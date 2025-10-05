40 perce
Veszprém kontra Füred: mindkét csapat csalódott lehet a derbi után (képekkel)
Büntetőt hibázott a vendégek korábbi NB I-es futballistája a szomszédvári fociderbin vasárnap. Veszprém–Balatonfüred összecsapásnak adott otthont a bakonyiak stadionja.
Veszprém–Balatonfüred: különleges helyzetben találkoztak a felek a labdarúgó NB III északnyugati csoportjának 10. körében. Mindkét csapat hosszú nyeretlenségi sorozatot szeretett volna megszakítani: a Veszprém legutóbb augusztus 17-én, a Füred augusztus 6-án tudott bajnokin győzni ebben az idényben. A Balaton-partiak az előző öt körben azért összekapartak három pontot, a bakonyiaknak egyetlen egységet sem sikerült. Ráadásul Gunther Zsolt csapata ezen időszak alatt csak egyszer tudott a kapuba találni, előző négy meccsén pedig gólképtelen maradt. A Veszprém a tabella 11., a BFC a 12. helyéről várta a rangadót, egy pont választotta el a két együttest egymástól.
Nem állítható, hogy tömegek vándoroltak ki a szomszédvári fociderbire, persze sem a borongós-esős idő, sem a vasárnapi ebéd időpontja nem volt túl nézőcsalogató.
Na, majd a mérkőzés! – gondolták az optimisták, és a Veszprém igyekezett is megnyomni a találkozó elejét. Nem volt eget rengető az iram, de a kék mezesek több helyzetet is ki tudtak dolgozni az egyébként fegyelmezetten védekező fürediek ellen.
Az első 15 percben Molnár és Volter próbálkozott a gólszerzéssel kétszer-kétszer, utóbbi távoli lövése különösen szép volt, és csak kicsi hiányzott ahhoz, hogy a bal alsóba kerüljön a labda.
A folytatásban aztán a BFC volt közzel hozzá, hogy előnybe kerüljön. A 18. percben Kiss Marcell hibázott, majd szabálytalankodott a 16-oson belül. A büntetőt a legrutinosabb füredi, Remili Mohamed lőtte, Héninger mégis túljárt az eszén, hatalmas vetődéssel ütötte ki a jobb alsó sarokból a labdát.
Megélénkült a meccs, bátrabban ment előre a Füred is, kemény párharcok tarkították a játékot. A helyzetek viszont elapadtak. A félidő hajrájában Molnár Balázs ígéretes helyzetből végezhetett el szabadrúgást, a jobb felsőt célozta, és nem sokat tévedett.
A második játékrész legelején a kapuba talált a BFC, Büki tekert a hálóba, de a játékvezető a Héninger ellen elkövetett szabálytalanság miatt nem adta meg a gólt.
Szakadó esőben igyekezett nyomást gyakorolni a vendégekre a bakonyi csapat, mérsékelt sikerrel.
Remili szabadrúgásánál Héningernek kellett résen lennie, a másik oldalon Molnár Balázs fejelt fölé Baján jobb oldali beadását követően.
A hajrában Molnár Balázs lőtt szép kényszerítőt követően, a labda egy füredi lábról pattant nem sokkal a kapu mellé.
Nyomott a Veszprém, viszont a fegyelmezett fürediek jól zártak hátul. Ettől függetlenül a ráadásban bevihette volna a győztes találatot a házigazda, de Irmes nagy helyzetben rosszul találta el fejjel a labdát, amely messze a kapu mellé szállt.
Mindkét együttes csalódott lehet a vármegyei rangadót követően. A fürediek büntetőt hibáztak, a Veszprém a helyzeteit rontotta el, így egyikük sem tudott kilépni a hullámvölgyből. Persze ez a 0-0 jobban néz ki a vendégek szempontjából, a bakonyi csapattól komoly javulásra van szükség a folytatásban.
VSC 2015 Veszprém–Balatonfüredi FCFotók: Fülöp Ildikó
Veszprém–Balatonfüred: nem született gól
Veszprém–Balatonfüred 0-0
Veszprém, 150 néző. V.: Linn. VSC 2015 Veszprém: Héninger – Görgényi, Tóth, Molnár B. (Somogyi-Bakos, 89.), Mayer (Baján, a szünetben), Volter (Horváth B., 74.), Molnár L. (Irmes, 74.), Somogyi, Baldauf, Dömötör (Berzsenyi, 66.), Kiss M. Edző: Gunther Zsolt.
Balatonfüredi FC: Schrankó – Deme, Horváth, Szabó Kornél, Büki, Remili (Szabó B., 76.), Szabó Krisztián, Lórántfy, Bene, Kámi, Csáki. Edző: Szabados Tamás.
- A veszprémiek legközelebb Komáromban vendégeskednek,
- a balatonfürediek a Bicskét látják vendégül
a labdarúgó NB III északnyugati csoportjában.