Mi lesz a sereghajtóval? Nem utazott el a bajnokira a csapat

A Péti MTE nem utazott el Sümegre, elmaradt a bajnoki mérkőzés a vármegyei foci első osztályában. A szebb napokat megélt PMTE létszámproblémák miatt nem tudott kiállni Sümegen, kérdés, mi lesz a folytatásban a sereghajtó csapattal, amely pont nélkül, hat vereséggel áll a tabella végén.

Kiütötte ellenfelét a Balatonfüredi USC a vármegyei foci első osztályának nyolcadik fordulójában. Klasszikus mesternégyes született

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A játéknap egyetlen mérkőzésén a Balatonfüredi USC kiütötte hazai pályán a Tapolcát. A találkozó érdekessége volt, hogy Koltai Tibor klasszikus mesternégyest szerzett, tette ezt ráadásul csereként.

Balatonfüredi USC–TIAC VSE 6-1 (2-0)

Balatonfüred. V.: Kis-Varga. Balatonfüredi USC: Hegedűs – Varga, Leidl, Kovács, Kiliti, Tóth (Juhász, 60.), Molnár B. (Koltai, 57.), Simon (Nagy, 64.), Bangó-Fi (Alam Sher, 46.), Karsai, Molnár K.

TIAC VSE: Bogdán – Vajda (Ságvári, 80.), Szekér, Horváth (Szabó, 66.), Szőke (Maróti, 66.), Piros (Kiss, 58.), Dobján, Zsiga, Orbán, Kiglics, Marton.

Gólszerzők: Molnár K. (7.), Karsai (20.), Koltai (59., 66., 77., 90.), ill. Kiglics (93.).

Vármegyei foci: a mai program

Ma 15 órakor játsszák: Csetény–Balatonalmádi, Tihany–Zirc, Szentantalfa–Várpalota, Ugod–Úrkút.