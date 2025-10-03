1 órája
Xavier Pascual: náluk van a világ legjobb kapusa (+ videó)
Elképesztően nagy csatában maradt alul a magyar bajnok a kézilabda klubvilágbajnoki döntőben, csütörtökön Egyiptomban. A Veszprém–Barcelona összecsapást követően Xavier Pascual nyilatkozott.
Izgalmas, idegölő, kiélezett, harcos – ezek a jelzők sem írják le teljesen a Veszprém–Barcelona klubvilágbajnoki döntőt, amely kétszeri hosszabbítást követően dőlt el.
Mind a két csapat fantasztikusan védekezett, ezzel összefüggésben támadásban egyik oldalon sem voltak hatékonyan a játékosok. A rendes játékidőben inkább a katalánok felé billent a mérleg nyelve, a ráadásban a Veszprémnek állt a zászló. Remiliék jól koncentráltak egészen a végjáték végjátékáig, amikor elég volt néhány hiba és lecsapott a katalán sztárcsapat. A 80 perces derbit követően a Barcelona ünnepelhetett.
- Ahogy az elődöntő után is mondtam, ha egy csapat így küzd, az edzőnek nagyon büszkének kell lennie. Persze követtünk el hibákat, de ugyanúgy a Barcelona is. Megmutattuk, hogy tudunk harcolni, jól játszottunk. Tudtuk, hogy nehéz lesz, náluk van a világ legjobb kapusa, többek között, de azt gondolom, hogy mindent megtettünk és büszkének kell lennünk! - nyilatkozta klubja honlapjának Xavier Pascual, a One Veszprém HC vezetőedzője.
A Barcelona kapusa, Emil Nielsen – aki nem mellesleg jövő nyártól a bakonyiak játékosa lesz – fontos védéseket mutatott be a legfontosabb időszakban, és összesen 27 alkalommal hárított a meccsen, közel 50 százalékos teljesítményt nyújtva.
Ugyanakkor nem sokon múlt, hogy ne egy másik hálóőr, Rodrigo Corrales legyen a derbi főszereplője. A magyar csapat spanyol kapusa 16 védést mutatott be, ami 39 százalékos hatékonyságot jelentett ezúttal.
A különbség az volt, hogy a véghajrában a katalánoknál jöttek a védések, ami elég volt ahhoz, hogy a Barcelona arasson diadalt.
A veszprémiek egyiptomi teljesítményére nem lehet különösebb panasz, a címvédő szépen menetelt és a fináléban is „állva esett el”. A bakonyiak három egyéni díjat is begyűjtöttek a tornán, a legjobb játékos Rodrigo Corrales lett, a legjobb balszélső és gólkirály Hugo Descat, a legjobb jobbátlövő pedig Ivan Martinovic.
Kézilabda klubvilágbajnokság, finálé: Veszprém–Barcelona 30-31
Veszprém–Barcelona 30-31 (27-27, 21-21, 12-13)
Egyiptom, Új Adminisztratív Főváros. V.: Schulze, Tönnies (németek).
One Veszprém HC: CORRALES, Appelgren (kapusok), Thiagus, Marguc 4 (2), Cindric 2, REMILI 6, el-Dera 1, PESMALBEK 3, MARTINOVIC 6, Gáncs-Pető, Adel, DESCAT 8 (2), Ali Zein. Edző: Xavier Pascual.
Barcelona: NIELSEN, Hallgrimsson (kapusok), JANC 3, Mem 4, D. Cikusa 1, N’GUESSAN 4, ALEIX GOMEZ 6 (3), FABREGAS 3, Frade 3, BARRUFET 5 (4), Carlsbogard, Makuc 1, Seif el-Dera, Fernandez 1 (1), P. Cikusa. Edző: Carlos Ortega.
Kiállítások: 6, ill. 2 perc.
Hetesek: 7/4, ill. 10/8.
