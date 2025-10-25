október 25., szombat

Női futsal

VESC: magabiztos kezdés a nyitányon

Ötöt lőttek a bakonyiak az élvonalból kieső Csepelnek. A VESC nagyszerűen kezdte el az idényt a női futsal NB II-ben, és három ponttal gazdagodott hazai környezetben.

Balogh Dávid

VESC-Csepel FC 5-3 (1-0)

VESC: Drexler-Kalász Kitti tette fel a pontot az i-re
Fotó: Facebook/VESC/Takács Géza

Veszprém. V.: Bódi, Rogácsi, Endresz.

VESC: Mecséri – Kolonics, Jarjabka, Tömböl, Fogl. Csere: Jánoshegyi, Mészáros, Valter, Nagy, Drexler-Kalász, Horváth, Molnár, Schofhauzer. Edző: Szücs Noémi.
Csepel: Forgács – Berényi, Bodnár, Pável, Horváth. Csere: Sinkó, Kovács, Nagy, Csepela.

A találkozón a VESC szerzett vezetést Fogl Adrienn góljával, aki már a magyar válogatott figyelmét is felkeltette. A második játékrész elején a fővárosiak ugyan átvették a vezetést egy rövid időre, de a hazaiak gyorsan reagáltak, Fogl két újabb találatával ismét a VESC került előnybe. Nem sokkal később Mészáros Boglárka is betalált, tovább növelve a különbséget. A hajrában a Csepel még szépíteni tudott, de Drexler-Kalász Kitti góljával végleg lezárta a meccset a hazai alakulat. 

Végeredmény: VESC–Csepel 5-3

Szücs Noémi: Nehéz meccsre számítottam, és az is lett. Nagyon sok helyzetünk volt, de keveset tudtuk gólra váltani, ezen még dolgoznunk kell. A játékunk viszont kellemes meglepetés volt, a győzelem pedig jó alapja lehet ennek a szezonnak. Gratulálok a csapatomnak, és köszönjük a szurkolást! 

A bakonyiak legközelebb november másodikán lépnek pályára, az ELTE-BEAC otthonában. 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
