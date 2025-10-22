1 órája
Vármegyei III. osztály: élre állt a Takácsi SE
Kiütések és izgalmas végjátékok. A Veszprém vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának 9. fordulójában ismét nem maradtak izgalmak nélkül a szurkolók: mind a négy csoportban szép számmal estek a gólok.
Vármegyei III. osztály, összefoglaló,
Az északi csoportban a Takácsi SE fölényes, hétgólos győzelmet aratott, amivel a tabella élére ugrott. Ehhez az is kellett, hogy eddig veretlen riválisa, a Borsosgyőr elszenvedje idénybeli első vereségét: a Lovászpatona otthon 2-1-re múlta felül a listavezetőt. A forduló így új éllovast hozott, és az élmezőny tovább sűrűsödött.
Eredmények: Kéttornyúlaki SE–Tapolcafői SE 6–1, Vanyola SE–Nemesgörzsönyi SE 0–8, Lovászpatona SE–Borsosgyőri ISE 2–1, Takácsi SE–Vaszar SE 7–1, Csót SE–Frutti Drink-Perutz FC II. 3–3, Malomsok SE–Ugod SE II. 7–2, Nagyteveli SE–Adászteveli SE 7–1.
A keleti kiírásban a támadójáték dominált. A Balatonalmádi SE II. nyolc gólt szerezve győzött, míg a PMTE Peremarton hétszer talált be aktuális ellenfelének kapujába. A Váralja SE drámai végjátékban, a 92. percben szerzett találattal tartotta otthon a három pontot, míg a címvédő Litér döntetlenezett a Felsőörssel.
Eredmények: PMTE Peremarton–Bakonybél SZSE 7–0, Felsőörsi IKSE–PD Truck Litér SE 1–1, Jásd SE–Tótvázsonyi SE 2–4, Várpalotai BSK II.–Atlaskotro-T-BSZ SE 2–1, Váralja SE–Dudar-Csetény SE 2–1, Bakonynána SE–Balatonkenesei SK 3–0, Balatonalmádi SE II.–Hajmáskéri SE 8–0.
A nyugati csoportban a Somló SC továbbra is őrzi veretlenségét: ezúttal az Apácatorna csapatát győzték le 3–1 arányban. A mögöttük zajló versenyfutásban a Herend és a Külsővat 1–1-es döntetlennel osztozott a pontokon, így egyikük sem tudott igazán közelebb kerülni az éllovashoz.
Eredmények: Szentgál FC–Nyirádi KSE 1–4, Ajka Kristály SE–Nyárád SE 7–3, Marcalgergelyi SE–Hárskút SE 0–7, Herendi PSK–Külsővat SE 1–1, Adorjánháza SE–Bujdos Electric Solar-Kolontár 0–2, Somló SC–Apácatorna LC 3–1.
Vármegyei III. vonal: délen megtört a jég
A déli pontvadászatban végre megtört a jég: a sereghajtó Zalahaláp megszerezte első győzelmét a szezonban, miután magabiztosan, 3–0-ra múlta felül a Káptalantótit. A listavezető Nagyvázsony továbbra is megállíthatatlan formát mutat – ezúttal a Balatonakalit küldte haza egy 7–1-es kiütéssel, így biztosan őrzi első helyét a tabellán.
Eredmények: Nemesvita SE–Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE 2–6, Kinizsi TE Nagyvázsony–Balatonakali SE 7–1, Sümegprágai SE–Balatonederics SC 2–3, Taliándörögd SE–Tapolcai ÖFC 4–2, Révfülöp NKSE–Lesenceistvánd-Uzsa SE 2–2, Zalahalápi ISE–Káptalantóti LKE 3–0, Balatonfüredi FC III.–Monostorapáti SE 1–2.