Nem mindennapi gól született Szentantalfán (képekkel)

Korrekt játékvezetés mellett küzdelmes mérkőzés. Az első 10-15 percben domináltak a vendégek, bár igazi helyzetig nem jutottak el. Ezután folyamatos játékot láthattunk a hazaiaktól labdabirtoklásban, illetve a játék irányításában. Nehezen sikerült feltörni a vendégek védelmét, de egy mintaszerű támadás befejezéseként, szép góllal a 21. percben Szakonyi előnyhöz juttatta a hazaiakat.

A 37. percben Orbán kontrából egalizált. A 45. percben Rédei látványos pontrúgása zörgette meg a vendégek hálóját.

A második játékrészben továbbra is a hazaiak irányítottak, több lehetőséget kihagytak, emellett sokszor vesztettek labdát feleslegesen, ezzel nehezebbé téve maguknak a mérkőzést.

A 61. percben Horváth egyenlített. A hazaiak azonban nem adták fel, az utolsó hat percben tovább rohamoztak, és a 86. percben Farkas fejesgólja, valamint a 91. percben Nimsz találatai eldöntötték a mérkőzést.

A sümegiek végig motiváltak és fegyelmezettek voltak, megérdemelt a győzelmük a lelkes és küzdeni tudásból jelesre vizsgázó tapolcaiakkal szemben.

Jók: Farkas, Török, Nimsz, Rédei, Szakonyi, illetve Pödör.

Tudósított: Fazekas László.

Tihanyi FC–Várpalotai BSK 2-0 (0-0)

Tihany. V.: Kis-Varga Á. Tihanyi FC: Auerbach – Dévényi, Petres, Fehér, Pápai (Kovács, 46.), Redencki (Hideghéti, 80.), Tar (Wittmann, 88.), Vojnity, Hriczu (Henn, 67.), Mayer (Szűcs, 72.), Szente.

Várpalotai BSK: Mocher – Molnár B. (Oroszi, 71.), Horváth, Kiss, Porkoláb (Széplaki, 84.), Ihász, Uj, Gergely, Molnár Bu. (Gáspár, 63.), Auerbach A., Merse.

Gólszerzők: Fehér (58.), Redencki (72.).

Balatonfüredi USC–Úrkút SK 3-2 (2-1)

Balatonfüred. V.: Gáspár A. Balatonfüredi USC: Bognár – Kiliti, Varga Á., Molnár B. (Simon, 91.), Tóth (Nagy A., 90.), Koltai (Molnár K., 72.), Radács, Leidl, Karsai, Kovács S., Dallos.

Úrkút SK: Gyurmánczi – Kopácsi, Lang, Szabados (Grőber, 74.), Zágor (Szarka, 46.), Bencsik (Varga B., 35.), Udvardi, Vér (Wéber, 46.), Kuti, Sáringer (Husvéth, 74.), Horváth.

Gólszerzők: Koltai (39., 61.), Leidl (43.), ill. Horváth (6.), Wéber (48.).