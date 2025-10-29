október 29., szerda

Nárcisz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

44 perce

Vármegyei foci: kilencet lőtt az Öskü

Címkék#megyei II. osztályú focibajnokság#labdarúgás#megyei

Az Öskü nem kegyelmezett. A Veszprém vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztályának kilencedik fordulójában nem született meglepetés, az élcsapatok egyaránt hozták a papírformát, miközben a Kamond tovább folytatta jó sorozatát, és zsinórban a második győzelmét aratta.

Balogh Dávid

A kamondi együttes hazai pályán a Balatonfüredi FC II.-t fogadta, és 55 perc elteltével már 3–0-ra vezetett. A vendégek ugyan a hajrában két gólt is szereztek, de a pontszerzésre már nem maradt idejük. A Kamond 3-2-re megnyerte a találkozót a vármegyei II. osztályban. 

Vármegyei foci: a Badacsonytomaj négy gólt lőtt Nemesszalókon
Vármegyei foci: a Badacsonytomaj négy gólt lőtt Nemesszalókon
Fotó: Nagy Lajos / Napló

A címvédő Öskü nem hagyott kétséget afelől, ki az esélyes. Hazai pályán kilenc gólt vágott a sereghajtó Csabrendeknek, és magabiztosan gyűjtötte be az újabb három pontot.

A listavezető Badacsonytomaj idegenben sem lassított, a Nemesszalók elleni mérkőzésen is megszerezte a győzelmet, ezzel továbbra is őrzi első helyét a tabellán.

Az Ősi sokáig vezetett a Balatonszepezd ellen, de a Balaton-partiak a hajrában nagyot küzdve fordítottak, és elvitték a három pontot.

A Káptalanfa és a Magyarpolány összecsapásán a hazaiak örülhettek. A Káptalanfa magabiztos teljesítménnyel győzött, és továbbra is a dobogón foglal helyet.

Vármegyei II. osztály, eredmények: 

Kamond FC-Balatonfüredi FC II. 3-2, Öskü FC-Csabrendek FC 9-0, Nemesszalók ESE-Badacsonytomaji SE 2-4, Ősi PSK-Balatonszepezd ÖKSC 1-2, Káptalanfa SE-Magyarpolány SE 3-1.

A következő fordulóban a Káptalanfa hazai pályán fogadja a listavezető Badacsonytomajt.

A bajnokság állása: 1. Badacsonytomaji SE 24 pont, 2. Káptalanfa SE 18, 3. Balatonszepezd ÖKSC 16, 4. Gostech PV Öskü FC 15, 5. Meta-Léra Magyarpolány SE 14, 6. Nemesszalók ESE 12, 7. Kamond FC 10, 8. Ősi PSK 9, 9. Balatonfüredi FC II. 6, 10. Csabrendek FC 3.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu