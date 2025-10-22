október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

11 órája

Vármegyei III. osztály: élre állt a Takácsi SE

Címkék#vármegyei foci#foci#labdarúgás

Kiütések és izgalmas végjátékok. A Veszprém vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának 9. fordulójában ismét nem maradtak izgalmak nélkül a szurkolók: mind a négy csoportban szép számmal estek a gólok.

Balogh Dávid

Vármegyei III. osztály, összefoglaló,

Vármegyei foci: a Balatonalmádi II. nyolc gólt lőtt a Hajmáskérnek
Vármegyei foci: a Balatonalmádi II. nyolc gólt lőtt a Hajmáskérnek
Archív fotó: Nagy Lajos/Napló

Az északi csoportban a Takácsi SE fölényes, hétgólos győzelmet aratott, amivel a tabella élére ugrott. Ehhez az is kellett, hogy eddig veretlen riválisa, a Borsosgyőr elszenvedje idénybeli első vereségét: a Lovászpatona otthon 2-1-re múlta felül a listavezetőt. A forduló így új éllovast hozott, és az élmezőny tovább sűrűsödött.

Eredmények: Kéttornyúlaki SE–Tapolcafői SE 6–1, Vanyola SE–Nemesgörzsönyi SE 0–8, Lovászpatona SE–Borsosgyőri ISE 2–1, Takácsi SE–Vaszar SE 7–1, Csót SE–Frutti Drink-Perutz FC II. 3–3, Malomsok SE–Ugod SE II. 7–2, Nagyteveli SE–Adászteveli SE 7–1.

A keleti kiírásban a támadójáték dominált. A Balatonalmádi SE II. nyolc gólt szerezve győzött, míg a PMTE Peremarton hétszer talált be aktuális ellenfelének kapujába. A Váralja SE drámai végjátékban, a 92. percben szerzett találattal tartotta otthon a három pontot, míg a címvédő Litér döntetlenezett a Felsőörssel.

Eredmények: PMTE Peremarton–Bakonybél SZSE 7–0, Felsőörsi IKSE–PD Truck Litér SE 1–1, Jásd SE–Tótvázsonyi SE 2–4, Várpalotai BSK II.–Atlaskotro-T-BSZ SE 2–1, Váralja SE–Dudar-Csetény SE 2–1, Bakonynána SE–Balatonkenesei SK 3–0, Balatonalmádi SE II.–Hajmáskéri SE 8–0.

A nyugati csoportban a Somló SC továbbra is őrzi veretlenségét: ezúttal az Apácatorna csapatát győzték le 3–1 arányban. A mögöttük zajló versenyfutásban a Herend és a Külsővat 1–1-es döntetlennel osztozott a pontokon, így egyikük sem tudott igazán közelebb kerülni az éllovashoz.

Eredmények: Szentgál FC–Nyirádi KSE 1–4, Ajka Kristály SE–Nyárád SE 7–3, Marcalgergelyi SE–Hárskút SE 0–7, Herendi PSK–Külsővat SE 1–1, Adorjánháza SE–Bujdos Electric Solar-Kolontár 0–2, Somló SC–Apácatorna LC 3–1.

Vármegyei III. vonal: délen megtört a jég

A déli pontvadászatban végre megtört a jég: a sereghajtó Zalahaláp megszerezte első győzelmét a szezonban, miután magabiztosan, 3–0-ra múlta felül a Káptalantótit. A listavezető Nagyvázsony továbbra is megállíthatatlan formát mutat – ezúttal a Balatonakalit küldte haza egy 7–1-es kiütéssel, így biztosan őrzi első helyét a tabellán.

Eredmények: Nemesvita SE–Nemesgulács-Kisapáti Kvarc SE 2–6, Kinizsi TE Nagyvázsony–Balatonakali SE 7–1, Sümegprágai SE–Balatonederics SC 2–3, Taliándörögd SE–Tapolcai ÖFC 4–2, Révfülöp NKSE–Lesenceistvánd-Uzsa SE 2–2, Zalahalápi ISE–Káptalantóti LKE 3–0, Balatonfüredi FC III.–Monostorapáti SE 1–2.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu