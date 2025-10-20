október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei foci

1 órája

Nem mindennapi gól született Szentantalfán (képekkel)

Címkék#vármegye I#veszprém foci#Balatonfüredi USC#Szentantalfa NVSE#Tihanyi FC#Úrkút

Fura góllal került előnybe otthon a Szentantalfa, amely végül nem tudott pontot szerezni. A Balatonfüredi USC remek meccsen győzte le az úrkútiakat, a Sümeg is izgalmas derbit nyert a Tapolca ellen. A 10. fordulót rendezték meg a Veszprém vármegyei foci első osztályban.

Horváth Gábor

Több érdekes összecsapást is tartogatott a Veszprém vármegyei foci első osztály legutóbbi játéknapja. Az éllovas Balatonalmádi szabadnapos volt, a második Sümeg öt pontra tudta csökkenteni hátrányát, miután izgalmas meccsen legyűrte a Tapolcát. A Balatonfüredi USC rangadót nyert hazai pályán, az Úrkútnál bizonyultak jobbnak a tópartiak két bajnokesélyes összecsapásán. A Devecser hétszer talált be, fontos sikert aratott a Tihany. A Szentantalfa egy nagy bedobást követően született öngóllal (Csillag Richárd hajított nagyot, a labda a tisztázni igyekvő Márkus kapus kezéről pattant a hálóba) került előnybe az Ugod ellen, de utóbbi remekül hajrázva fordítani tudott, négy döntetlen után nyert, és továbbra is tartja veretlen sorozatát.

A 10. fordulót rendezték meg a Veszprém vármegyei foci első osztályban, ahol a Sümeg, a Balatonfüredi USC és a Tihany is értékes hazai sikert aratott.
A 10. fordulót rendezték meg a Veszprém vármegyei foci első osztályban, ahol a Sümeg, a Balatonfüredi USC és a Tihany is értékes hazai sikert aratott. Az Ugod Szentantalfán nyert
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Veszprém vármegyei foci első osztály: a 10. forduló eredményei

Devecser SE–Péti MTE 7-0 (5-0)

Devecser. V.: Horváth A. Devecser SE: Dróth – Veisz, Bukovics, Sipos, Király, Szabó D., Molnár, Németh, Paksai (Schell, 46.), Keringer (Ménes, 59.), Nagy.

Péti MTE: Barna – Csejtei (Miklósi, 52.), Némethi, Márffy, Varga, Nagy, Tóth, Svolik, Vincze, Szekér, Kovács.

Gólszerzők: Szabó (17., 31.), Király (24., 30., 45.), Molnár (51.), Keringer (61.).

Csetény SE–FC Zirc 1-2 (1-1)

Csetény. V.: Nagy J. Csetény SE: Hornich – Szarvas, Horváth, Juhász, Szántó, Nagy, Kaufman (Szehoffner, 85.), Arany, Kalányos (Katóka, 42.), Farkas (Danó, 46.), Dávid.

FC Zirc: Nagy M. – Mári, Hornyacsek (Erdősi, 46.), Kutasi (Maxim, 88.), Winter, Szamarasz, Kovács Á., Szöllősi, Somogyi, Kovács L., Gyurcsek.

Gólszerzők: Szarvas (23.), ill. Mári (36.), Winter (75.).

Sümeg VSE–TIAC VSE 4-2 (2-1)

Sümeg, 120 néző. V.: Takács G. Sümeg VSE: Szabó Á. – Kocsi (Gyüre, 46.), Nedelkó, Gyüre M., Bolla, Rédei (Fehér, 65.), Szakonyi, Laczi (Görhes T., 46.), Csik (Farkas, 56.), Török (Görhes A., 77.), Nimsz.

TIAC VSE: Pödör – Szekér, Morauszki, Maróti (Szabó B., 65.), Horváth (Piros, 80.), Dobján, Zsiga, Orbán, Marton, Kiss (Zsámbéki, 60.), Kiglics.

Gólszerzők: Szakonyi (21.), Rédei (45.), Farkas (86.), Nimsz (91.), ill. Orbán (37.), Horváth (61.).

Korrekt játékvezetés mellett küzdelmes mérkőzés. Az első 10-15 percben domináltak a vendégek, bár igazi helyzetig nem jutottak el. Ezután folyamatos játékot láthattunk a hazaiaktól labdabirtoklásban, illetve a játék irányításában. Nehezen sikerült feltörni a vendégek védelmét, de egy mintaszerű támadás befejezéseként, szép góllal a 21. percben Szakonyi előnyhöz juttatta a hazaiakat.

A 37. percben Orbán kontrából egalizált. A 45. percben Rédei látványos pontrúgása zörgette meg a vendégek hálóját.

A második játékrészben továbbra is a hazaiak irányítottak, több lehetőséget kihagytak, emellett sokszor vesztettek labdát feleslegesen, ezzel nehezebbé téve maguknak a mérkőzést.

A 61. percben Horváth egyenlített. A hazaiak azonban nem adták fel, az utolsó hat percben tovább rohamoztak, és a 86. percben Farkas fejesgólja, valamint a 91. percben Nimsz találatai eldöntötték a mérkőzést.

A sümegiek végig motiváltak és fegyelmezettek voltak, megérdemelt a győzelmük a lelkes és küzdeni tudásból jelesre vizsgázó tapolcaiakkal szemben.

Jók: Farkas, Török, Nimsz, Rédei, Szakonyi, illetve Pödör.

Tudósított: Fazekas László.

Tihanyi FC–Várpalotai BSK 2-0 (0-0)

Tihany. V.: Kis-Varga Á. Tihanyi FC: Auerbach – Dévényi, Petres, Fehér, Pápai (Kovács, 46.), Redencki (Hideghéti, 80.), Tar (Wittmann, 88.), Vojnity, Hriczu (Henn, 67.), Mayer (Szűcs, 72.), Szente.

Várpalotai BSK: Mocher – Molnár B. (Oroszi, 71.), Horváth, Kiss, Porkoláb (Széplaki, 84.), Ihász, Uj, Gergely, Molnár Bu. (Gáspár, 63.), Auerbach A., Merse.

Gólszerzők: Fehér (58.), Redencki (72.).

Balatonfüredi USC–Úrkút SK 3-2 (2-1)

Balatonfüred. V.: Gáspár A. Balatonfüredi USC: Bognár – Kiliti, Varga Á., Molnár B. (Simon, 91.), Tóth (Nagy A., 90.), Koltai (Molnár K., 72.), Radács, Leidl, Karsai, Kovács S., Dallos.

Úrkút SK: Gyurmánczi – Kopácsi, Lang, Szabados (Grőber, 74.), Zágor (Szarka, 46.), Bencsik (Varga B., 35.), Udvardi, Vér (Wéber, 46.), Kuti, Sáringer (Husvéth, 74.), Horváth.

Gólszerzők: Koltai (39., 61.), Leidl (43.), ill. Horváth (6.), Wéber (48.).

Szép számú érdeklődőt vonzott a szép őszi időben, kitűnő pályán lejátszott vármegyei rangadó. Jól kezdtek a vendégek, és már a 7. percben megszerezték a vezetést. Horváth Csaba kilépett a védők között, és a kapus mellett laposan lőtt a hálóba, 0-1. Továbbra is élvezetes, eseménydús volt a játék, de a helyzetek rendre kimaradtak. A félidő hajrájában sebességet váltottak a füredi fiatalok és négy perc alatt fordítottak. A 39. percben sakk-matt helyzetben Koltai három méterről az üres kapuba passzolt, 1-1. A 43. percben Leidl szólózott, majd a jobb alsó sarokba helyezett, 2-1.

Fordulás után gyorsan 2-2 -re alakult az állás, mert a csereként beállt Wéber első labdaérintéséből gólt lőtt.

Továbbra is folytatódott az izgalmas, jó iramú küzdelem. És akkor az 59. percben Koltai 16 méterről, jobbal, remek mozdulattal a bal felső sarokba helyezte a labdát, eldöntve a három bajnoki pont sorsát, 3-2.

Ezt követően az edzők cserékkel próbálták frissíteni csapataikat, de az eredmény már nem változott. Az úrkútiak láthatóan elfáradtak, s már nem maradt erejük a pontszerzéshez sem.

Jók: Koltai, Kovács S., Leidl, Karsai, Varga Á., ill. Lang, Wéber, Horváth Cs.

Tudósított: Burka Tibor.

Szentantalfa–Ugod SE 1-3 (1-0)

Szentantalfa. V.: Szabó. Szentantalfa NVSE: Szombathelyi – Tislér, Nagy Z., Kovács, Szigeti (Németh, 85.), Füle, Varga, Stadler, Vári Kovács, Slemmer, Csillag (Takács, 70.). Csere: Rehus, Tóth K., Godány (Kovács, 45.), Takács (Csillag, 70.), Németh (Szigeti, 85.).

Ugod SE: Márkus – Sári, Kiss, Palkovics, Zsirai, Szécsi, Szalay, Czere (Nagy L., 60.), Szivós, Nagy Á. (Zsoldos, 46.), Farkas. Csere: Nagy L. (Kiss), Zsoldos (Nagy Á.), Nagy L. (Czere, 60.).

Gólszerzők: Márkus (öngól, 16.), ill. Szécsi (69.), Sári (81.), Palkovics (90.).

Szentantalfa NVSE–Ugod SE, foci vármegye I

Fotók: Nagy Lajos

Az állás

  1. Balatonalmádi SE 25 pont
  2. Sümeg VSE 20
  3. Balatonfüredi USC 18
  4. Úrkút SK 17
  5. Tihanyi FC 16
  6. Várpalotai BSK 15
  7. FC Zirc 11
  8. Ugod SE 11
  9. Szentantalfa NVSE 10
  10. Csetény SE 8
  11. Devecser SE 8
  12. TIAC VSE 1
  13. Péti MTE 0

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu