Vármegyei foci: kilencet lőtt az Öskü

A kamondi együttes hazai pályán a Balatonfüredi FC II.-t fogadta, és 55 perc elteltével már 3–0-ra vezetett. A vendégek ugyan a hajrában két gólt is szereztek, de a pontszerzésre már nem maradt idejük. A Kamond 3-2-re megnyerte a találkozót a vármegyei II. osztályban.

Vármegyei foci: a Badacsonytomaj négy gólt lőtt Nemesszalókon

Fotó: Nagy Lajos / Napló

A címvédő Öskü nem hagyott kétséget afelől, ki az esélyes. Hazai pályán kilenc gólt vágott a sereghajtó Csabrendeknek, és magabiztosan gyűjtötte be az újabb három pontot.

A listavezető Badacsonytomaj idegenben sem lassított, a Nemesszalók elleni mérkőzésen is megszerezte a győzelmet, ezzel továbbra is őrzi első helyét a tabellán.

Az Ősi sokáig vezetett a Balatonszepezd ellen, de a Balaton-partiak a hajrában nagyot küzdve fordítottak, és elvitték a három pontot.

A Káptalanfa és a Magyarpolány összecsapásán a hazaiak örülhettek. A Káptalanfa magabiztos teljesítménnyel győzött, és továbbra is a dobogón foglal helyet.

Kamond FC-Balatonfüredi FC II. 3-2, Öskü FC-Csabrendek FC 9-0, Nemesszalók ESE-Badacsonytomaji SE 2-4, Ősi PSK-Balatonszepezd ÖKSC 1-2, Káptalanfa SE-Magyarpolány SE 3-1.

A következő fordulóban a Káptalanfa hazai pályán fogadja a listavezető Badacsonytomajt.

A bajnokság állása: 1. Badacsonytomaji SE 24 pont, 2. Káptalanfa SE 18, 3. Balatonszepezd ÖKSC 16, 4. Gostech PV Öskü FC 15, 5. Meta-Léra Magyarpolány SE 14, 6. Nemesszalók ESE 12, 7. Kamond FC 10, 8. Ősi PSK 9, 9. Balatonfüredi FC II. 6, 10. Csabrendek FC 3.