Veszprém kontra Füred: mindkét csapat csalódott lehet a derbi után (képekkel)

Veszprém–Balatonfüred: különleges helyzetben találkoztak a felek a labdarúgó NB III északnyugati csoportjának 10. körében. Mindkét csapat hosszú nyeretlenségi sorozatot szeretett volna megszakítani: a Veszprém legutóbb augusztus 17-én, a Füred augusztus 6-án tudott bajnokin győzni ebben az idényben. A Balaton-partiak az előző öt körben azért összekapartak három pontot, a bakonyiaknak egyetlen egységet sem sikerült. Ráadásul Gunther Zsolt csapata ezen időszak alatt csak egyszer tudott a kapuba találni, előző négy meccsén pedig gólképtelen maradt. A Veszprém a tabella 11., a BFC a 12. helyéről várta a rangadót, egy pont választotta el a két együttest egymástól.

Szomszédvári, vármegyei derbit rendeztek vasárnap a labdarúgó NB III-ban. A Veszprém–Balatonfüred összecsapáson több helyzet is akadt, gól viszont egy sem

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Nem állítható, hogy tömegek vándoroltak ki a szomszédvári fociderbire, persze sem a borongós-esős idő, sem a vasárnapi ebéd időpontja nem volt túl nézőcsalogató.

Na, majd a mérkőzés! – gondolták az optimisták, és a Veszprém igyekezett is megnyomni a találkozó elejét. Nem volt eget rengető az iram, de a kék mezesek több helyzetet is ki tudtak dolgozni az egyébként fegyelmezetten védekező fürediek ellen.

Az első 15 percben Molnár és Volter próbálkozott a gólszerzéssel kétszer-kétszer, utóbbi távoli lövése különösen szép volt, és csak kicsi hiányzott ahhoz, hogy a bal alsóba kerüljön a labda.

A folytatásban aztán a BFC volt közzel hozzá, hogy előnybe kerüljön. A 18. percben Kiss Marcell hibázott, majd szabálytalankodott a 16-oson belül. A büntetőt a legrutinosabb füredi, Remili Mohamed lőtte, Héninger mégis túljárt az eszén, hatalmas vetődéssel ütötte ki a jobb alsó sarokból a labdát.

Megélénkült a meccs, bátrabban ment előre a Füred is, kemény párharcok tarkították a játékot. A helyzetek viszont elapadtak. A félidő hajrájában Molnár Balázs ígéretes helyzetből végezhetett el szabadrúgást, a jobb felsőt célozta, és nem sokat tévedett.

A második játékrész legelején a kapuba talált a BFC, Büki tekert a hálóba, de a játékvezető a Héninger ellen elkövetett szabálytalanság miatt nem adta meg a gólt.

Szakadó esőben igyekezett nyomást gyakorolni a vendégekre a bakonyi csapat, mérsékelt sikerrel.