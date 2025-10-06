Dráma Csetényben, korai piros lap és meglepetés Ugodon

Folytatódott a küzdelem a Veszprém vármegyei foci első osztályban. Beszámoltunk róla, a Sümeg–Pét mérkőzés elmaradt, a Balatonfüredi USC pedig kiütéssel nyert.

Nem tudott nyerni az Ugod otthonában az Úrkút a vármegyei foci első osztály nyolcadik fordulójában

Forrás: Facebook/Ugod SE

Folytatta sikersorozatát a Balatonalmádi SE is, az éllovas nem akármilyen módon gyűjtötte be a pontokat Csetényben, a 94. percben, büntetőből szerezte meg a győztes találatot. Nem is olyan régen Úrkúton sikerült hasonló módon nyernie az ebben a szezonban még mindig veretlen BSE csapatának.

A Tihany fontos sikert aratott hazai pályán a Zirccel szemben.

Szentantalfán potyogtak a gólok, kétszer is egyenlítettek a hazaiak, de végül a vendég Várpalota örülhetett.

Az Úrkút SK korán emberhátrányba került Ugodon, ennek ellenére megszerezte a vezetést, viszont nem tudta azt megtartani. Érdekesség, hogy az újonc ugodiak sorozatban negyedik döntetlenjüket játszották, és augusztus 30. óta veretlenek. Az Úrkút így lépéshátrányba került a Balatonalmádival szemben, az éllovas hat ponttal előzi meg a bakonyiakat, akik egy meccsel kevesebbet játszottak.

Vármegyei foci: a nyolcadik forduló

Csetény SE–Balatonalmádi SE 1-2 (0-1)

Csetény. V.: Takács. Csetény SE: Hornich – Szarvas, Horváth, Juhász, Szántó, Nagy K., Kaufman, Arany, Kalányos (Danó, 82.), Katóka (Farkas, 20.), Dávid.

Balatonalmádi SE: Deák – Balogh (Kovács N., 75.), Kiss, Hoffer, Ács (Nagy H., 46.), Balatoni, Király, Sirhán, Nagy Á. (Varga, 42.), Bakó, Jánó.

Gólszerzők: Horváth (85.), ill. Király (21., 94.).

Tihanyi FC–FC Zirc 2-0 (1-0)

Tihany. V.: Karsai. Tihanyi FC: Auerbach – Dévényi, Wittmann (Adorján, 83.), Petres, Fehér (Tar, 65.), Szűcs, Henn, Redencki (Kovács Á., 46.), Pápai (Hideghéti, 78.), Vojnity, Hriczu.

FC Zirc: Nagy – Erdősi (Pataki, 43.), Mári, Bene, Kutasi, Hegyi, Winter (Gyurcsek, 46.), Kovács Á. (Maxim, 78.), Somogyi, Kovács L. (Szöllősi, 65.), Szamarasz.

Gólszerzők: Petres (38.), Fehér (47.).

Szentantalfa NVSE–Várpalotai BSK 2-4 (1-1)

Szentantalfa, 100 néző. V.: Horváth A. L. Szentantalfa NVSE: Rehus – Dombi (Németh K., 46.), Fülöp, Nagy, Szigeti (Takács, 73.), Füle, Stadler, Vári Kovács, Németh B. (Kovács M., 78.), Slemmer, Csillag (Tóth, 93.).