1 órája
Rendkívül fura meccsen nyert a Veszprém, amely legyűrte a feltámadó Kielcét
Az első félidőt követően kevesen gondolták, hogy izgalmas mérkőzést láthatnak csütörtökön a Veszprém Arénában. A Veszprém–Kielce kézilabdaderbi végül az utolsó percig izgalmas volt.
Veszprém–Kielce derbinek adott otthont csütörtökön a Veszprém Aréna, ahol a jó hangulat garantált volt, és arra is számítani lehetett, hogy a bakonyiak újabb sikerrel gazdagítják BL-mérlegüket. A lengyel csapat ugyanis jelenlegi formájában nem tűnt annyira acélosnak, hogy idegenbeli bravúrt érjen el. Ezzel együtt persze oda kellett figyelni Talant Dusebajev alakulatára, amelyre nem véletlenül aggatják a nagy küzdő jelzőt.
A harcossággal ezúttal sem volt gond, játékban viszont nem tudta felvenni a versenyt a magyar bajnokkal a Kielce. Az első 10 percben rendre egyenlítettek ugyan a vendégek, ám hamarosan megtörtént az, amire mindenki számított: elhúzott a bakonyi csapat. Ehhez az is kellett, hogy a hazaiaknál volt védés (Corrales jó formában volt, Appelgren hetest fogott), a vendégeknél nem. Dusebajev 14-10-nél kért időt, de ez nem segített csapatán, Remiliék megállíthatatlanok voltak. A francia klasszis különösen elemében kézilabdázott, nagy kedvvel és kreatívan lőtte a gólokat és osztogatta az asszisztokat. Az első félidőben 21 gólig jutott a Veszprém a védekezésben alaposan széteső rivális ellen és hat találat volt a házigazda előnye.
Fordulás után sem maradtak el a Corrales-védések, a spanyol ziccert is hárított. A Kielce így is sikeresen zárkózott fel, 23-20. A Veszprém kicsit belealudt a meccsbe, de volt minek tapsolni, például Thiagus Petrus különleges, húzott találata után ünnepelhetett a közönség. A lengyelek becsülettel harcoltak, meg kellett izzadnia a hazai csapatnak, 41. perc: 26-23.
Alex Dusebajev gólja még közelebb hozta a Kielcét, 27-25-nél időt kértek a bakonyiak. Ennek ellenére a vendégek szereztek újabb találatot, váratlanul lett éles a meccs, 27-26. Cordalija védett óriásit Remilinek, megint kellett egy Corrales-bravúr, hogy nyugodtabb helyzetbe kerüljön a Veszprém, 29-26. Újra felpörgött a házigazda, 30-26.
A lengyelek azonban nem adták fel és támadásban továbbra is volt keresnivalójuk, hiszen a hazai védekezés nem volt elég feszes. A másik oldalon Remiliék ismét hatékonyabban kézilabdáztak.
Az 55. percben azonban 33-31-et mutatott az eredményjelző, továbbra sem nyugodhatott meg a Veszprém. Maqueda kapufát lőtt, a bakonyiak fáradtan támadtak, végül sikerült kiharcolniuk egy büntetőt, amelyet Descat értékesített. A másik oldalon is sikeresek voltak a hetesek, és az utolsó percre úgy fordultak rá a csapatok, hogy csak egy gól volt a hazai előny. Remili a kapufára bombázott, megindult az egyenlítésért a Kielce, de nem tudta kihasználni a hibát, Martinovic szerzett labdát. A végén Marguc állította be a végeredményt. Remek első félidőt követően a Veszprém nem élt nagy előnyével, feljött a Kielce, és csak az utolsó pillanatban tudta bebiztosítani sikerét a magyar bajnok.
Veszprém–Kielce: ellentétes félidők
Veszprém–Kielce 35-33 (21-15)
Veszprém, 4800 néző. V.: A. Konjicanin, D. Konjicanin (bosnyákok). One Veszprém HC: CORRALES - Marguc 4, MARTINOVIC 5, REMILI 9, ADEL 5, el-Dera 1, DESCAT 8 (4). Csere: Appelgren (kapus), Pesmalbek, Ligetvári, Thiagus 1, Ali Zein 2, Elísson. Edző: Xavier Pascual.
Industria Kielce: CORDALIJA - Moryto 3, Maqueda 2, KARALEK 4, Nahi 1, D. Dusebajev 1, VLAH 5. Csere: Morawski (kapus), Sicko 3, Kaddah 2, JAROSIEWICZ 8 (6), A. Dusebajev 2, Kounkoud 2, Olejniczak, Rogulski, Monar. Edző: Talant Dusebajev.
Kiállítások: 8, ill. 12 perc.
Hétméteresek: 4/4, ill. 7/6.
A bakonyiak sorozatban harmadik sikerüket aratták a kézilabda Bajnokok Ligája A csoportjában.