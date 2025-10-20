1 órája
Nem mindennapi gól született Szentantalfán (képekkel)
Fura góllal került előnybe otthon a Szentantalfa, amely végül nem tudott pontot szerezni. A Balatonfüredi USC remek meccsen győzte le az úrkútiakat, a Sümeg is izgalmas derbit nyert a Tapolca ellen. A 10. fordulót rendezték meg a Veszprém vármegyei foci első osztályban.
Több érdekes összecsapást is tartogatott a Veszprém vármegyei foci első osztály legutóbbi játéknapja. Az éllovas Balatonalmádi szabadnapos volt, a második Sümeg öt pontra tudta csökkenteni hátrányát, miután izgalmas meccsen legyűrte a Tapolcát. A Balatonfüredi USC rangadót nyert hazai pályán, az Úrkútnál bizonyultak jobbnak a tópartiak két bajnokesélyes összecsapásán. A Devecser hétszer talált be, fontos sikert aratott a Tihany. A Szentantalfa egy nagy bedobást követően született öngóllal (Csillag Richárd hajított nagyot, a labda a tisztázni igyekvő Márkus kapus kezéről pattant a hálóba) került előnybe az Ugod ellen, de utóbbi remekül hajrázva fordítani tudott, négy döntetlen után nyert, és továbbra is tartja veretlen sorozatát.
Veszprém vármegyei foci első osztály: a 10. forduló eredményei
Devecser SE–Péti MTE 7-0 (5-0)
Devecser. V.: Horváth A. Devecser SE: Dróth – Veisz, Bukovics, Sipos, Király, Szabó D., Molnár, Németh, Paksai (Schell, 46.), Keringer (Ménes, 59.), Nagy.
Péti MTE: Barna – Csejtei (Miklósi, 52.), Némethi, Márffy, Varga, Nagy, Tóth, Svolik, Vincze, Szekér, Kovács.
Gólszerzők: Szabó (17., 31.), Király (24., 30., 45.), Molnár (51.), Keringer (61.).
Csetény SE–FC Zirc 1-2 (1-1)
Csetény. V.: Nagy J. Csetény SE: Hornich – Szarvas, Horváth, Juhász, Szántó, Nagy, Kaufman (Szehoffner, 85.), Arany, Kalányos (Katóka, 42.), Farkas (Danó, 46.), Dávid.
FC Zirc: Nagy M. – Mári, Hornyacsek (Erdősi, 46.), Kutasi (Maxim, 88.), Winter, Szamarasz, Kovács Á., Szöllősi, Somogyi, Kovács L., Gyurcsek.
Gólszerzők: Szarvas (23.), ill. Mári (36.), Winter (75.).
Sümeg VSE–TIAC VSE 4-2 (2-1)
Sümeg, 120 néző. V.: Takács G. Sümeg VSE: Szabó Á. – Kocsi (Gyüre, 46.), Nedelkó, Gyüre M., Bolla, Rédei (Fehér, 65.), Szakonyi, Laczi (Görhes T., 46.), Csik (Farkas, 56.), Török (Görhes A., 77.), Nimsz.
TIAC VSE: Pödör – Szekér, Morauszki, Maróti (Szabó B., 65.), Horváth (Piros, 80.), Dobján, Zsiga, Orbán, Marton, Kiss (Zsámbéki, 60.), Kiglics.
Gólszerzők: Szakonyi (21.), Rédei (45.), Farkas (86.), Nimsz (91.), ill. Orbán (37.), Horváth (61.).
Korrekt játékvezetés mellett küzdelmes mérkőzés. Az első 10-15 percben domináltak a vendégek, bár igazi helyzetig nem jutottak el. Ezután folyamatos játékot láthattunk a hazaiaktól labdabirtoklásban, illetve a játék irányításában. Nehezen sikerült feltörni a vendégek védelmét, de egy mintaszerű támadás befejezéseként, szép góllal a 21. percben Szakonyi előnyhöz juttatta a hazaiakat.
A 37. percben Orbán kontrából egalizált. A 45. percben Rédei látványos pontrúgása zörgette meg a vendégek hálóját.
A második játékrészben továbbra is a hazaiak irányítottak, több lehetőséget kihagytak, emellett sokszor vesztettek labdát feleslegesen, ezzel nehezebbé téve maguknak a mérkőzést.
A 61. percben Horváth egyenlített. A hazaiak azonban nem adták fel, az utolsó hat percben tovább rohamoztak, és a 86. percben Farkas fejesgólja, valamint a 91. percben Nimsz találatai eldöntötték a mérkőzést.
A sümegiek végig motiváltak és fegyelmezettek voltak, megérdemelt a győzelmük a lelkes és küzdeni tudásból jelesre vizsgázó tapolcaiakkal szemben.
Jók: Farkas, Török, Nimsz, Rédei, Szakonyi, illetve Pödör.
Tudósított: Fazekas László.
Tihanyi FC–Várpalotai BSK 2-0 (0-0)
Tihany. V.: Kis-Varga Á. Tihanyi FC: Auerbach – Dévényi, Petres, Fehér, Pápai (Kovács, 46.), Redencki (Hideghéti, 80.), Tar (Wittmann, 88.), Vojnity, Hriczu (Henn, 67.), Mayer (Szűcs, 72.), Szente.
Várpalotai BSK: Mocher – Molnár B. (Oroszi, 71.), Horváth, Kiss, Porkoláb (Széplaki, 84.), Ihász, Uj, Gergely, Molnár Bu. (Gáspár, 63.), Auerbach A., Merse.
Gólszerzők: Fehér (58.), Redencki (72.).
Balatonfüredi USC–Úrkút SK 3-2 (2-1)
Balatonfüred. V.: Gáspár A. Balatonfüredi USC: Bognár – Kiliti, Varga Á., Molnár B. (Simon, 91.), Tóth (Nagy A., 90.), Koltai (Molnár K., 72.), Radács, Leidl, Karsai, Kovács S., Dallos.
Úrkút SK: Gyurmánczi – Kopácsi, Lang, Szabados (Grőber, 74.), Zágor (Szarka, 46.), Bencsik (Varga B., 35.), Udvardi, Vér (Wéber, 46.), Kuti, Sáringer (Husvéth, 74.), Horváth.
Gólszerzők: Koltai (39., 61.), Leidl (43.), ill. Horváth (6.), Wéber (48.).
Szép számú érdeklődőt vonzott a szép őszi időben, kitűnő pályán lejátszott vármegyei rangadó. Jól kezdtek a vendégek, és már a 7. percben megszerezték a vezetést. Horváth Csaba kilépett a védők között, és a kapus mellett laposan lőtt a hálóba, 0-1. Továbbra is élvezetes, eseménydús volt a játék, de a helyzetek rendre kimaradtak. A félidő hajrájában sebességet váltottak a füredi fiatalok és négy perc alatt fordítottak. A 39. percben sakk-matt helyzetben Koltai három méterről az üres kapuba passzolt, 1-1. A 43. percben Leidl szólózott, majd a jobb alsó sarokba helyezett, 2-1.
Fordulás után gyorsan 2-2 -re alakult az állás, mert a csereként beállt Wéber első labdaérintéséből gólt lőtt.
Továbbra is folytatódott az izgalmas, jó iramú küzdelem. És akkor az 59. percben Koltai 16 méterről, jobbal, remek mozdulattal a bal felső sarokba helyezte a labdát, eldöntve a három bajnoki pont sorsát, 3-2.
Ezt követően az edzők cserékkel próbálták frissíteni csapataikat, de az eredmény már nem változott. Az úrkútiak láthatóan elfáradtak, s már nem maradt erejük a pontszerzéshez sem.
Jók: Koltai, Kovács S., Leidl, Karsai, Varga Á., ill. Lang, Wéber, Horváth Cs.
Tudósított: Burka Tibor.
Szentantalfa–Ugod SE 1-3 (1-0)
Szentantalfa. V.: Szabó. Szentantalfa NVSE: Szombathelyi – Tislér, Nagy Z., Kovács, Szigeti (Németh, 85.), Füle, Varga, Stadler, Vári Kovács, Slemmer, Csillag (Takács, 70.). Csere: Rehus, Tóth K., Godány (Kovács, 45.), Takács (Csillag, 70.), Németh (Szigeti, 85.).
Ugod SE: Márkus – Sári, Kiss, Palkovics, Zsirai, Szécsi, Szalay, Czere (Nagy L., 60.), Szivós, Nagy Á. (Zsoldos, 46.), Farkas. Csere: Nagy L. (Kiss), Zsoldos (Nagy Á.), Nagy L. (Czere, 60.).
Gólszerzők: Márkus (öngól, 16.), ill. Szécsi (69.), Sári (81.), Palkovics (90.).
Szentantalfa NVSE–Ugod SE, foci vármegye IFotók: Nagy Lajos
Az állás
- Balatonalmádi SE 25 pont
- Sümeg VSE 20
- Balatonfüredi USC 18
- Úrkút SK 17
- Tihanyi FC 16
- Várpalotai BSK 15
- FC Zirc 11
- Ugod SE 11
- Szentantalfa NVSE 10
- Csetény SE 8
- Devecser SE 8
- TIAC VSE 1
- Péti MTE 0