Vármegyei III. osztály: a fordítások fordulója

Az északi csoportban a Malomsok igazi gálát rendezett, hiszen hazai pályán 14–0-ra kiütötte a Tapolcafői SE-t. A forduló azonban nemcsak a gólfesztivál miatt marad emlékezetes, az Ugod II. és a Perutz FC II. összecsapása is parádésra sikerült. A hazaiak az első félidőben 5–2-re vezettek, ám a pápaiak a szünet után nagy hajrát nyitottak, és csak egy góllal maradtak alul, a végeredmény 6–5 lett az Ugod javára. Fordulatokban bővelkedett a Csót–Nemesgörzsöny találkozó is, ahol a hazaiak 4–1-es előnyüket eltékozolva végül 5–4-re kikaptak. A Lovászpatona–Vaszar meccs sem nélkülözte az izgalmakat, a vendégek kétgólos félidei vezetés után pont nélkül maradtak, miután a Lovászpatona 3–2-re megfordította az összecsapást a vármegyei III. vonal legutóbbi fordulójában.

Vármegyei III. osztály: a Balatonalmádi SE második csapata öt góllal nyert keleten

Archív fotó: Nagy Lajos / Napló

Eredmények (észak): Ugod SE II.–Frutti Drink-Perutz FC II. 6–5, Vanyola SE–Borsosgyőri ISE 1–4, Csót SE–Nemesgörzsönyi SE 4–5, Kéttornyúlaki SE–Adászteveli SE 4–2, Malomsok SE–Tapolcafői SE 14–0, Nagyteveli SE–Takácsi SE 2–2, Lovászpatona SE–Vaszar SE 3–2.

A keleti csoportban a listavezető Bakonynána rangadót nyert, miután 1–0-ra legyőzte üldözőjét, a Felsőörsöt. A Hajmáskér is emlékezetes napot zárt, hiszen megszerezte idénybeli első győzelmét, a csapat hazai pályán magabiztosan, 5–1-re múlta felül a Bakonybélt.

Vármegyei III. osztály: három pontot szerzett a Hajmáskér

Eredmények (kelet): PMTE Peremarton–Dudar-Csetény SE 2–2, Várpalotai BSK II.–Balatonkenesei SK 6–3, Balatonalmádi SE II.–Tótvázsonyi SE 5–0, Jásd SE–Atlaskotro-T-BSZ SE 2–4, Hajmáskéri SE–Bakonybél SZSE 5–1, Váralja SE–PD Truck Litér SE 1–5, Bakonynána SE–Felsőörsi IKSE 1–0.

A nyugati csoportban sem spóroltak a gólokkal, hiszen a Külsővat és a Somló SC egyaránt 11 találatig jutott. A Herend–Kolontár találkozó ezzel szemben sokkal kiélezettebb volt, a hazaiak csak a hajrában tudták bebiztosítani a győzelmet, a végeredmény 6–4 lett.

Eredmények (nyugat): Adorjánháza SE–Apácatorna LC 2–1, Ajka Kristály SE–Nyirádi KSE 3–2, Hárskút SE–Mezőlaki SE 3–1, Marcalgergelyi SE–Külsővat SE 2–11, Somló SC–Szentgál FC 11–0, Herendi PSK–Bujdos Electric Solar-Kolontár 6–4.