október 9., csütörtök

Dénes névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Rendkívül fura meccsen nyert a Veszprém, amely legyűrte a feltámadó Kielcét

Címkék#Veszprém Aréna#ONE Veszprém#hangulat#Kielce#derbi#kézilabda bajnokok ligája

Az első félidőt követően kevesen gondolták, hogy izgalmas mérkőzést láthatnak csütörtökön a Veszprém Arénában. A Veszprém–Kielce kézilabdaderbi végül az utolsó percig izgalmas volt.

Horváth Gábor

Veszprém–Kielce derbinek adott otthont csütörtökön a Veszprém Aréna, ahol a jó hangulat garantált volt, és arra is számítani lehetett, hogy a bakonyiak újabb sikerrel gazdagítják BL-mérlegüket. A lengyel csapat ugyanis jelenlegi formájában nem tűnt annyira acélosnak, hogy idegenbeli bravúrt érjen el. Ezzel együtt persze oda kellett figyelni Talant Dusebajev alakulatára, amelyre nem véletlenül aggatják a nagy küzdő jelzőt.

Veszprém–Kielce összecsapásnak adott otthont csütörtökön a Veszprém Aréna a kézilabda Bajnokok Ligája A csoportjában. A házigazda remek teljesítményt nyújtott.
Veszprém–Kielce összecsapásnak adott otthont csütörtökön a Veszprém Aréna a kézilabda Bajnokok Ligája A csoportjában. A házigazda remek teljesítményt nyújtott az első félidőben, a másodikban viszont a vendégek felzárkóztak
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A harcossággal ezúttal sem volt gond, játékban viszont nem tudta felvenni a versenyt a magyar bajnokkal a Kielce. Az első 10 percben rendre egyenlítettek ugyan a vendégek, ám hamarosan megtörtént az, amire mindenki számított: elhúzott a bakonyi csapat. Ehhez az is kellett, hogy a hazaiaknál volt védés (Corrales jó formában volt, Appelgren hetest fogott), a vendégeknél nem. Dusebajev 14-10-nél kért időt, de ez nem segített csapatán, Remiliék megállíthatatlanok voltak. A francia klasszis különösen elemében kézilabdázott, nagy kedvvel és kreatívan lőtte a gólokat és osztogatta az asszisztokat. Az első félidőben 21 gólig jutott a Veszprém a védekezésben alaposan széteső rivális ellen és hat találat volt a házigazda előnye.

Fordulás után sem maradtak el a Corrales-védések, a spanyol ziccert is hárított. A Kielce így is sikeresen zárkózott fel, 23-20. A Veszprém kicsit belealudt a meccsbe, de volt minek tapsolni, például Thiagus Petrus különleges, húzott találata után ünnepelhetett a közönség. A lengyelek becsülettel harcoltak, meg kellett izzadnia a hazai csapatnak, 41. perc: 26-23.

Alex Dusebajev gólja még közelebb hozta a Kielcét, 27-25-nél időt kértek a bakonyiak. Ennek ellenére a vendégek szereztek újabb találatot, váratlanul lett éles a meccs, 27-26. Cordalija védett óriásit Remilinek, megint kellett egy Corrales-bravúr, hogy nyugodtabb helyzetbe kerüljön a Veszprém, 29-26. Újra felpörgött a házigazda, 30-26.

A lengyelek azonban nem adták fel és támadásban továbbra is volt keresnivalójuk, hiszen a hazai védekezés nem volt elég feszes. A másik oldalon Remiliék ismét hatékonyabban kézilabdáztak. 

Az 55. percben azonban 33-31-et mutatott az eredményjelző, továbbra sem nyugodhatott meg a Veszprém. Maqueda kapufát lőtt, a bakonyiak fáradtan támadtak, végül sikerült kiharcolniuk egy büntetőt, amelyet Descat értékesített. A másik oldalon is sikeresek voltak a hetesek, és az utolsó percre úgy fordultak rá a csapatok, hogy csak egy gól volt a hazai előny. Remili a kapufára bombázott, megindult az egyenlítésért a Kielce, de nem tudta kihasználni a hibát, Martinovic szerzett labdát. A végén Marguc állította be a végeredményt. Remek első félidőt követően a Veszprém nem élt nagy előnyével, feljött a Kielce, és csak az utolsó pillanatban tudta bebiztosítani sikerét a magyar bajnok.

Veszprém–Kielce: ellentétes félidők

Veszprém–Kielce 35-33 (21-15)

Veszprém, 4800 néző. V.: A. Konjicanin, D. Konjicanin (bosnyákok). One Veszprém HC: CORRALES - Marguc 4, MARTINOVIC 5, REMILI 9, ADEL 5, el-Dera 1, DESCAT 8 (4). Csere: Appelgren (kapus), Pesmalbek, Ligetvári, Thiagus 1, Ali Zein 2, Elísson. Edző: Xavier Pascual.

Industria Kielce: CORDALIJA - Moryto 3, Maqueda 2, KARALEK 4, Nahi 1, D. Dusebajev 1, VLAH 5. Csere: Morawski (kapus), Sicko 3, Kaddah 2, JAROSIEWICZ 8 (6), A. Dusebajev 2, Kounkoud 2, Olejniczak, Rogulski, Monar. Edző: Talant Dusebajev.

Kiállítások: 8, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 4/4, ill. 7/6.

A bakonyiak sorozatban harmadik sikerüket aratták a kézilabda Bajnokok Ligája A csoportjában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu