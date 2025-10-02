Nyolcvanperces kézilabdakrimi, a Barcelona elképesztő módon verte a Veszprémet

Veszprém–Barcelona: igazi szuperdöntőt rendeztek a kézilabda-klubvilágbajnokságon. A címvédő veszprémiek a Magdeburg, a katalánok pedig az Al-Ahli csapatát győzték le az elődöntőben. Az óriási presztízs mellett komoly pénzdíjért is küzdöttek a felek, a győzelem közel 150 millió forintot jelentett az egyiptomi eseményen.

Ahogyan arra számítani lehetett, elképesztően nagy küzdelmet hozott a Veszprém–Barcelona finálé az egyiptomi klubvilágbajnokságon

Fotó: IHF

Jobban kezdett a magyar bajnok, amely támadásban és védekezésben is kihasználta ellenfele hibáit. Egy-két góllal vezetett a magasabb fordulaton pörgő bakonyi gárda, 10. perc: 5-3.

Corrales után a leendő veszprémi kapus, Emil Nielsen is elkezdett védeni, egyenlített a Barcelona.

Kapkodó volt a játék, akadt olyan fél perc, amikor mindkét együttes három-négy technikai hibát vétett. Hiába hárította sorban a ziccereket Corrales, a Barcelona átvette a vezetést, 5-6.

Mindkét alakulat igyekezett jobban odafigyelni a védekezésre, hatékonyabban működtek együtt a falban a játékosok.

Négy perccel a félidő vége előtt, 10-11-es állásnál Xavier Pascual időt kért. Descat és Barrufet is értékesített egy-egy hetest, majd előbbi akcióból is eredményes volt. Végül egygólos katalán vezetéssel vonultak öltözőbe a csapatok.

Fordulás után gyorsan fordított a Veszprém, majd a spanyol csapaton volt a sor, folytatódott a szoros küzdelem, 14-15.

Nielsen hetest védett, a Barcelonának esélye volt a kétgólos különbség kialakítására, de remekül védekezett a bakonyi csapat, ráadásul Corrales is büntetőt hárított.

A 42. percben aztán 14-16-ra alakult az eredmény, sőt, nem sokkal később már három találat volt a különbség, 14-17.

Összeszorított fogakkal küzdöttek a bakonyiak, Martinovic, majd Pesmalbek szerzett rendkívül fontos gólt.

Üldözte vetélytársát a One Veszprém, nagyon kellett, hogy a továbbra is kiváló védekezés mellett Corrales olvasta az átlövők próbálkozásait. Kevesebb mint 10 perccel a vége előtt Marguc egalizált hetesből, 18-18.

Nielsen nagy bravúrját követően Appelgren büntetőt hárított, közben Descat reklamálásért kapott kétperces büntetést. Pesmalbek emberhátrányban szedett össze egy kipattanót, majd egyenlített, 19-19.