VESC: magabiztos kezdés a nyitányon

VESC-Csepel FC 5-3 (1-0)

VESC: Drexler-Kalász Kitti tette fel a pontot az i-re

Fotó: Facebook/VESC/Takács Géza

Veszprém. V.: Bódi, Rogácsi, Endresz.

VESC: Mecséri – Kolonics, Jarjabka, Tömböl, Fogl. Csere: Jánoshegyi, Mészáros, Valter, Nagy, Drexler-Kalász, Horváth, Molnár, Schofhauzer. Edző: Szücs Noémi.

Csepel: Forgács – Berényi, Bodnár, Pável, Horváth. Csere: Sinkó, Kovács, Nagy, Csepela.

A találkozón a VESC szerzett vezetést Fogl Adrienn góljával, aki már a magyar válogatott figyelmét is felkeltette. A második játékrész elején a fővárosiak ugyan átvették a vezetést egy rövid időre, de a hazaiak gyorsan reagáltak, Fogl két újabb találatával ismét a VESC került előnybe. Nem sokkal később Mészáros Boglárka is betalált, tovább növelve a különbséget. A hajrában a Csepel még szépíteni tudott, de Drexler-Kalász Kitti góljával végleg lezárta a meccset a hazai alakulat.

Szücs Noémi: Nehéz meccsre számítottam, és az is lett. Nagyon sok helyzetünk volt, de keveset tudtuk gólra váltani, ezen még dolgoznunk kell. A játékunk viszont kellemes meglepetés volt, a győzelem pedig jó alapja lehet ennek a szezonnak. Gratulálok a csapatomnak, és köszönjük a szurkolást!

A bakonyiak legközelebb november másodikán lépnek pályára, az ELTE-BEAC otthonában.