Labdarúgás

Vármegyei foci: megtört a jég, nyert a Balatonfüredi FC II.

Ezúttal is szép számmal potyogtak a gólok. A Badacsonytomaj továbbra is hibátlan, a Balatonfüredi FC II. pedig megszerezte első győzelmét a Veszprém vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztályának a hatodik fordulójában.

Balogh Dávid

A hétvégén a hatodik fordulót rendezték meg a Veszprém vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztályában, ahol ismét izgalmas mérkőzéseket és sok gólt láthatott a közönség. A listavezető Badacsonytomaj magabiztosan győzött, a Balatonfüredi FC II. pedig megszerezte első sikerét az idényben.

Vármegyei II. osztály: nyert az Ősi a Kamond ellen
Archív fotó: Nagy Lajos / Napló

A Magyarpolány az Öskü ellen jól kezdte a találkozót, már a 8. percben megszerezte a vezetést, ám a vendégek hamar rendezték soraikat. Hulka Bencéék még az első félidőben egyenlítettek, a második játékrészben pedig háromszor is betaláltak, így végül 4–1-es győzelmet arattak.

A Balatonszepezd–Badacsonytomaj mérkőzésen a hazaiak álomrajtot vettek, hiszen már az első percben vezetést szereztek. A listavezetőt azonban ez sem zökkentette ki: a Badacsonytomaj gyorsan megfordította a meccset, és végül 5–1-re diadalmaskodott, megőrizve hibátlan mérlegét.

A forduló egyik leglátványosabb összecsapását a Balatonfüredi FC II. és a Nemesszalók vívta. A fürediek ugyan hátrányba kerültek, de Kishalmi Dávid vezérletével már az első félidőben fordítottak, és egy gólzáporos mérkőzésen 7–2-re győztek. Kishalmi három gólt szerzett, és oroszlánrészt vállalt csapata első győzelméből.

A Kamond hazai pályán szoros meccsen maradt alul az Ősivel szemben, a vendégek 2–0-ra nyertek. A Csabrendek–Káptalanfa találkozón a vendégek háromszor találtak be, így mindhárom pontot elvitték.

Vármegyei II. osztály, eredmények:

 Magyarpolány SE-Öskü 1-4, Balatonszepezd-Badacsonytomaj 1-5, Balatonfüredi FC II.-Nemesszalók ESE 7-2, Kamond FC-Ősi PSK 0-2, Csabrendek FC-Káptalanfa SE 0-3. 

 

