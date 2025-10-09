Rendkívül fura meccsen nyert a Veszprém, amely legyűrte a feltámadó Kielcét

Veszprém–Kielce derbinek adott otthont csütörtökön a Veszprém Aréna, ahol a jó hangulat garantált volt, és arra is számítani lehetett, hogy a bakonyiak újabb sikerrel gazdagítják BL-mérlegüket. A lengyel csapat ugyanis jelenlegi formájában nem tűnt annyira acélosnak, hogy idegenbeli bravúrt érjen el. Ezzel együtt persze oda kellett figyelni Talant Dusebajev alakulatára, amelyre nem véletlenül aggatják a nagy küzdő jelzőt.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A harcossággal ezúttal sem volt gond, játékban viszont nem tudta felvenni a versenyt a magyar bajnokkal a Kielce. Az első 10 percben rendre egyenlítettek ugyan a vendégek, ám hamarosan megtörtént az, amire mindenki számított: elhúzott a bakonyi csapat. Ehhez az is kellett, hogy a hazaiaknál volt védés (Corrales jó formában volt, Appelgren hetest fogott), a vendégeknél nem. Dusebajev 14-10-nél kért időt, de ez nem segített csapatán, Remiliék megállíthatatlanok voltak. A francia klasszis különösen elemében kézilabdázott, nagy kedvvel és kreatívan lőtte a gólokat és osztogatta az asszisztokat. Az első félidőben 21 gólig jutott a Veszprém a védekezésben alaposan széteső rivális ellen és hat találat volt a házigazda előnye.

Fordulás után sem maradtak el a Corrales-védések, a spanyol ziccert is hárított. A Kielce így is sikeresen zárkózott fel, 23-20. A Veszprém kicsit belealudt a meccsbe, de volt minek tapsolni, például Thiagus Petrus különleges, húzott találata után ünnepelhetett a közönség. A lengyelek becsülettel harcoltak, meg kellett izzadnia a hazai csapatnak, 41. perc: 26-23.

Alex Dusebajev gólja még közelebb hozta a Kielcét, 27-25-nél időt kértek a bakonyiak. Ennek ellenére a vendégek szereztek újabb találatot, váratlanul lett éles a meccs, 27-26. Cordalija védett óriásit Remilinek, megint kellett egy Corrales-bravúr, hogy nyugodtabb helyzetbe kerüljön a Veszprém, 29-26. Újra felpörgött a házigazda, 30-26.

A lengyelek azonban nem adták fel és támadásban továbbra is volt keresnivalójuk, hiszen a hazai védekezés nem volt elég feszes. A másik oldalon Remiliék ismét hatékonyabban kézilabdáztak.