása is bővelkedett fordulatokban. A hazaiak kétszer is megszerezték a vezetést, ám a vendégek mindkétszer egyenlítettek, majd a 71. percben Bakonyi József góljával elvitték a három pontot Magyarpolányból.

A forduló egyik legemlékezetesebb találkozóját Balatonszepezden játszották, ahol a hazaiak 6-4-re verték a Káptalanfa csapatát. A tízgólos mérkőzésen Berky Kristóf mesterhármast ért el.

Nem termett babér a Csabrendeknek sem, amely hazai pályán szenvedett vereséget a Kamond együttesétől.

A nap legnagyobb gólkülönbségű győzelmét a Balatonfüredi FC II. aratta, amely 9-3-ra diadalmaskodott az Ősi PSK ellen. A füredieknél Király Kornél triplázott, míg a vendégek legjobbja Horváth László szintén három találattal zárt. A Balaton-partiak ezzel megszerezték idénybeli második győzelmüket.

Vármegyei II. osztály, eredmények:

Badacsonytomaji SE-Öskü FC 3-1, Magyarpolány SE-Nemesszalók ESE 3-4, Balatonszepezd ÖKSC-Káptalanfa SE 64, Csabrendek FC-Kamond FC 1-5, Balatonfüredi FC II.-Ősi PSK 9-3.

A tabella állása: 1. Badacsonytomaji SE 21 pont, 2. Káptalanfa 15, 3. Magyarpolány SE 14, 4. Balatonszepezd 13, 5. Öskü 12, 6. Nemesszalók ESE 12, 7. Ősi 9, 8. Kamond 7, 9. Balatonfüredi FC II. 6, 10. Csabrendek 3.



