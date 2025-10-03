Xavier Pascual: náluk van a világ legjobb kapusa (+ videó)

Izgalmas, idegölő, kiélezett, harcos – ezek a jelzők sem írják le teljesen a Veszprém–Barcelona klubvilágbajnoki döntőt, amely kétszeri hosszabbítást követően dőlt el.

A jelenlegi és a leendő veszprémi kapus is fantasztikus teljesítmény nyújtott a Veszprém–Barcelona rangadón, a kézilabda-klubvilágbajnokság fináléjában

Forrás: IHF

Mind a két csapat fantasztikusan védekezett, ezzel összefüggésben támadásban egyik oldalon sem voltak hatékonyan a játékosok. A rendes játékidőben inkább a katalánok felé billent a mérleg nyelve, a ráadásban a Veszprémnek állt a zászló. Remiliék jól koncentráltak egészen a végjáték végjátékáig, amikor elég volt néhány hiba és lecsapott a katalán sztárcsapat. A 80 perces derbit követően a Barcelona ünnepelhetett.

- Ahogy az elődöntő után is mondtam, ha egy csapat így küzd, az edzőnek nagyon büszkének kell lennie. Persze követtünk el hibákat, de ugyanúgy a Barcelona is. Megmutattuk, hogy tudunk harcolni, jól játszottunk. Tudtuk, hogy nehéz lesz, náluk van a világ legjobb kapusa, többek között, de azt gondolom, hogy mindent megtettünk és büszkének kell lennünk! - nyilatkozta klubja honlapjának Xavier Pascual, a One Veszprém HC vezetőedzője.

A Barcelona kapusa, Emil Nielsen – aki nem mellesleg jövő nyártól a bakonyiak játékosa lesz – fontos védéseket mutatott be a legfontosabb időszakban, és összesen 27 alkalommal hárított a meccsen, közel 50 százalékos teljesítményt nyújtva.

Ugyanakkor nem sokon múlt, hogy ne egy másik hálóőr, Rodrigo Corrales legyen a derbi főszereplője. A magyar csapat spanyol kapusa 16 védést mutatott be, ami 39 százalékos hatékonyságot jelentett ezúttal.

A különbség az volt, hogy a véghajrában a katalánoknál jöttek a védések, ami elég volt ahhoz, hogy a Barcelona arasson diadalt.

A veszprémiek egyiptomi teljesítményére nem lehet különösebb panasz, a címvédő szépen menetelt és a fináléban is „állva esett el”. A bakonyiak három egyéni díjat is begyűjtöttek a tornán, a legjobb játékos Rodrigo Corrales lett, a legjobb balszélső és gólkirály Hugo Descat, a legjobb jobbátlövő pedig Ivan Martinovic.

Kézilabda klubvilágbajnokság, finálé: Veszprém–Barcelona 30-31

Veszprém–Barcelona 30-31 (27-27, 21-21, 12-13)