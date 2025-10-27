Drámai meccset vívott a Veszprém!

MVFC Berettyóújfalu-Futsal Veszprém 3-4 (2-2)

Veszprém: az utolsó percben dőlt el a mérkőzés

Archív fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Berettyóújfalu. V.: Szilágyi, Deme, Sántha.

MVFC Berettyóújfalu: Petró – Nagy, Szalmás, Rábl, Magyari. Csere: Gali, Mezei, Szabó, Iszák, Nagy. Edző: Turzó József.

Futsal Veszprém: Spandler – Dróth, Hadházi, Fellembek, Matheus. Csere: Horváth Bendegúz, Juhász, Molnár, Horváth Benedek, Dorogi, Bognár, Lipl, Vér. Edző: Peric Marko.

A bakonyiak hibátlan mérleggel látogattak Berettyóújfalura. Az első másodpercektől fogva komoly gondot okozott a hazai alakulat. Rögtön az első minutumban gólt is szereztek, megadva a mérkőzés alaphangulatát. Nagy Imre volt eredményes az alföldi együttesnél. A válasz veszprémi részről a 10. minutumban jött, ekkor Hadházi továbbított a hálóba a játékszert, 1-1. A bekapott gól nem zavarta meg a berettyóiakat, szinte középkezdésből ismét magukhoz ragadták a vezetést Iszák Dominik révén. A Veszprém még a szünet előtt tudott egyenlíteni, Matheus volt eredményes.

Fordulás után is jó, és izgalmas küzdelmet láthattak a nézők. A 21. minutumban Magyari találatával harmadszorra is megszerezte a vezetést a hazai alakulat a találkozón, de a másik oldalon Dróth válaszolt, 3-3. Sokan már azt hitték, hogy döntetlennel ér véget a mérkőzés, ekkor Horváth Benedek lövése talált utat a kapuba, hazai segítséggel, 3-4.

A két csapat elképesztő mérkőzést tudhat maga mögött, a Veszprém pedig továbbra is hibátlan az NB I-ben.



