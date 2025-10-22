Vármegyei III. osztály: élre állt a Takácsi SE

Vármegyei III. osztály, összefoglaló,

Vármegyei foci: a Balatonalmádi II. nyolc gólt lőtt a Hajmáskérnek

Archív fotó: Nagy Lajos/Napló

Az északi csoportban a Takácsi SE fölényes, hétgólos győzelmet aratott, amivel a tabella élére ugrott. Ehhez az is kellett, hogy eddig veretlen riválisa, a Borsosgyőr elszenvedje idénybeli első vereségét: a Lovászpatona otthon 2-1-re múlta felül a listavezetőt. A forduló így új éllovast hozott, és az élmezőny tovább sűrűsödött.

Eredmények: Kéttornyúlaki SE–Tapolcafői SE 6–1, Vanyola SE–Nemesgörzsönyi SE 0–8, Lovászpatona SE–Borsosgyőri ISE 2–1, Takácsi SE–Vaszar SE 7–1, Csót SE–Frutti Drink-Perutz FC II. 3–3, Malomsok SE–Ugod SE II. 7–2, Nagyteveli SE–Adászteveli SE 7–1.

A keleti kiírásban a támadójáték dominált. A Balatonalmádi SE II. nyolc gólt szerezve győzött, míg a PMTE Peremarton hétszer talált be aktuális ellenfelének kapujába. A Váralja SE drámai végjátékban, a 92. percben szerzett találattal tartotta otthon a három pontot, míg a címvédő Litér döntetlenezett a Felsőörssel.

Eredmények: PMTE Peremarton–Bakonybél SZSE 7–0, Felsőörsi IKSE–PD Truck Litér SE 1–1, Jásd SE–Tótvázsonyi SE 2–4, Várpalotai BSK II.–Atlaskotro-T-BSZ SE 2–1, Váralja SE–Dudar-Csetény SE 2–1, Bakonynána SE–Balatonkenesei SK 3–0, Balatonalmádi SE II.–Hajmáskéri SE 8–0.

A nyugati csoportban a Somló SC továbbra is őrzi veretlenségét: ezúttal az Apácatorna csapatát győzték le 3–1 arányban. A mögöttük zajló versenyfutásban a Herend és a Külsővat 1–1-es döntetlennel osztozott a pontokon, így egyikük sem tudott igazán közelebb kerülni az éllovashoz.

Eredmények: Szentgál FC–Nyirádi KSE 1–4, Ajka Kristály SE–Nyárád SE 7–3, Marcalgergelyi SE–Hárskút SE 0–7, Herendi PSK–Külsővat SE 1–1, Adorjánháza SE–Bujdos Electric Solar-Kolontár 0–2, Somló SC–Apácatorna LC 3–1.

Vármegyei III. vonal: délen megtört a jég

A déli pontvadászatban végre megtört a jég: a sereghajtó Zalahaláp megszerezte első győzelmét a szezonban, miután magabiztosan, 3–0-ra múlta felül a Káptalantótit. A listavezető Nagyvázsony továbbra is megállíthatatlan formát mutat – ezúttal a Balatonakalit küldte haza egy 7–1-es kiütéssel, így biztosan őrzi első helyét a tabellán.