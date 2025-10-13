1 órája
Vármegyei I. osztály: a listavezető hétszer volt eredményes
Eseménydús játéknapon vannak túl az együttesek. A Veszprém vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában hat mérkőzést rendeztek meg a hétvégén. A PMTE-Csetény összecsapás 0-4 után félbeszakadt.
Vármegyei I. osztály, eredmények:
FC Zirc–Sümeg VSE 0–2 (0–1)
Zirc. FC Zirc: Nagy M. – Mári, Bene, Kutasi, Szamarasz, Kovács Á., Szöllősi, Somogyi, Hornyacsek (Winter), Kovács L. (Maxim), Laczi (Gyüre).
Sümeg VSE: Szabó Á. – Fehér, Farkas P. (Görhes T.), Rédei (Kocsi), Bolla, Szakonyi Stephan (Szabó Z.), Nimsz, Csik (Görhes A.), Gyüre M. (Laczi), Török, Görhes T.
Gólszerzők: Szakonyi (7.), Nimsz (82.)
Úrkút SK–Szentantalfa NVSE 1–1 (1–0)
Úrkút. Úrkút SK: Kádár – Kopácsi, Lang, Szabados, Zágor (Grőber), Varga B. (Bencsik Á.), Bencsik Á. (Wéber), Vér, Kuti, Sáringer, Horváth Cs. Zs.
Szentantalfa NVSE: Szombathelyi – Dombi (Rehus), Tóth (Szigeti S.), Vári Kovács, Stadler, Szigeti N., Godány, Varga M., Tislér, Slemmer, Piltman.
Gólszerzők: Horváth Cs. Zs. (45.) ill., Slemmer (92.)
Az Úrkút az esélyeshez méltó elánnal kezdte a mérkőzést. Már a 2. percben ziccerig jutva jelezte, dominálni szeretné a mérkőzést. A vendégek ugyan alaposan felforgatott csapattal futottak neki a mérkőzésnek, de érezhető volt az akarás és a szív, így a 44. percig igazán nagy helyzetig sem jutott el az Úrkút, amely egy szerencsésen lepattanó beívelés lecsorgójából tudott ekkor vezetést szerezni.
A második játékrészben sem változott a játék képe, az Úrkút ugyan uralta a mezőnyt és helyzetekig is eljutott, de kiválóan zárt az antalfai retesz. Sőt! A jelzett kétperces hosszabbítás végén egy vendégakciót követő szögletből Vári-Kovács kiváló beívelését Slemmer bólintotta a rövidbe, 1-1.
A vendégek akarásukkal, összetartásukkal és lelkesedésükkel méltán szolgáltak rá a meglepetést jelentő pontra.
Tudósított: Oláh Gergely.
Várpalotai BSK–Balatonfüredi USC 1–0 (0–0)
Várpalota. Várpalotai BSK: Kerekes – Uj, Molnár B. (Kalapács), Horváth Á. (Oroszi), Borbás, Kiss Á. (66.), Porkoláb, Gergely, Molnár G. (Ihász), Merse (Molnár Á.), Auerbach.
Balatonfüredi USC: Bognár – Kiliti, Varga Á., Molnár K. (Simon), Leidl, Koltai (Nagy Á.), Kovács S., Radács, Molnár B. (Juhász), Karsai (Poráczki).
Gólszerző: Kiss Á. (66.)
TIAC VSE–Tihanyi FC 0–5 (0–2)
Tapolca. TIAC VSE: Für (Pödör) – Szekér, Szőke (Szakasits), Kóródi (Giczi), Zsámbéki (Szabó B.), Kiss P. (Bedics), Dobján, Morauszki, Marton, Piros, Kiglics.
Tihanyi FC: Auerbach – Dévényi (Pápai), Wittmann (Kovács Á.), Fehér (Horváth B.), Redencki (Adorján), Hideghéti (Hriczu), Mayer, Petres, Takács, Vojnity, Szente.
Gólszerzők: Fehér (34.), Mayer (42.), Hideghéti (61.), Kovács Á. (74., 89.)
Balatonalmádi SE–Devecser SE 7–0 (3–0)
Balatonalmádi. Balatonalmádi SE: Deák – Varga P. (Balogh Cs.), Hoffer (Cser), Ács, Kiss Á., Balatoni (Kovács Zs.), Rédling (Farmakis), Király D. (Ménes), Kovács N. (Pusztay), Bakó, Jánó.
Devecser SE: Dróth – Molnár, Veisz, Szabó (Schilde), Sipos, Bencsik, Király L. (Ménes), Németh, Paksai, Horváth M. (Bukovics), Nagy Sz.
Gólszerzők: Ács (5., 31., 64., 78.), Kiss Á. (26.), Balogh Cs. (81.), Király D. (87.)
A hazai csapat a mérkőzés elejétől kezdve nagy mezőnyfölényben játszott, amely már az 5. percben Ács Gergő révén előnyre tett szert. Ezt követően a sorozatos BSE-támadásokból Kiss Ádám, majd ismét Ács Gergő volt eredményes. A vendégek többnyire a védekezésre koncentráltak, kevés alkalommal jutottak el az almádi kapuig. Fordulást követően folytatódott a BSE fölénye. Kreatívan játszva, szép gólokat elérve játszottak a hazaik. Ács Gergő újabb két találatával, majd Balogh Csongor és Király Dávid góljával alakult ki a végeredmény.
Jók: az egész BSE, ill. Dróth Levente.
Tudósított: Jandrasics Gábor.
Az élmezőny állása:
- Balatonalmádi SE 25 pont,
- Úrkút 17 pont,
- Sümeg 17 pont