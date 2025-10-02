1 órája
Nyolcvanperces kézilabdakrimi, a Barcelona elképesztő módon verte a Veszprémet
Gigászi csatát láthatott a nagyérdemű a kézilabda-klubvilágbajnokság csütörtöki döntőjében. A Veszprém–Barcelona összecsapáson egyenrangú felek feszültek egymásnak, a küzdelem csak kétszeri ráadást követően dőlt el.
Veszprém–Barcelona: igazi szuperdöntőt rendeztek a kézilabda-klubvilágbajnokságon. A címvédő veszprémiek a Magdeburg, a katalánok pedig az Al-Ahli csapatát győzték le az elődöntőben. Az óriási presztízs mellett komoly pénzdíjért is küzdöttek a felek, a győzelem közel 150 millió forintot jelentett az egyiptomi eseményen.
Jobban kezdett a magyar bajnok, amely támadásban és védekezésben is kihasználta ellenfele hibáit. Egy-két góllal vezetett a magasabb fordulaton pörgő bakonyi gárda, 10. perc: 5-3.
Corrales után a leendő veszprémi kapus, Emil Nielsen is elkezdett védeni, egyenlített a Barcelona.
Kapkodó volt a játék, akadt olyan fél perc, amikor mindkét együttes három-négy technikai hibát vétett. Hiába hárította sorban a ziccereket Corrales, a Barcelona átvette a vezetést, 5-6.
Mindkét alakulat igyekezett jobban odafigyelni a védekezésre, hatékonyabban működtek együtt a falban a játékosok.
Négy perccel a félidő vége előtt, 10-11-es állásnál Xavier Pascual időt kért. Descat és Barrufet is értékesített egy-egy hetest, majd előbbi akcióból is eredményes volt. Végül egygólos katalán vezetéssel vonultak öltözőbe a csapatok.
Fordulás után gyorsan fordított a Veszprém, majd a spanyol csapaton volt a sor, folytatódott a szoros küzdelem, 14-15.
Nielsen hetest védett, a Barcelonának esélye volt a kétgólos különbség kialakítására, de remekül védekezett a bakonyi csapat, ráadásul Corrales is büntetőt hárított.
A 42. percben aztán 14-16-ra alakult az eredmény, sőt, nem sokkal később már három találat volt a különbség, 14-17.
Összeszorított fogakkal küzdöttek a bakonyiak, Martinovic, majd Pesmalbek szerzett rendkívül fontos gólt.
Üldözte vetélytársát a One Veszprém, nagyon kellett, hogy a továbbra is kiváló védekezés mellett Corrales olvasta az átlövők próbálkozásait. Kevesebb mint 10 perccel a vége előtt Marguc egalizált hetesből, 18-18.
Nielsen nagy bravúrját követően Appelgren büntetőt hárított, közben Descat reklamálásért kapott kétperces büntetést. Pesmalbek emberhátrányban szedett össze egy kipattanót, majd egyenlített, 19-19.
Descat lövése után ismét a veszprémieké volt az előny, N’guessan egalizált. Martinovic volt eredményes, Ortega két és fél perccel a vége előtt időt kért, 20-19.
Megint egyenlő volt az állás, következett az a végjáték, amire mindenki számított: végletekig kiélezett. Fél perccel a vége előtt, 21-21-nél a Veszprém támadhatott, de nem sikerült a kapuba préselni a labdát. Jöhetett a hosszabbítás.
Folytatódott a kézilabdakrimi, Corrales pedig folytatta jó teljesítményét. Persze a felek továbbra is fej fej mellett haladtak, 23-23. Ezután két veszprémi gól következett, Fabregas szépített a dudaszó előtt, 25-24.
A ráadás második félidejében ismét két gólra nőtt a bakonyi előny, 26-24. Összekapta magát a Barcelona, és az egészen gyenge meccset produkáló Dika Mem állította be az első hosszabbítás 27-27-es végeredményét. Jöhetett az újabb kétszer öt perc.
N’guessan találatával folytattuk, Nielsen védett kétszer is, második alkalommal Marguc hetesét hárította a dán. Két gólra nőtt a katalánok előnye, 26-28. Nagyot hajrázott a Veszprém, amely újra kiegyenlített, Remili szerzett labdát, majd robogott végig a pályán, 28-28.
Egy-egy gól született a folytatásban, majd ismét a bakonyiak kerültek előnybe Pesmalbek nagy húzását követően. Mind a két csapat 7 a 6 ellen támadott, úgy tűnt, hogy a Veszprém teszi ezt jobban, azonban a katalánok valami elképesztő feltámadást produkáltak, és végül 31-30-ra nyerni tudtak. Nielsen fontos védéseket mutatott be a legfontosabb pillanatokban és ezúttal a Barcelona ünnepelhetett.
Hatalmas csata volt, olyan, amelyet követően a vesztest sem lehet semmivel okolni.
Veszprém–Barcelona: igazi kézilabdakrimi
Veszprém–Barcelona 30-31 (27-27, 21-21, 12-13)
Egyiptom, Új Adminisztratív Főváros. V.: Schulze, Tönnies (németek).
One Veszprém HC: CORRALES, Appelgren (kapusok), Thiagus, Marguc 4 (2), Cindric 2, REMILI 6, el-Dera 1, PESMALBEK 3, MARTINOVIC 6, Gáncs-Pető, Adel, DESCAT 8 (2), Ali Zein. Edző: Xavier Pascual.
Barcelona: NIELSEN, Hallgrimsson (kapusok), JANC 3, Mem 4, D. Cikusa 1, N’GUESSAN 4, ALEIX GOMEZ 6 (3), FABREGAS 3, Frade 3, BARRUFET 5 (4), Carlsbogard, Makuc 1, Seif el-Dera, Fernandez 1 (1), P. Cikusa. Edző: Carlos Ortega.
- Kiállítások: 6, ill. 2 perc.
- Hetesek: 7/4, ill. 10/8.