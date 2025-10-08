Mumusát fogadja a One Veszprém, amely többéves átkot szakítana meg a BL-ben

Veszprém–Kielce: ez a párosítás minden alkalommal érdekes, a felek csatája komoly és színes múltra tekinthet vissza.

Veszprém–Kielce összecsapást rendeznek a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében csütörtökön. A magyar és a lengyel csapat csatája minden alkalommal izgalmas, Gasper Marguc már jó párat átélt

Fotó: MTI/archív

Nyilván az emlékezetes Bajnokok Ligája-finálé ugrik be mindenkinek legelőször, a 2016-os, végletekig kiélezett döntő hétméteresekkel dőlt el. Ki ne tudná, a Veszprém kézilabdacsapatának történetébe fekete, a lengyelekébe aranybetűkkel íródott az összecsapás, az akkor pályára lépők közül már csak egy játékos, a veszprémi Gasper Marguc lehet ott a mostani meccsen is.

Vannak persze frissebb és jobb emlékek is: a bakonyiak a folytatásban sikeresen visszavágtak ellenfelüknek, az utóbbi években aztán ismét a lengyeleknek termett babér. A Veszprém 2022 márciusa óta nem tudott nyerni a Kielce ellen, amely abban az idényben a BL-elődöntőben verte meg a magyar csapatot.

A következő szezonban a negyeddöntőben találkoztak a felek, a Kielce úgy jutott a négyes döntőbe, hogy a Veszprém Arénában 29-29-re végzett, hazai pályán pedig négy góllal nyert. Azóta volt egy barátságos meccsük az együtteseknek, 2023 augusztusában 26-26 lett a végeredmény a bakonyiak csarnokában.

A hazaiak az esélyesebbek a Veszprém–Kielce derbin

A csütörtöki összecsapáson jó esély van rá, hogy megszakadjon a veszprémiek negatív sorozata. A Kielce kerete most nem olyan félelmetes, mint korábban, és a hazai pálya előnye mellett az idei eredmények is a magyar bajnok felé billentik a mérleg nyelvét.

Talant Dusebajev együttese az előző két fordulóban alulmaradt, a Sporting otthonában és hazai pályán a Füchse Berlin ellen sem volt igazán esélye a pontszerzésre. A lengyelek az első fordulóban arattak sikert, akkor a Kolstadot fektették két vállra hazai pályán.

A One Veszprém ezzel szemben felfelé ívelő formát mutat, a nyitányon elszenvedett vereséget követően a Nantes és a Bucuresti sem tudta megállítani a BL-ben. A bajnokságban szintén menetel a gárda, amely a múlt héten döntőt játszott az egyiptomi klubvilágbajnokságon. Nem jött össze a címvédés, a bakonyiak kétszeres hosszabbítást követően kaptak ki a Barcelona csapatától.