1 órája
Dráma Csetényben, korai piros lap és meglepetés Ugodon
A Balatonalmádi SE nem először döntött el mérkőzést a ráadásban, az Ugod sorozatban negyedik döntetlenjét játszotta, Szentantalfán az eső mellett hat gól esett. A nyolcadik fordulót rendezték meg a vármegyei foci első osztályban.
Folytatódott a küzdelem a Veszprém vármegyei foci első osztályban. Beszámoltunk róla, a Sümeg–Pét mérkőzés elmaradt, a Balatonfüredi USC pedig kiütéssel nyert.
Folytatta sikersorozatát a Balatonalmádi SE is, az éllovas nem akármilyen módon gyűjtötte be a pontokat Csetényben, a 94. percben, büntetőből szerezte meg a győztes találatot. Nem is olyan régen Úrkúton sikerült hasonló módon nyernie az ebben a szezonban még mindig veretlen BSE csapatának.
A Tihany fontos sikert aratott hazai pályán a Zirccel szemben.
Szentantalfán potyogtak a gólok, kétszer is egyenlítettek a hazaiak, de végül a vendég Várpalota örülhetett.
Az Úrkút SK korán emberhátrányba került Ugodon, ennek ellenére megszerezte a vezetést, viszont nem tudta azt megtartani. Érdekesség, hogy az újonc ugodiak sorozatban negyedik döntetlenjüket játszották, és augusztus 30. óta veretlenek. Az Úrkút így lépéshátrányba került a Balatonalmádival szemben, az éllovas hat ponttal előzi meg a bakonyiakat, akik egy meccsel kevesebbet játszottak.
Vármegyei foci: a nyolcadik forduló
Csetény SE–Balatonalmádi SE 1-2 (0-1)
Csetény. V.: Takács. Csetény SE: Hornich – Szarvas, Horváth, Juhász, Szántó, Nagy K., Kaufman, Arany, Kalányos (Danó, 82.), Katóka (Farkas, 20.), Dávid.
Balatonalmádi SE: Deák – Balogh (Kovács N., 75.), Kiss, Hoffer, Ács (Nagy H., 46.), Balatoni, Király, Sirhán, Nagy Á. (Varga, 42.), Bakó, Jánó.
Gólszerzők: Horváth (85.), ill. Király (21., 94.).
Tihanyi FC–FC Zirc 2-0 (1-0)
Tihany. V.: Karsai. Tihanyi FC: Auerbach – Dévényi, Wittmann (Adorján, 83.), Petres, Fehér (Tar, 65.), Szűcs, Henn, Redencki (Kovács Á., 46.), Pápai (Hideghéti, 78.), Vojnity, Hriczu.
FC Zirc: Nagy – Erdősi (Pataki, 43.), Mári, Bene, Kutasi, Hegyi, Winter (Gyurcsek, 46.), Kovács Á. (Maxim, 78.), Somogyi, Kovács L. (Szöllősi, 65.), Szamarasz.
Gólszerzők: Petres (38.), Fehér (47.).
Szentantalfa NVSE–Várpalotai BSK 2-4 (1-1)
Szentantalfa, 100 néző. V.: Horváth A. L. Szentantalfa NVSE: Rehus – Dombi (Németh K., 46.), Fülöp, Nagy, Szigeti (Takács, 73.), Füle, Stadler, Vári Kovács, Németh B. (Kovács M., 78.), Slemmer, Csillag (Tóth, 93.).
Várpalotai BSK: Kerekes – Gergely, Molnár Bulcsú (Molnár G., 66.), Borbás, Merse, Kiss, Porkoláb, Ihász (Molnár Botond, 91.), Uj, Kolki (Oroszi, 58.), Auerbach.
Gólszerzők: Füle (35., 57.)., ill. Uj (32., 47.), Kiss (90.), Molnár Botond (96.).
Kiválóra locsolt játéktér fogadta a csapatokat az „antalfai katlanban”, ahová a változékony eső ellenére is érzékelhető számú érdeklődő látogatott ki.
A tavalyi és idei eredményeinek megfelelően jól kezdett a Palota: az első 10 perc komoly nyomását, helyzeteit fegyelmezett védekezéssel kezelte az Antalfa. Az ezt követő küzdelmes mezőnyjátékot egy erősen véleményes büntető törte meg a 30. percben, 0-1.
Öt percen belül egyenlített az házigazda: a Slemmer-Fülöp-Füle háromszögelés után volt eredményes az Antalfa, 1-1.
Fordulás után az újabb könnyű szívvel adott és gólra váltott (1-2) vendég 11-es sem törte meg a hazai akarást: egy kapu előtti kavarodás után ismét Füle köszönt be, 2-2.
Ekkor úgy festett, hogy az Antalfa testben és lélekben is uralja a meccset, de a Palota szerzett szabadrúgásgólt. A következetlenséggel nehezített pályán egy kimaradt hazai ziccer után véleményes szituációból induló palotai kontragólból alakult ki az igazságos döntetlentől elütő végeredmény.
Tudósított: Oláh Gergely.
Ugod SE–Úrkút SK 1-1 (0-1)
Ugod. V.: Traier. Ugod SE: Márkus – Gödri, Szivós, Palkovics, Szétsi, Zsirai, Szalay (Kocsis S., 60.), Kiss (Zsoldos, 60.), Farkas (Nagy L., 60.), Sári (Nagy L., 70.), Kundi (Nagy Á., 67.).
Úrkút SK: Kádár – Szabados, Vér, Kuti, Udvardi (Kopácsi, 56.), Bencsik Ádám, Husvéth, Varga, Szarka (Grőber, 81.), Boromisza (Bencsik Áron, 38.), Zágor (Szedlacsek, 70.).
Gólszerzők: Kocsis S. (79.), ill. Zágor (44.).
Piros lap: Husvéth (31.).
Korábban játszották: Balatonfüredi USC–TIAC VSE 6-1.
A bajnokság állása:
- Balatonalmádi SE 22 pont
- Úrkút SK 16
- Balatonfüredi USC 15
- Várpalotai BSK 12
- Sümeg VSE 11
- Tihanyi FC 10
- Szentantalfai NVSE 9
- FC Zirc 8
- Ugod SE 8
- Csetény SE 5
- Devecser SE 5
- TIAC VSE 1
- Péti MTE 0