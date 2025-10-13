Vármegyei I. osztály: a listavezető hétszer volt eredményes

Vármegyei I. osztály, eredmények:

Vármegyei I. osztály: hétszer volt eredményes a Balatonalmádi

Archív fotó: Nagy Lajos / Napló

FC Zirc–Sümeg VSE 0–2 (0–1)

Zirc. FC Zirc: Nagy M. – Mári, Bene, Kutasi, Szamarasz, Kovács Á., Szöllősi, Somogyi, Hornyacsek (Winter), Kovács L. (Maxim), Laczi (Gyüre).

Sümeg VSE: Szabó Á. – Fehér, Farkas P. (Görhes T.), Rédei (Kocsi), Bolla, Szakonyi Stephan (Szabó Z.), Nimsz, Csik (Görhes A.), Gyüre M. (Laczi), Török, Görhes T.

Gólszerzők: Szakonyi (7.), Nimsz (82.)

Úrkút SK–Szentantalfa NVSE 1–1 (1–0)

Úrkút. Úrkút SK: Kádár – Kopácsi, Lang, Szabados, Zágor (Grőber), Varga B. (Bencsik Á.), Bencsik Á. (Wéber), Vér, Kuti, Sáringer, Horváth Cs. Zs.

Szentantalfa NVSE: Szombathelyi – Dombi (Rehus), Tóth (Szigeti S.), Vári Kovács, Stadler, Szigeti N., Godány, Varga M., Tislér, Slemmer, Piltman.

Gólszerzők: Horváth Cs. Zs. (45.) ill., Slemmer (92.)

Az Úrkút az esélyeshez méltó elánnal kezdte a mérkőzést. Már a 2. percben ziccerig jutva jelezte, dominálni szeretné a mérkőzést. A vendégek ugyan alaposan felforgatott csapattal futottak neki a mérkőzésnek, de érezhető volt az akarás és a szív, így a 44. percig igazán nagy helyzetig sem jutott el az Úrkút, amely egy szerencsésen lepattanó beívelés lecsorgójából tudott ekkor vezetést szerezni.

A második játékrészben sem változott a játék képe, az Úrkút ugyan uralta a mezőnyt és helyzetekig is eljutott, de kiválóan zárt az antalfai retesz. Sőt! A jelzett kétperces hosszabbítás végén egy vendégakciót követő szögletből Vári-Kovács kiváló beívelését Slemmer bólintotta a rövidbe, 1-1.

A vendégek akarásukkal, összetartásukkal és lelkesedésükkel méltán szolgáltak rá a meglepetést jelentő pontra.

Tudósított: Oláh Gergely.

Várpalotai BSK–Balatonfüredi USC 1–0 (0–0)

Várpalota. Várpalotai BSK: Kerekes – Uj, Molnár B. (Kalapács), Horváth Á. (Oroszi), Borbás, Kiss Á. (66.), Porkoláb, Gergely, Molnár G. (Ihász), Merse (Molnár Á.), Auerbach.

Balatonfüredi USC: Bognár – Kiliti, Varga Á., Molnár K. (Simon), Leidl, Koltai (Nagy Á.), Kovács S., Radács, Molnár B. (Juhász), Karsai (Poráczki).

Gólszerző: Kiss Á. (66.)



TIAC VSE–Tihanyi FC 0–5 (0–2)